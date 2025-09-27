पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर वसीम अकरम ने एशिया कप फाइनल में भारत को जीत का दावेदार बताया है. साथ ही उन्होंने पाक टीम से उम्मीद जताई है कि वो बढ़े हुए आत्मविश्वास और जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी. टीम इंडिया ग्रुप स्टेज और फिर सुपर-4 राउंड में भी पाकिस्तान को रौंदकर फाइनल तक पहुंची है. वहीं पाकिस्तान दोनों मौकों पर टूर्नामेंट में भारत से हारा है.

बीते गुरुवार पाकिस्तानी गेंदबाजों ने बांग्लादेश के खिलाफ 136 रनों के छोटे टारगेट को भी डिफेंड कर लिया था. वसीम अकरम को उम्मीद है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी उसी जोश के साथ फाइनल खेलने मैदान में उतरेंगे.

वसीम अकरम ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम फिर अच्छा करेगी. ये भारत-पाकिस्तान मैच है, जिसमें रविवार को टीम इंडिया जीत की प्रबल दावेदार होगी. लेकिन मेरे साथ-साथ पूरी दुनिया भी देख चुकी है कि टी20 फॉर्मेट में कुछ भी हो सकता है. एक अच्छी पारी या एक अच्छा स्पेल पूरे मैच का रुख पलट सकता है."

दिग्गज पाक गेंदबाज ने कहा कि पाकिस्तान टीम को बांग्लादेश पर जीत की लय को रविवार को भी कायम रखना होगा. उनका कहना है कि अगर पाक गेंदबाज शुरुआत में भारतीय ओपनिंग बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं, तो पाकिस्तान टीम भारत के मिडिल ऑर्डर को ध्वस्त कर सकती है. अभिषेक और गिल ने सुपर-4 राउंड के मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 105 रनों की पार्टनरशिप कर डाली थी.

गिल-अभिषेक को आउट कर दो बस

वसीम अकरम ने कहा, "खासतौर पर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के जल्दी आउट होने से टीम इंडिया बैकफुट पर जा सकती है. ये एक करीबी मैच होगा और उम्मीद करता हूं सबसे अच्छा खेलने वाली टीम विजयी होगी."

एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार होगा जब भारत और पाकिस्तान फाइनल में भिड़ेंगे. टीम इंडिया अपना 9वां एशिया कप खिताब जीतने के साथ-साथ इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान पर जीत की हैट्रिक भी लगा सकती है.

