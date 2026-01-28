हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारतीय ऑलराउंडर पर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा? BCCI ने रिप्लेसमेंट भी कर रखा है तैयार

भारतीय ऑलराउंडर पर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा? BCCI ने रिप्लेसमेंट भी कर रखा है तैयार

India Squad T20 World Cup 2026: भारतीयऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर के टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने पर बड़ा अपडेट सामने आया है. उन्हें हालिया वनडे सीरीज में चोट लगी थी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Jan 2026 07:04 PM (IST)
Preferred Sources

2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर की वापसी पर बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है. सुंदर को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोट आई थी. इसी चोट के कारण उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज मिस करनी पड़ी. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार वाशिंगटन सुंदर का टी20 वर्ल्ड कप में खेलना लगभग तय है, लेकिन उन्हें पहले कुछ मुकाबले मिस करने पड़ सकते हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से एक सूत्र ने बताया भारत और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मैच में अभी 2 सप्ताह से भी ज्यादा समय बाकी है और सुंदर वह मुकाबला खेलने की दौड़ में शामिल हैं. अच्छी खबर ये है कि सुंदर के वर्ल्ड कप में खेलने की संभावना बढ़ी है, लेकिन बुरी खबर है कि वो पहले 2 मैच मिस कर सकते हैं. उनपर अंतिम फैसला तभी लिया जा सकेगा जब वापसी की कोई संभावना नहीं बचेगी.

सूत्र ने बताया कि वाशिंगटन सुंदर का वर्ल्ड कप की टीम में चयन इसलिए हुआ जिससे वो विपक्षी टीमों में बाएं हाथ के बल्लेबाजों के सामने मुश्किल खड़ी कर सकें. बताया जा रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में रवि बिश्नोई को मौका मिलने की भी यही वजह है. टीम इंडिया में अभी ऑफ-स्पिन गेंदबाज और गेंदबाजी ऑलराउंडर खिलाड़ियों के बहुत ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं हैं.

क्या रवि बिश्नोई खा जाएंगे सुंदर की जगह?

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने रवि बिश्नोई को वाशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट के रूप में टीम इंडिया में शामिल किया था. सुंदर के पहले 2 मैच मिस करने की खबर है, लेकिन किसी स्थिति में सुंदर फिट होने में ज्यादा समय लेते हैं, तो रवि बिश्नोई को वर्ल्ड कप स्क्वाड में लाने का दरवाजा खुला रहेगा.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत का स्क्वाड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, इशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमरा, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल (उपकप्तान), वाशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 28 Jan 2026 07:04 PM (IST)
India Squad Washington Sundar Injury Washington Sundar T20 World Cup 2026
