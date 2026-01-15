भारतीय क्रिकेट टीम को टी20 वर्ल्ड कप से पहले बड़ा झटका लगा है. स्टार ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर वनडे के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से भी बाहर हो गए हैं. उनके टी20 वर्ल्ड कप खेलने पर भी संशय है. बता दें कि उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज के पहले मैच के दौरान साइड स्ट्रेन हो गया था.

पहले वनडे में वाशिंगटन सुंदर सिर्फ 5 ही ओवर डाल पाए थे, जिसके बाद उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा. हालांकि जरुरत पड़ी तो वह बल्लेबाजी के लिए भी उतरे, लेकिन मैच के बाद बीसीसीआई ने बयान जारी कर बताया कि वह वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह आयुष बदोनी को सीरीज में शामिल किया गया है.

टी20 सीरीज से भी बाहर वाशिंगटन सुंदर

वाशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज से भी बाहर हो गए हैं. क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार उनका टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलना भी संदिग्ध है, क्योंकि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उनके ठीक होने की संभावना नहीं है. बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा था, "गेंदबाजी करते समय उन्हें अपनी बाईं निचली पसली के एरिया में तेज दर्द महसूस हुआ."

रिपोर्ट में बताया गया कि बाद में हुए स्कैन के बाद बोर्ड ने उन्हें आगे के असेसमेंट और रिहैबिलिटेशन के लिए बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रिपोर्ट करने को कहा है.