हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटतो 2027 वर्ल्ड कप जरूर खेलेंगे Virat Kohli! ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले दिया बड़ा हिंट

तो 2027 वर्ल्ड कप जरूर खेलेंगे Virat Kohli! ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले दिया बड़ा हिंट

Virat Kohli ODI Future: विराट कोहली कभी-कभार ही अपने व्यक्तिगत विचार सोशल मीडिया पर पोस्ट करते होंगे. अब उनके एक पोस्ट ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है

By : नीरज शर्मा | Updated at : 16 Oct 2025 07:50 PM (IST)
विराट कोहली कभी-कभार ही अपने व्यक्तिगत विचार सोशल मीडिया पर पोस्ट करते होंगे. अब उनके एक पोस्ट ने सोशल मीडिया (Virat Kohli Latest Tweet) पर आग लगा दी है, जिसे उनके 2027 वर्ल्ड कप प्लान से जोड़ा जा रहा है. पिछले दिनों विराट कोहली और रोहित शर्मा का फ्यूचर चर्चा में रहा है. इसी बीच विराट ने X पर पोस्ट करके लिखा कि आप फेल तभी होते हैं, जब आप हार मान लेते हैं.

विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले लंदन में नियमित रूप से अभ्यास कर रहे थे. वहीं ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद भी उन्होंने नेट्स में जमकर पसीना बहाया है. उन्होंने अपने हालिया सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "आप वास्तव में तभी असफल होते हैं, जब आप खुद हार मान लेते हैं."

अभी कुछ दिन पहले ही टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर ने विवादास्पद बयान दिया था कि विराट और रोहित, दोनों ही 2027 वनडे वर्ल्ड कप को लेकर प्रतिबद्ध नहीं हैं. उनका कहना था कि अगर दोनों सीनियर खिलाड़ी फिट हैं तो उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना चाहिए.

मगर अब लगता है जैसे विराट ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से सभी अफवाहों को विराम देने की कोशिश की है. उनके ट्वीट को ऐसे देखा जा रहा है, जैसे वो अभी 'गिव-अप' यानी रिटायरमेंट लेने के मूड़ में नहीं हैं.

ODI में कोई विराट के आसपास भी नहीं

विराट कोहली मॉडर्न एरा के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाज कहे जा सकते हैं, उनके आंकड़े इसकी गवाही भी दे रहे हैं. विराट कोहली अभी ODI क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. वो अब तक 302 वनडे मैचों में 14,181 रन बना चुके हैं. इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक (51) उन्हीं के नाम हैं.

14 हजार से अधिक रन बनाना और इतने लंबे करियर में 57.88 का औसत बरकरार रखना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है. विराट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में कुमार संगाकारा के 14,234 ODI रनों के रिकॉर्ड से आगे निकल सकते हैं.

वनडे कप्तानी छिनने के बाद रोहित शर्मा ने पहली बार की गौतम गंभीर से बात, ऑस्ट्रेलिया से सामने आई पहली तस्वीर

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 16 Oct 2025 07:50 PM (IST)
Virat Kohli News VIRAT KOHLI IND Vs AUS ODI Series INDIA VS AUSTRALIA
