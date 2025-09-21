IND vs PAK: क्या आउट नहीं थे फखर जमान? तीसरे अंपायर ने दिया गलत फैसला? वीडियो में आप खुद देखें सच्चाई
India vs Pakistan Asia Cup: अभी भारत-पाकिस्तान नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी विवाद समाप्त नहीं हुआ है. इसी बीच भारत-पाकिस्तान मैच ने एक और विवादित मुद्दे को जन्म दे डाला है.
क्या भारत बनाम पाकिस्तान मैच विवादों का जन्मदाता है? 'नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी' का विषय एक बार फिर चर्चा में है. इसी बीच फखर जमान का विकेट बहस का विषय बन गया है. दरअसल भारत के खिलाफ सुपर-4 मैच में पाकिस्तान टीम ने अपनी ओपनिंग जोड़ी में बदलाव किया. साहिबजादा फरहान के साथ सैम अय्यूब नहीं बल्कि फखर जमान बैटिंग करने आए. जमान ने पहले ही ओवर से ताबड़तोड़ बल्ला घुमाना शुरू किया, लेकिन मैच के तीसरे ओवर में ही हार्दिक पांड्या की गेंद पर 15 रन बनाकर आउट हो गए.
क्या आउट नहीं थे फखर जमान?
फखर जमान तूफानी अंदाज में बैटिंग कर रहे थे. तीसरे ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी कर रहे थे. ओवर की तीसरी गेंद पर बॉल जमान के बैट का किनारा लेकर संजू सैमसन के दस्तानों में चली गई. कैच का रिप्ले बार-बार दिखाया गया, जिसमें थर्ड अंपायर ने गेंदबाज के पक्ष में फैसला सुनाते हुए फखर जमान को आउट दिया.
बहस इस बात को लेकर हो रही है कि संजू सैमसन ने क्लीन कैच पकड़ा था या नहीं? वीडियो को करीब से देखने पर पता चला कि सैमसन के दस्तानों का कुछ हिस्सा गेंद के नीचे मौजूद था. हां, ग्राउंड अंपायरों को कैच पर संदेह था, लेकिन रिप्ले में साफ देखा जा सकता है कि सैमसन की उंगलियां गेंद के नीचे थीं.
It was a CLEAR catch and Fakhar Zaman was OUT!— Madhav Sharma (@HashTagCricket) September 21, 2025
When the camera zoomed in, it was absolutely clear that the ball landed safely in Sanju Samson’s gloves.
Pakistanis have an old habit of crying and now we are enjoying it 😂#INDvPAK
pic.twitter.com/L3JLfWL6hJ
पाकिस्तान ने नया पैंतरा अपनाया
भारत के खिलाफ सुपर-4 मैच के लिए पाकिस्तान टीम ने नया पैंतरा अपनाया. अब तक सैम अय्यूब पाक टीम के लिए बैटिंग करने आ रहे थे, लेकिन वो एशिया कप 2025 के तीनों मैचों में 'जीरो' पर आउट हो गए थे. इस मैच में अय्यूब को एक नई शुरुआत देकर तीसरे स्थान पर भेजा गया. उनकी जगह फखर जमान ने साहिबजादा फरहान के साथ पारी की शुरुआत की.
