एबी डिविलियर्स 0 पर आउट, डु प्लेसिस भी नहीं चले, फिर भी टीम इंडिया की करारी हार

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भारतीय टीम को लगातार दूसरी हार मिली है. दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने इंडिया चैंपियंस की टीम को 4 विकेट से हरा दिया. पिछले मैच में शतक लगाने वाले एबी डिविलियर्स '0' पर आउट हो गए, फाफ डु प्लेसिस भी फ्लॉप रहे. बड़े बल्लेबाजों के फ्लॉप रहने के बावजूद टीम इंडिया 196 रन डिफेंड नहीं कर पाई.

डिविलियर्स और फाफ डु प्लेसिस तो नहीं चले, लेकिन जेपी डुमिनी की 66 रनों की पारी भारतीय टीम पर भारी पड़ी. इस 194 के स्ट्राइक रेट से खली गई पारी में डुमिनी ने 7 लंबे-लंबे छक्के लगाए. यूसुफ पठान, धवल कुलकर्णी और अभिमन्यू मिथुन की जो पिटाई हुई, वह देखने लायक रही. इसी कारण दक्षिण अफ्रीका ने 7 गेंद पहले ही 197 रनों का टारगेट चेज कर लिया.

उथप्पा-बिन्नी की फिफ्टी बेकार, युवराज 0 पर आउट

शारजाह में खेले गए इस मुकाबले में इंडिया चैंपियंस की टीम पहले बल्लेबाजी करने आई थी. सलामी बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने 31 गेंद में 77 रन बनाए. उन्होंने अपनी इस तूफानी पारी में 6 चौके और 6 छक्के लगाए. उनके अलावा स्टुअर्ट बिन्नी का बल्ला भी खूब गरजा जिन्होंने 50 रन बनाए.

युवराज सिंह गोल्डन डक का शिकार बने, अंबाती रायुडू भी केवल 19 रन बनाकर आउट हो गए. उनके अलावा यूसुफ पठान ने बेहद धीमे अंदाज में 24 रन बनाए. इरफान पठान, ऋषि धवन समेत अन्य बल्लेबाज कोई बड़ा कारनामा नहीं कर पाए. इस तरह टीम इंडिया ने स्कोरबोर्ड पर 196 रन लगा दिए थे.

67 पर गिर गए थे 4 विकेट

बड़े लक्ष्य का पीछा करने आई दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस के पहले 4 विकेट 67 रन तक फिर गए थे. एबी डिविलियर्स 0 और फाफ डु प्लेसिस 20 रन बनाकर आउट हो गए. मगर इसी बीच जेपी डुमिनी और कॉलिन इंग्रम के बीच 101 रनों की पार्टनरशिप ने सारा खेल पलट कर रख दिया. डुमिनी ने 66 रन, जबकि इंग्रम के बल्ले से 40 रन निकले. कहीं ना कहीं इसी साझेदारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका जीत दर्ज कर पाया.

पॉइंट्स टेबल में फिसला भारत

यह इंडिया चैंपियंस की तीन मैचों में लगातार दूसरी हार रही. अपने पहले मैच में उसने ऑस्ट्रेलिया को 46 रनों के अंतर से चित्त कर दिया था. 2 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में भारत चौथे स्थान पर है. 6 टीमों के टूर्नामेंट में टीम इंडिया चौथे स्थान पर है. अच्छी बात यह है कि भारत का नेट रन रेट अब भी पाज़िटिव (+0.205) है. दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस अपने तीनों मैच जीत चुकी है और वह 6 अंकों के साथ टेबल में टॉप पर विराजमान है.

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