विराट कोहली कभी-कभार ही अपने व्यक्तिगत विचार सोशल मीडिया पर पोस्ट करते होंगे. अब उनके एक पोस्ट ने सोशल मीडिया (Virat Kohli Latest Tweet) पर आग लगा दी है, जिसे उनके 2027 वर्ल्ड कप प्लान से जोड़ा जा रहा है. पिछले दिनों विराट कोहली और रोहित शर्मा का फ्यूचर चर्चा में रहा है. इसी बीच विराट ने X पर पोस्ट करके लिखा कि आप फेल तभी होते हैं, जब आप हार मान लेते हैं.

विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले लंदन में नियमित रूप से अभ्यास कर रहे थे. वहीं ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद भी उन्होंने नेट्स में जमकर पसीना बहाया है. उन्होंने अपने हालिया सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "आप वास्तव में तभी असफल होते हैं, जब आप खुद हार मान लेते हैं."

अभी कुछ दिन पहले ही टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर ने विवादास्पद बयान दिया था कि विराट और रोहित, दोनों ही 2027 वनडे वर्ल्ड कप को लेकर प्रतिबद्ध नहीं हैं. उनका कहना था कि अगर दोनों सीनियर खिलाड़ी फिट हैं तो उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना चाहिए.

मगर अब लगता है जैसे विराट ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से सभी अफवाहों को विराम देने की कोशिश की है. उनके ट्वीट को ऐसे देखा जा रहा है, जैसे वो अभी 'गिव-अप' यानी रिटायरमेंट लेने के मूड़ में नहीं हैं.

ODI में कोई विराट के आसपास भी नहीं

विराट कोहली मॉडर्न एरा के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाज कहे जा सकते हैं, उनके आंकड़े इसकी गवाही भी दे रहे हैं. विराट कोहली अभी ODI क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. वो अब तक 302 वनडे मैचों में 14,181 रन बना चुके हैं. इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक (51) उन्हीं के नाम हैं.

14 हजार से अधिक रन बनाना और इतने लंबे करियर में 57.88 का औसत बरकरार रखना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है. विराट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में कुमार संगाकारा के 14,234 ODI रनों के रिकॉर्ड से आगे निकल सकते हैं.

