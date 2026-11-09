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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: दिवाली पर अभिषेक शर्मा ने फैमिली संग किया शानदार डांस, वायरल हो गया वीडियो

Watch: दिवाली पर अभिषेक शर्मा ने फैमिली संग किया शानदार डांस, वायरल हो गया वीडियो

पूरे देश में दिवाली की धूम दिखाई दी. देशवासियों ने बड़े उत्साह के साथ रोशनी के इस त्योहार का जश्न मनाया. क्रिकेटरों ने भी बड़े धूम-धाम से दिवाली मनाई. अभिषेक शर्मा ने दिवाली फैमिली संग सेलिब्रेट की.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 09 Nov 2026 12:34 PM (IST)
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पूरे देश में दिवाली की धूम दिखाई दी. भारतीय क्रिकेटरों ने भी रोशनी के इस त्योहार को खूब सेलिब्रेट किया. कई क्रिकेटरों ने फैंस के साथ अपनी दिवाली तस्वीरें भी शेयर कीं. भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने भी फैमिली के साथ दिवाली का जश्न मनाया. इस दौरान उन्होंने डांस भी किया. अभिषेक के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. 

भारत के टी20 ओपनर अभिषेक शर्मा ने दिवाली के मौके पर अपनी फैमिली के साथ 'बोलो तारा रा रा' गाने पर शानदार डांस किया. उनकी बहन कोमल शर्मा ने इसका वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया. फैंस इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर अभिषेक के डांस का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. 

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दिवाली पर अभिषेक शर्मा ने ब्लैक कलर का डिजाइनर कुर्ता पहना और ब्लैक पैंट पहनी. उनका लुक बेहद शानदार लग रहा था. फैंस को अभिषेक शर्मा का लुक काफी पसंद आया. उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं. 

न्यूजीलैंड से लौट आए हैं अभिषेक शर्मा 

बता दें कि अभिषेक शर्मा न्यूजीलैंड दौरे पर पांच मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा थे. भारतीय टीम ने यह सीरीज 3-2 से अपने नाम की. अभिषेक शर्मा सीरीज में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. तीसरे टी20 में अभिषेक ने वैभव सूर्यवंशी को साथ मिलकर पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में अभिषेक शर्मा ने 39.40 की औसत और 223.86 के स्ट्राइक रेट से 197 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 17 चौके और 16 छक्के निकले. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 09 Nov 2026 12:34 PM (IST)
Tags :
Happy Diwali Abhishek Sharma Diwali 2026
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