IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभूल जाइए गौतम गंभीर! वीवीएस लक्ष्मण की कोचिंग में टीम इंडिया का शानदार रिकॉर्ड उड़ा देगा होश

भूल जाइए गौतम गंभीर! वीवीएस लक्ष्मण की कोचिंग में टीम इंडिया का शानदार रिकॉर्ड उड़ा देगा होश

VVS Laxman: वीवीएस लक्ष्मण की कोचिंग में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज जीत ली. इससे पहले भी लक्ष्मण की कोचिंग में टीम इंडिया ने कई सीरीज अपने नाम की हैं.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 25 Jul 2026 09:39 PM (IST)
Preferred Sources

VVS Laxman Record As Head Coach: टीम इंडिया ने शनिवार (25 जुलाई) को हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 में 90 रनों से जीत हासिल की. इस जीत के साथ टीम ने सीरीज पर भी कब्जा कर लिया. इससे पहले भारतीय टीम ने आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर टी20 सीरीज में हार का सामना किया था, जब गौतम गंभीर हेड कोच की भूमिका में थे. जिम्बाब्वे दौरे पर पूर्व भारतीय खिलाड़ी और नेशनल क्रिकेट अकेडमी (NCA) के हेड वीवीएस लक्ष्मण अंतरिम हेड कोच के रूप में टीम इंडिया के साथ हैं. 

ऐसा पहली दफा नहीं हुआ कि भारतीय टीम ने लक्ष्मण की कोचिंग के अंडर जीत हासिल की हो, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है. कोच के रूप में उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है. वह मुख्य कोच की गैरमौजूदगी में कई बार इस भूमिका में नजर आ चुके हैं. लक्ष्मण का रिकॉर्ड देखकर आप जाहिर तौर पर गौतम गंभीर को भूल जाएंगे. 

वीवीएस लक्ष्मण की कोचिंग में टीम इंडिया का रिकॉर्ड (द्विपक्षीय सीरीज)

2022 आयरलैंड के खिलाफ- 2-0 से जीत
2022 जिम्बाब्वे के खिलाफ- 3-0 से जीत
2022 न्यूजीलैंड के खिलाफ- 1-0 से जीत
2022 न्यूजीलैंड के खिलाफ- 0-1 से हार
2024 जिम्बाब्वे के खिलाफ- 4-1 से जीत
2024 साउथ अफ्रीका के खिलाफ - 3-1 से जीत
2026 जिम्बाब्वे के खिलाफ - 2*-0 से अजेय बढ़त 

इसके अलावा 2023 के एशियन गेम्स में भारत की पुरुष टीम ने लक्ष्मण की कोचिंग में गोल्ड मेडल जीता था. हालांकि 2022 के एशिया कप में टीम इंडिया ने उनकी कोचिंग में खराब प्रदर्शन भी किया था. टीम टूर्नामेंट के सुपर-4 से बाहर हो गई थी. 

कप्तान के रूप में श्रेयस अय्यर की पहली जीत 

श्रेयस अय्यर को सूर्यकुमार यादव की जगह टी20 का कप्तान बनाया गया था. अय्यर ने आयरलैंड दौरे पर खेली गई 2 मैचों की टी20 सीरीज के जरिए कप्तानी की शुरुआत की, जिसमें टीम इंडिया को हार झेलनी पड़ी. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में भी श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया की हार हुई. अब जिम्बाब्वे के खिलाफ अय्यर को कप्तान के रूप में सीरीज में पहली जीत मिली.

 

यह भी पढ़ें: दूसरे टी20 में भारत-जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने क्यों पहना ब्लैक बैंड? रुला देगी वजह

Published at : 25 Jul 2026 09:39 PM (IST)
Tags :
VVS Laxman INDIAN TEAM GAUTAM GAMBHIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
भूल जाइए गौतम गंभीर! वीवीएस लक्ष्मण की कोचिंग में टीम इंडिया का शानदार रिकॉर्ड उड़ा देगा होश
भूल जाइए गौतम गंभीर! वीवीएस लक्ष्मण की कोचिंग में टीम इंडिया का शानदार रिकॉर्ड उड़ा देगा होश
क्रिकेट
तीसरे टी20 में कितने बदलाव के साथ उतरेगी टीम इंडिया? कप्तान श्रेयस अय्यर ने अभी से बता दिया
तीसरे टी20 में कितने बदलाव के साथ उतरेगी टीम इंडिया? कप्तान श्रेयस अय्यर ने अभी से बता दिया
क्रिकेट
IND vs ZIM Highlights: भारत ने दूसरे टी20 में जिम्बाब्वे को बुरी तरह रौंदा, दर्ज की 2026 की तीसरी सबसे बड़ी जीत
भारत ने दूसरे टी20 में जिम्बाब्वे को बुरी तरह रौंदा, दर्ज की 2026 की तीसरी सबसे बड़ी जीत
क्रिकेट
5 चौके और 2 छक्के, 208 का स्ट्राइक रेट; तिलक वर्मा ने जड़ा तूफानी अर्धशतक
5 चौके और 2 छक्के, 208 का स्ट्राइक रेट; तिलक वर्मा ने जड़ा तूफानी अर्धशतक
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Bollywood News: युवा सड़कों पर, स्टार्स अपने स्वैग में, ट्रोल्स बोले—
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नीट पेपर लीक पर बवाल से प्रधान के इस्तीफे तक... किस तरह से CJP के एक ऐलान से बदल गया पूरा गेम
नीट पेपर लीक पर बवाल से प्रधान के इस्तीफे तक... किस तरह से CJP के एक ऐलान से बदल गया पूरा गेम
बिहार
तेज प्रताप यादव को पुलिस ने फिर हिरासत में लिया, मॉल में घूम रहे थे, वहीं से उठाया
तेज प्रताप यादव को पुलिस ने फिर हिरासत में लिया, मॉल में घूम रहे थे, वहीं से उठाया
बिहार
'धर्मेंद्र प्रधान की बलि चढ़ी', शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर BJP के इस नेता ने खोला मोर्चा!
'धर्मेंद्र प्रधान की बलि चढ़ी', शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर BJP के इस नेता ने खोला मोर्चा!
क्रिकेट
IND vs ZIM Highlights: भारत ने दूसरे टी20 में जिम्बाब्वे को बुरी तरह रौंदा, दर्ज की 2026 की तीसरी सबसे बड़ी जीत
भारत ने दूसरे टी20 में जिम्बाब्वे को बुरी तरह रौंदा, दर्ज की 2026 की तीसरी सबसे बड़ी जीत
इंडिया
'आ गया सरकार को हटाने का वक्त', प्रधान के इस्तीफे पर हमलावर राहुल, जानें पहला रिएक्शन
'आ गया सरकार को हटाने का वक्त', प्रधान के इस्तीफे पर हमलावर राहुल, जानें पहला रिएक्शन
बॉलीवुड
'मैं जेन जी को हल्के में लेती थी...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खुशी से झू्मीं सोनाक्षी सिन्हा, कान पकड़कर किया उठक-बैठक
'मैं जेन जी को हल्के में लेती थी...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खुशी से झू्मीं सोनाक्षी सिन्हा, कान पकड़कर किया उठक-बैठक
बिजनेस
ITR: ई-फाइलिंग साइट ठप, टैक्सपेयर्स की बढ़ी मुश्किलें
ITR: ई-फाइलिंग साइट ठप, टैक्सपेयर्स की बढ़ी मुश्किलें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर नेहा सिंह राठौर का तंज, बोलीं- 'अगला नंबर इथेनॉल वाले का...'
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर नेहा सिंह राठौर का तंज, बोलीं- 'अगला नंबर इथेनॉल वाले का...'
ENT LIVE
Adarsh Baal Vidyalaya Review: स्कूल की कहानी में Kay Kay Menon का दमदार अंदाज
Adarsh Baal Vidyalaya Review: स्कूल की कहानी में Kay Kay Menon का दमदार अंदाज
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया जवाब?
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया जवाब? "Jo Darr Gaya Wo Marr Gaya" पोस्ट हुई वायरल
ENT LIVE
Musafir Cafe Review: Vikrant Massey ने जीता दिल, लेकिन कहानी ने किया मायूस
Musafir Cafe Review: Vikrant Massey ने जीता दिल, लेकिन कहानी ने किया मायूस
ABP NEWS
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Embed widget