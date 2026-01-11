Washington Sundar Injury Update: भारत बनाम पहला वनडे मैच वड़ोदरा में खेला जा रहा है. इस मैच से टीम इंडिया के लिए बुरी खबर सामने आई है, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर संभवतः शॉट का शिकार हो गए हैं. सुंदर को वड़ोदरा वनडे मैच में गेंदबाजी के दौरान चोट आई, जिसके बाद वो डगआउट की तरफ लौट गए थे.

वाशिंगटन सुंदर को कमर में खिंचाव आया है और फिलहाल मेडिकल टीम की निगरानी में हैं. खिंचाव के कारण सुंदर न्यूजीलैंड की पारी के 20वें ओवर के बाद मैदान से बाहर चले गए थे. मैदान से बाहर जाने से पूर्व वाशिंगटन सुंदर 5 ओवर गेंदबाजी कर चुके थे, जिनमें उन्होंने 27 रन दिए और एक भी विकेट नहीं ले पाए.

बताते चलें कि चोट अधिक गंभीर हो, तो एक क्रिकेटर 3-4 महीने तक बाहर बैठ सकता है. कमेंट्री के दौरान बताया गया कि सुंदर को कमर में खिंचाव आया था. उनकी जगह नितीश कुमार रेड्डी रिप्लेसमेंट फील्डर के रूप में मैदान पर आए थे.

उनकी चोट की गंभीरता पर अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है. मेडिकल टीम की जांच के बाद ही पुष्टि हो सकेगी कि सुंदर मौजूदा सीरीज से बाहर होने वाले हैं या नहीं. इस बारे में भी अभी तक कोई अपडेट नहीं आ सका है कि सुंदर इस मैच में भारतीय टीम के लिए बैटिंग करने आएंगे या नहीं.

वाशिंगटन सुंदर, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में तमिलनाडु के लिए 2 मैच खेले थे. उन 2 मुकाबलों में सुंदर बल्ले से केवल 45 रन बना पाए और गेंदबाजी में सिर्फ 2 विकेट ले पाए थे. इस औसत प्रदर्शन के बाद भी उन्हें पहले वनडे मैच की प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया.

पहले वनडे मैच में न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करने आई, जो एक समय बिना विकेट खोए 117 रन बना चुकी थी. कीवी टीम के लिए एक समय 350 रन का स्कोर संभव लग रहा था, लेकिन उसकी पारी 300 रनों पर खत्म हुई.

