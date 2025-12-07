हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअपनी बेटी के जन्मदिन पर खेलेंगे विराट कोहली अगला ODI मैच, जानिए कब-किसके साथ होगा मुकाबला

अपनी बेटी के जन्मदिन पर खेलेंगे विराट कोहली अगला ODI मैच, जानिए कब-किसके साथ होगा मुकाबला

Virat Kohli Next ODI Match: विराट कोहली अब इंटरनेशनल मैच कब खेलेंगे? ये फैंस जानना चाहते हैं. बता दें कि भारत का अगला वनडे जिस तारीख को है, वो कोहली के लिए बहुत ही खास दिन है.

By : शिवम | Updated at : 07 Dec 2025 08:08 PM (IST)
Preferred Sources

विराट कोहली का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ प्रदर्शन शानदार रहा, अब फैंस उनकी अगली इंटरनेशनल सीरीज का इंतजार कर रहे हैं जब वह मैदान पर होंगे. कोहली टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं, वह सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते हैं. टीम इंडिया का अगला वनडे मैच जिस तारीख को है, वो कोहली के लिए बहुत खास है. उस दिन वामिका कोहली का जन्मदिन है.

विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज में कुल 302 रन बनाए, उन्होंने रांची में 135 और रायपुर में 102 रन बनाए. दो लगातार शतकों के बाद कोहली ने निर्णायक मुकाबले में नाबाद 65 रन बनाए. फैंस उन्हें अब टी20 सीरीज में मिस करेंगे, वह इस फॉर्मेट से 2 साल पहले ही रिटायरमेंट ले चुके हैं.

विराट कोहली के इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 84 शतक हो चुके हैं, वनडे में वह 53 सेंचुरी लगा चुके हैं. कोहली किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से पहले ये रिकॉर्ड सचिन के नाम था. सचिन ने टेस्ट में 51 शतक लगाए हैं.

अब कब है विराट कोहली का अगला मैच?

विराट कोहली सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते हैं. टीम इंडिया ने इस साल के अपने सभी ओडीआई मैच खेल लिए हैं, अब टीम का अगला मैच जनवरी 2026 में है. पहली वनडे सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू हो रही है. यानी विराट कोहली का अगला इंटरनेशनल मैच 11 जनवरी को है, ये रोहित शर्मा का भी अगला मैच होगा. रोहित भी टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं.

11 जनवरी विराट कोहली के लिए बहुत खास है, ये उनकी बेटी वामिका कोहली का 5वां जन्मदिन होगा. वामिका का जन्म 11 जनवरी, 2021 को हुआ था.

भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज 2026

भारत दौरे पर न्यूजीलैंड 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी. पहला वनडे वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में 11 जनवरी को खेला जाएगा. दूसरा वनडे 14 जनवरी को राजकोट स्थित सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. तीसरा वनडे 18 जनवरी को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में होगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 07 Dec 2025 08:08 PM (IST)
Tags :
Vamika Kohli Virat Kohli Daughter VIRAT KOHLI IND Vs NZ ODI Series INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
महाराष्ट्र
नाशिक: गहरी खाई में गिरी कार गिरने से 5 लोगों की मौत, सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन कर लौटते समय हादसा
नाशिक: गहरी खाई में गिरी कार गिरने से 5 लोगों की मौत, सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन कर लौटते समय हादसा
ओटीटी
2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप 7 शो कौन से? हिंदी सीरीज का भी रहा जलवा
2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप 7 शो कौन से? हिंदी सीरीज का भी रहा जलवा
क्रिकेट
7 खिलाड़ी OUT, सूर्यकुमार कप्तान, शुभमन गिल IN; पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन
7 खिलाड़ी OUT, सूर्यकुमार कप्तान, शुभमन गिल IN; पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन
Advertisement

वीडियोज

कलब अग्निकांड में 10 लोगों के शवों की हुई शिनाख्त
Parliament Update: संसद में वंदे मातरम पर होगी चर्चा, हंगामें के भी आसार | Breaking
Smriti-Palash: अब नहीं होगी स्मृति मंधाना और पलाश की शादी, खिलाड़ी ने डाली इमोशनल पोस्ट
Goa Nightclub Fire: कलब में अग्निकांड को लेकर पुलिस का आया चौंकाने वाला बयान | Breaking | ABP News
West Bengal News: बंगाल में चुनावी जोर के बीच क्यों मचा धार्मिक शोर! | mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
महाराष्ट्र
नाशिक: गहरी खाई में गिरी कार गिरने से 5 लोगों की मौत, सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन कर लौटते समय हादसा
नाशिक: गहरी खाई में गिरी कार गिरने से 5 लोगों की मौत, सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन कर लौटते समय हादसा
ओटीटी
2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप 7 शो कौन से? हिंदी सीरीज का भी रहा जलवा
2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप 7 शो कौन से? हिंदी सीरीज का भी रहा जलवा
क्रिकेट
7 खिलाड़ी OUT, सूर्यकुमार कप्तान, शुभमन गिल IN; पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन
7 खिलाड़ी OUT, सूर्यकुमार कप्तान, शुभमन गिल IN; पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन
विश्व
'चीन को देंगे मुंहतोड़ जवाब', ड्रैगन ने फाइटर जेट का रडार किया लॉक तो भड़का जापान, एशिया में छिड़ेगी जंग?
'चीन को देंगे मुंहतोड़ जवाब', ड्रैगन ने फाइटर जेट का रडार किया लॉक तो भड़का जापान, एशिया में छिड़ेगी जंग?
फूड
Malai Egg Curry: घर में कैसे बनाएं रेस्तरां से भी अच्छी मलाई एग करी, कैसे बनेगी यह एकदम क्रीमी?
घर में कैसे बनाएं रेस्तरां से भी अच्छी मलाई एग करी, कैसे बनेगी यह एकदम क्रीमी?
जनरल नॉलेज
Eye Colour: क्यों होता है कुछ लोगों की आंखों का रंग नीला, जानें आंखों के अलग अलग रंगों की वजह
क्यों होता है कुछ लोगों की आंखों का रंग नीला, जानें आंखों के अलग अलग रंगों की वजह
ट्रेंडिंग
Video: माशाअल्लाह मुस्लिम एआई! AI एक्सपो में रोबोट को पहनाया इस्लामिक पहनावा- यूजर्स ने ले ली मौज
माशाअल्लाह मुस्लिम एआई! AI एक्सपो में रोबोट को पहनाया इस्लामिक पहनावा- यूजर्स ने ले ली मौज
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget