आज युवराज सिंह फिर लगाएंगे 6 छक्के, इंग्लैंड से भिड़ेगी टीम इंडिया

युवराज सिंह का नाम आते ही लंबे-लंबे छक्कों की याद आना लाजमी है. अब एक बार फिर फैंस की नजरें उनके बल्ले पर होंगी. वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2026 के चौथे मुकाबले में इंडिया की टक्कर इंग्लैंड से होगी. इस मुकाबले में युवराज के बल्ले से एक बार फिर बड़े शॉट देखने की उम्मीद है.

युवराज सिंह के 6 छक्कों वाला किस्सा आज भी क्रिकेट फैंस को याद है. उन्होंने एक मैच में अपनी पारी के दौरान कुल 6 छक्के लगाए थे. लेकिन, उन्होंने लगातार 6 छक्के नहीं लगाए थे. अब इंग्लैंड के खिलाफ आज के मुकाबले में फैंस की नजरें एक बार फिर उनके बल्ले पर रहेंगी. उम्मीद होगी कि युवराज अपने पुराने अंदाज में बड़े शॉट लगाते नजर आएं.

युवराज की फॉर्म पर रहेंगी नजरें

इंडिया के पिछले मुकाबले में युवराज सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 44 गेंदों पर 71 रन बनाए थे. उनकी पारी में 6 छक्के शामिल थे. अब इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले मैच में भी फैंस को युवराज से ऐसी ही विस्फोटक बल्लेबाजी की उम्मीद होगी.

इंडिया चैंपियंस में कई पुराने और माहिर खिलाड़ी

इंडिया की कमान युवराज सिंह के हाथों में है. टीम में उनके साथ यूसुफ पठान, इरफान पठान और पीयूष चावला जैसे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं. रॉबिन उथप्पा, नमन ओझा, अंबाती रायडू और स्टुअर्ट बिन्नी भी टीम का हिस्सा हैं. गेंदबाजी में हरभजन सिंह, अभिमन्यु मिथुन और धवल कुलकर्णी जैसे खिलाड़ी हैं.

इंग्लैंड के पास भी मजबूत टीम

इंग्लैंड चैंपियंस के पास भी कई अनुभवी खिलाड़ी हैं. टीम की बल्लेबाजी में जेसन रॉय और डेविड मलान जैसे नाम हैं. वहीं मोईन अली, रवि बोपारा और समित पटेल टीम को ऑलराउंड ऑप्शन देते हैं. जेसन रॉय की आक्रामक बल्लेबाजी पर भी आज नजर रहेगी.

कब और कहां होगा मुकाबला

इंडिया चैंपियंस और इंग्लैंड चैंपियंस के बीच मुकाबला रविवार, 4 अक्टूबर को रात 9 बजे खेला जाएगा. दोनों टीमें शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दिखाया जाएगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर देखी जा सकेगी.

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