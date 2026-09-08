IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवसीम अकरम ने खुलकर किया इमरान खान का समर्थन, बोले- 'उनके साथ जो हो रहा...'

वसीम अकरम ने खुलकर किया इमरान खान का समर्थन, बोले- 'उनके साथ जो हो रहा...'

वसीम अकरम ने भी इमरान खान का खुलकर सपोर्ट किया. उन्होंने अपने पूर्व कप्तान की सेहत पर बात की. इमरान को अपना मेंटर बताते हुए वसीम ने कहा कि उन्हें उनसे बात किए हुए 3 साल गुजर चुके हैं.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 08 Sep 2026 08:07 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इमरान खान को दुनियाभर से सपोर्ट मिल रहा है. हालांकि इमरान के लिए उनके देश पाकिस्तान से बहुत कम आवाज उठ रही है. लेकिन धीरे-धीरे पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी उनके समर्थन में सामने आ रहे हैं. उनके साथ खेलने वाले पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने खुलकर उनका सपोर्ट किया. वसीम ने इमरान की हालत को लकेर बात की.

बता दें कि 73 साल के इमरान भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं. उन्हें जेल में रखने और उनकी सेहत को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है. हाल ही में 21 पूर्व क्रिकेटरों ने इमरान की सेहत और उन्हें सही मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को पत्र लिखा था.

क्या बोले वसीम अकरम?

Athletic से बात करते हुए वसीम ने कहा, "इमरान खान मेरे मेंटर थे. वह मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हें बहुत मिस करता हूं. मैंने तीन साल से उनसे बात नहीं की है. राजनीतिक नजरिए से उनके साथ जो हो रहा है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. अदालत तो अदालत है, लेकिन जहां तक उनकी सेहत का सवाल है, उस पर कोई समझौता नहीं हो सकता."

अकरम ने इमरान बेटों कासिम और सुलेमान के उस इंटरव्यू पर भी बात की, जो इंग्लैंड टेस्ट के दौरान चलाया गया था. पीसीबी के चीफ मोहसिन नकवी की तरफ से इंटरव्यू को ऑन एयर करने के लिए मना किया गया था. 

इस इंटरव्यू पर वसीम अकरम ने कहा, "इसके बाद यहां (पाकिस्तान में) थोड़ा हंगामा हुआ. फिर मैंने पढ़ा कि पाकिस्तानी सरकार की तरफ से इमरान के दौरों, फोन कॉल्स की पूरी जानकारी और आंकड़े जारी किए. लेकिन आप जानते ही हैं कि इस पर यकीन करना मुश्किल है और यह समझना भी मुश्किल है कि अभी किस बात पर भरोसा किया जाए."

मुझे क्या करना है, कोई नहीं बताएगा

अकरम ने कहा, "ठीक है. जब तक मैं ज्यादा पॉलिटिक्स या कानूनी मामलों में नहीं पड़ता, मैं अपनी बात खुलकर कह सकता हूं. कोई मुझे यह नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है. मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, अपने मन की बात कह रहा हूं और यही मेरे मन में है. मैं पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना चाहता, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं."

 

यह भी पढ़ें: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश लीग के निजीकरण को मंजूरी दी, मेलबर्न रेनेगेड्स की होगी बिक्री

Published at : 08 Sep 2026 08:07 PM (IST)
Tags :
Wasim Akram Pakistan Imran Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश लीग के निजीकरण को मंजूरी दी, मेलबर्न रेनेगेड्स की होगी बिक्री
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश लीग के निजीकरण को मंजूरी दी, मेलबर्न रेनेगेड्स की होगी बिक्री
क्रिकेट
डेविड वॉर्नर बने ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान, WCL में रिकी पोंटिंग पर भी बड़ा एलान
डेविड वॉर्नर बने ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान, WCL में रिकी पोंटिंग पर भी बड़ा एलान
क्रिकेट
'मालदीव हॉलिडे भी पैकेज में है क्या?' ENG के मेंटर बने पीटरसन; केएल ने कसा तंज
'मालदीव हॉलिडे भी पैकेज में है क्या?' ENG के मेंटर बने पीटरसन; केएल ने कसा तंज
क्रिकेट
एजबेस्टन का रिकॉर्ड पाकिस्तान के लिए डरावना, तीसरे टेस्ट से पहले देखें आंकड़े
एजबेस्टन का रिकॉर्ड पाकिस्तान के लिए डरावना, तीसरे टेस्ट से पहले देखें आंकड़े
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: ‘Haiwaan’ का टाइटल ट्रैक रिलीज़! Akshay या Saif, कौन होगा हीरो और कौन बनेगा Haiwaan? (08.09.26)
Tum Dena Sath Mera: Aradhya खोलती सीक्रेट रोमांस की पोल, Rakshit-Aprajita ने हल्दी में नहलाया!
Riteish Deshmukh और Genelia का Exclusive Interview, Raja Shivaji और 25 साल के सफर पर बात
Shah Rukh Khan ने Underworld के आगे झुकने से किया इनकार? Sanjay Gupta ने सुनाया 90s का किस्सा
Aamrapali Dubey का Bigg Boss 20 में Game Plan, Fights, Salman Khan और Competition पर खुलासा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
स्टालिन के जबड़े पर CM विजय का इशारा? विवाद बढ़ने पर बोले - 'ये सब...'
स्टालिन के जबड़े पर CM विजय का इशारा? विवाद बढ़ने पर बोले - 'ये सब...'
महाराष्ट्र
बंगाल में DJ बैन पर संजय राउत बोले, 'अगर ये ममता बनर्जी करतीं तो...'
बंगाल में DJ बैन पर संजय राउत बोले, 'अगर ये ममता बनर्जी करतीं तो...'
ओटीटी
मोहनलाल की बेटी विस्मया की 'थुडाक्कम' की OTT रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'थुडाक्कम' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
क्रिकेट
डेविड वॉर्नर बने ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान, WCL में रिकी पोंटिंग पर भी बड़ा एलान
डेविड वॉर्नर बने ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान, WCL में रिकी पोंटिंग पर भी बड़ा एलान
इंडिया
एफिल टावर विवाद पर MEA का रिएक्शन, कहा- 'दो पक्षों के बीच का मामला'
एफिल टावर विवाद पर MEA का रिएक्शन, कहा- 'दो पक्षों के बीच का मामला'
इंडिया
'एक ड्रम बजा रहा, तो दूसरा तिरंगा...', बच्चों संग PM मोदी का वीडियो वायरल
'एक ड्रम बजा रहा, तो दूसरा तिरंगा...', बच्चों संग PM मोदी का वीडियो वायरल
बिहार
बिहार में भीषण बाढ़ पर लालू यादव, 'नीतीश ने रगड़-रगड़ कर…'
बिहार में भीषण बाढ़ पर लालू यादव, 'नीतीश ने रगड़-रगड़ कर…'
टेक्नोलॉजी
न OTP, न PIN, न CVC… फिर भी FD से निकल गए 5.99 लाख, जानें कैसे?
न OTP, न PIN, न CVC… फिर भी FD से निकल गए 5.99 लाख, जानें कैसे?
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget