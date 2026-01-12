स्पिन ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. वह वडोदरा में खेले गए पहले वनडे में बॉलिंग करते समय चोटिल हुए थे. बीसीसीआ ने सुंदर के रिप्लेसमेंट का एलान कर दिया है. उनकी जगह दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले आय़ुष बदोनी को टीम में शामिल किया गया है. बदोनी पहली बार राष्ट्रीय टीम में चुने गए हैं.

वाशिंगटन सुंदर की जगह दूसरे और तीसरे वनडे के लिए आयुष बदोनी टीम इंडिया में शामिल

स्पिन ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर ने रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच के दौरान गेंदबाजी करते समय अपनी बाईं पसली के निचले हिस्से में तेज दर्द की शिकायत की थी. अब उनका स्कैन किया जाएगा. इसके बाद बीसीसीआई की मेडिकल टीम विशेषज्ञ की राय लेगी.

बीसीसीआई ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि वाशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के शेष दो मैचों से बाहर हो गए हैं. पुरुष चयन समिति ने उनकी जगह आयुष बदोनी को टीम में शामिल किया है. बदोनी दूसरे वनडे के वेन्यू यानी राजकोट में टीम से जुड़ेंगे.

26 साल के आयुष बदोनी ने अब तक 27 लिस्ट ए मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने एक शतक और पांच अर्धशतकों के साथ 36.47 की औसत से 693 रन बनाए हैं. वह मिडिल ऑर्डर में विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ-साथ स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं. लिस्ट में उनके नाम 18 विकेट हैं. बदोनी आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हैं. आईपीएल में बदोनी ने अब तक 56 मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 963 रन बनाए हैं और 4 विकेट झटके हैं. आईपीएल में उन्हें सिर्फ सात पारियों में ही गेंदबाजी करने का मौका मिला है.

दूसरे और तीसरे वनडे के लिए भारत की टीम- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और आयुष बदोनी