हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवाशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से बाहर, आयुष बदोनी पहली बार टीम इंडिया में शामिल; BCCI ने किया एलान

वाशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से बाहर, आयुष बदोनी पहली बार टीम इंडिया में शामिल; BCCI ने किया एलान

Ayush Badoni included in Team India for New Zealand ODI series: स्पिन ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. वह वडोदरा में खेले गए पहले वनडे में बॉलिंग करते समय चोटिल हुए थे.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 12 Jan 2026 02:14 PM (IST)
Preferred Sources

स्पिन ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. वह वडोदरा में खेले गए पहले वनडे में बॉलिंग करते समय चोटिल हुए थे. बीसीसीआ ने सुंदर के रिप्लेसमेंट का एलान कर दिया है. उनकी जगह दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले आय़ुष बदोनी को टीम में शामिल किया गया है. बदोनी पहली बार राष्ट्रीय टीम में चुने गए हैं. 

वाशिंगटन सुंदर की जगह दूसरे और तीसरे वनडे के लिए आयुष बदोनी टीम इंडिया में शामिल

स्पिन ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर ने रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच के दौरान गेंदबाजी करते समय अपनी बाईं पसली के निचले हिस्से में तेज दर्द की शिकायत की थी. अब उनका स्कैन किया जाएगा. इसके बाद बीसीसीआई की मेडिकल टीम विशेषज्ञ की राय लेगी.

बीसीसीआई ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि वाशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के शेष दो मैचों से बाहर हो गए हैं. पुरुष चयन समिति ने उनकी जगह आयुष बदोनी को टीम में शामिल किया है. बदोनी दूसरे वनडे के वेन्यू यानी राजकोट में टीम से जुड़ेंगे.

26 साल के आयुष बदोनी ने अब तक 27 लिस्ट ए मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने एक शतक और पांच अर्धशतकों के साथ 36.47 की औसत से 693 रन बनाए हैं. वह मिडिल ऑर्डर में विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ-साथ स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं. लिस्ट में उनके नाम 18 विकेट हैं. बदोनी आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हैं. आईपीएल में बदोनी ने अब तक 56 मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 963 रन बनाए हैं और 4 विकेट झटके हैं. आईपीएल में उन्हें सिर्फ सात पारियों में ही गेंदबाजी करने का मौका मिला है.

दूसरे और तीसरे वनडे के लिए भारत की टीम- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और आयुष बदोनी

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read
Published at : 12 Jan 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
Ayush Badoni IND Vs NZ 1st ODI TEAM INDIA INDIA VS NEW ZEALAND
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Iran Protest: 'फोन किया था, वो बातचीत करना चाहते हैं', मिलिट्री एक्शन की धमकियों के बीच ट्रंप ने ईरान को लेकर किया बड़ा दावा
'फोन किया था, वो बातचीत करना चाहते हैं', मिलिट्री एक्शन की धमकियों के बीच ट्रंप ने ईरान को लेकर किया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बागपत में दोस्ती का खौफनाक अंत, 30 लाख न लौटाने के लिए रेलवे कर्मी को उतारा मौत के घाट
बागपत में दोस्ती का खौफनाक अंत, 30 लाख न लौटाने के लिए रेलवे कर्मी को उतारा मौत के घाट
इंडिया
PHOTOS: पीएम मोदी ने पकड़ी चरखी, ढील देने लगे जर्मन चांसलर, दोस्त जैसे दोनों ने उड़ाई हनुमान जी वाली पतंग
PHOTOS: पीएम मोदी ने पकड़ी चरखी, ढील देने लगे जर्मन चांसलर, दोस्त जैसे दोनों ने उड़ाई हनुमान जी वाली पतंग
क्रिकेट
क्या बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में होगा? आईसीसी को पीसीबी ने दिया ये खास ऑफर
क्या बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में होगा? आईसीसी को पीसीबी ने दिया ये खास ऑफर
Advertisement

वीडियोज

'AMU में मस्जिद है तो मंदिर भी बनना चाहिए'- Devkinandan | Social Issue | Breaking
Drung Waterfall: बर्फबारी में झरना बन गया बर्फ का किला, पर्यटकों ने लिया आनंद | Jammu-Kashmir
चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से छूट पर SC का नोटिस | Breaking News |
International Kite Festival में देश-विदेश के पतंगबाजों का धमाल | Ahmedabad | PM Modi
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Chancellor Frederick Merz | Nepal | Virat Kohli | Congress | Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran Protest: 'फोन किया था, वो बातचीत करना चाहते हैं', मिलिट्री एक्शन की धमकियों के बीच ट्रंप ने ईरान को लेकर किया बड़ा दावा
'फोन किया था, वो बातचीत करना चाहते हैं', मिलिट्री एक्शन की धमकियों के बीच ट्रंप ने ईरान को लेकर किया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बागपत में दोस्ती का खौफनाक अंत, 30 लाख न लौटाने के लिए रेलवे कर्मी को उतारा मौत के घाट
बागपत में दोस्ती का खौफनाक अंत, 30 लाख न लौटाने के लिए रेलवे कर्मी को उतारा मौत के घाट
इंडिया
PHOTOS: पीएम मोदी ने पकड़ी चरखी, ढील देने लगे जर्मन चांसलर, दोस्त जैसे दोनों ने उड़ाई हनुमान जी वाली पतंग
PHOTOS: पीएम मोदी ने पकड़ी चरखी, ढील देने लगे जर्मन चांसलर, दोस्त जैसे दोनों ने उड़ाई हनुमान जी वाली पतंग
क्रिकेट
क्या बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में होगा? आईसीसी को पीसीबी ने दिया ये खास ऑफर
क्या बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में होगा? आईसीसी को पीसीबी ने दिया ये खास ऑफर
टेलीविजन
कौन हैं माही विज के करीबी दोस्त नदीम नदज? सलमान खान से भी है खास रिश्ता
कौन हैं माही विज के करीबी दोस्त नदीम नदज? सलमान खान से भी है खास रिश्ता
यूटिलिटी
अगर बैंक डूब जाए तो ग्राहकों को कितना मिलता है पैसा, क्या है RBI का नियम?
अगर बैंक डूब जाए तो ग्राहकों को कितना मिलता है पैसा, क्या है RBI का नियम?
हेल्थ
Diabetes Skin Symptoms: ये 7 लक्षण नजर आएं तो समझ लें अनकंट्रोल हो रहा डायबिटीज, डॉक्टर को तुरंत करें कॉल
ये 7 लक्षण नजर आएं तो समझ लें अनकंट्रोल हो रहा डायबिटीज, डॉक्टर को तुरंत करें कॉल
Results
SSC GD Constable Result: SSC GD फाइनल रिजल्ट जल्द होगा जारी, कटऑफ और मेरिट लिस्ट पर सबकी नजर
SSC GD फाइनल रिजल्ट जल्द होगा जारी, कटऑफ और मेरिट लिस्ट पर सबकी नजर
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget