युवराज सिंह के बिना टीम इंडिया ढेर, इंग्लैंड से बुरी तरह हारी

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL 2026) के दूसरे मैच में टीम इंडिया को हार मिली है. इंग्लैंड चैंपियंस ने भारतीय टीम को 21 रनों से हरा दिया. युवराज सिंह यह मुकाबला नहीं खेल रहे थे, ऐसे में टीम इंडिया की कप्तानी हरभजन सिंह ने संभाली. अंबाती रायुडू ने 47 रन और रॉबिन उथप्पा ने 12 गेंद में 31 रन ठोक दी, फिर भी भारत इस मुकाबले में जीत दर्ज नहीं कर सका. यह टूर्नामेंट में टीम इंडिया की पहली हार है.

इंग्लिश टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192 रन का स्कोर खड़ा किया था. रवि बोपारा ने 83 रन और समित पटेल ने 57 रन बनाकर इंग्लैंड को विशाल स्कोर तक पहुंचाया. भारत की ओर से खासतौर पर हरभजन सिंह और स्टुअर्ट बिन्नी को खूब पिटाई हुई.

193 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई टीम इंडिया के लिए अंबाती रायुडू ने 31 गेंद में 47 रन बनाए, जबकि सलामी बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने 12 गेंद में 31 रन जड़ दिए थे. टीम इंडिया का हाल इतना बुरा रहा कि 76 के स्कोर तक आधी टीम पवेलियन लौट गई थी. युवराज सिंह यह मुकाबला नहीं खेल रहे थे. अंत में टीम इंडिया सिर्फ 171 रन ही बना सकी और 21 रनों के अंतर से मैच हार गई.

पठान ब्रदर्स बल्लेबाजी में फ्लॉप रहे. यूसुफ पठान ने 4 रन बनाए, वहीं इरफान के बल्ले से 10 रन निकले. दूसरी ओर स्टुअर्ट बिन्नी तो खाता तक नहीं खोल पाए.

टीम इंडिया की पहली हार

WCL 2026 की शुरुआत 3 अक्टूबर से हुई थी. अपने पहले मैच में इंडिया चैंपियंस ने ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस को 46 रनों से हरा दिया था. उस मैच में युवराज सिंह का बाला खूब गरजा था, जिन्होंने 44 गेंद में 71 रन बनाए थे. लेकिन उससे अगले दिन ही भारतीय टीम को इंग्लैंड के हाथों हार मिली है. पॉइंट्स टेबल में भारतीय टीम 2 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर बनी हुई है. बताते चलें कि इस टूर्नामेंट में भारत, पकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की टीम भाग ले रही हैं.

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