भारत का घरेलू वनडे टूर्नामेंट यानी विजय हजारे ट्रॉफी अब अपने अंतिम पड़ाव में है. इस बार इस डोमेस्टिक टूर्नामेंट में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे कई सुपरस्टार खिलाड़ी खेले. हालांकि, टूर्नामेंट में विराट की टीम दिल्ली और रोहित की टीम मुंबई सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सकी. विजय हजारे ट्रॉफी एलीट 2025-26 के सेमीफाइनल में पंजाब, विदर्भ, सौराष्ट्र और कर्नाटक ने क्वालीफाई किया है.

विजय हजारे ट्रॉफी एलीट 2025-26 के सेमीफाइनल मैच 15 और 16 जनवरी को खेले जाएंगे. 15 जनवरी को सेमीफाइनल-1 में विदर्भ का सामना कर्नाटक से होगा. यह मैच बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड-1 में खेला जाना है. इसके बाद 16 जनवरी को सेमीफाइनल-2 खेला जाएगा. बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड-2 में पंजाब का सामना सौराष्ट्र से होगा.

पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश

मंगलवार को बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड-1 में खेले गए क्वार्टर फाइनल-3 में पंजाब ने मध्य प्रदेश के खिलाफ 183 रन से शानदार जीत दर्ज की. टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब की टीम ने निर्धारित ओवरों में 6 विकेट खोकर 345 रन बनाए. इस टीम को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. हरनूर सिंह ने प्रभसिमरन सिंह के साथ 21.2 ओवरों में 116 रन की साझेदारी की. हरनूर 71 गेंदों में 8 बाउंड्री के साथ 51 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद प्रभसिमरन सिंह ने अनमोलप्रीत सिंह के साथ दूसरे विकेट के लिए 39 रन जोड़े. अनमोलप्रीत 62 गेंदों में 2 छक्कों और 8 चौकों के साथ 70 रन बनाकर आउट हुए, जबकि प्रभसिमरन सिंह ने 88 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. इनके अलावा नेहाल वढेरा ने 56 रन बनाए, जबकि रमनदीप सिंह ने 24 रन की नाबाद पारी खेली. नमन धीर ने 23 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. विपक्षी खेमे से त्रिपुरेश सिंह और वेंकटेश अय्यर ने 2-2 विकेट चटकाए. इसके जवाब में मध्य प्रदेश की टीम 31.2 ओवरों में महज 162 रन पर सिमट गई. इस टीम से रजत पाटीदार ने सर्वाधिक 38 रन बनाए, जबकि त्रिपुरेश सिंह ने 31 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. शुभम शर्मा ने

विदर्भ ने दिल्ली को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह

बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड-2 में खेले गए क्वार्टर फाइनल-4 में विदर्भ ने दिल्ली के खिलाफ 76 रन से जीत दर्ज की. विदर्भ ने 50 ओवरों के खेल में 9 विकेट खोकर 300 रन बनाए. इस टीम के लिए यश राठौर ने 73 गेंदों में 86 रन की पारी खेली, जबकि ध्रुव शौरे ने 49 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. अथर्व तायडे ने 8 चौकों के साथ 62 रन बनाए. इसके जवाब में दिल्ली 45.1 ओवरों में महज 224 रन पर सिमट गई. दिल्ली के लिए अनुज रावत ने सर्वाधिक 66 रन बनाए, जबकि वैभव कांडपाल और प्रियांश आर्या ने 28-28 रन का योगदान टीम के खाते में दिया, लेकिन जीत नहीं दिला सके.