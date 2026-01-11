विराट कोहली ने 28000 इंटरनेशनल रन पूरे कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर को पछाड़ा

विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे कर लिए हैं. वो यह मुकाम हासिल करने वाले दुनिया के सिर्फ तीसरे बल्लेबाज हैं. उन्होंने वडोदरा में खेले गए भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच में 25 रन बनाते ही इतिहास रच दिया. उन्होंने सबसे तेज 28 हजार अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है.

विराट कोहली ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

अब तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 28 हजार रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने 644 पारियों में ऐसा किया था. वहीं विराट कोहली ने अपने करियर की 624वीं पारी में यह मुकाम हासिल कर लिया है. विराट ने तेंदुलकर से 20 कम पारियों में ये ऐतिहासिक आंकड़ा छू लिया है. विराट और सचिन के अलावा श्रीलंका के कुमार संगाकारा ऐसे तीसरे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 28 हजार से ज्यादा रन बनाए.

सबसे तेज 28000 रन

624 पारी - विराट कोहली

644 पारी - सचिन तेंदुलकर

666 पारी - कुमार संगाकारा

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर आ गए हैं. कुमार संगाकारा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 28,016 रन बनाए थे. विराट कोहली को उनसे आगे निकलने के लिए 41 रन और बनाने थे. वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन सचिन तेंदुलकर के नाम हैं, जिन्होंने अपने ऐतिहासिक करियर में 34,357 रन बनाए थे.

34,357 रन - सचिन तेंदुलकर

28,017+ रन - विराट कोहली

28,016 रन - कुमार संगाकारा

विराट कोहली टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. उन्होंने 123 टेस्ट मैचों के करियर में 9230 रन बनाए, दूसरी ओर 125 टी20 मैचों में उन्होंने 4188 रन बनाए. वहीं वनडे क्रिकेट में उन्होंने 14,600 से अधिक रन बना लिए हैं. वो पहले ही वनडे क्रिकेट इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं.

