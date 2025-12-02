क्या दक्षिण अफ्रीका के कोच से विराट कोहली ने नहीं मिलाया हाथ? वायरल क्लिप में दावा, जानिए सच
पहले वनडे के बाद एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है. उस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका कोच शुक्री कोनराड से हाथ नहीं मिलाया.
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी वनडे सीरीज में मैदान पर मुकाबले जितने रोमांचक रहे, उतना ही ऑफ-फील्ड का एक वीडियो विवादों में आ गया है. सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे एक क्लिप में दावा किया जा रहा है कि पहले वनडे के बाद विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के कोच शुक्री कोनराड से हाथ मिलाने से परहेज किया. हालांकि वीडियो की लंबाई इतनी कम है कि सच्चाई साफ-साफ सामने नहीं आती, लेकिन बहस जरूर छिड़ गई है.
वायरल वीडियो में क्या दिख रहा है?
वीडियो की शुरुआत तब होती है जब भारतीय खिलाड़ी पवेलियन लौटते समय विपक्षी खिलाड़ियों से हाथ मिला रहे होते हैं. क्लिप में दिखता है कि विराट कोहली, कोनराड के बिल्कुल सामने पहुंचते हैं, लेकिन कैमरे में वह हाथ बढ़ाते नजर नहीं आते. इसके बाद कोहली अगली कतार में खड़े दो दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों से हाथ मिलाते हुए दिखते हैं. यही कुछ सेकेंड का फुटेज इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है. हालांकि यह साफ नहीं है कि वीडियो शुरू होने से पहले कोहली पहले ही कोनराड से हाथ मिला चुके हों. इसलिए निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी.
इस विवाद की जड़ ‘Grovel’ बयान
यह पूरा मामला ऐसे समय में सामने आया है जब कोच शुक्री कोनराड पहले ही अपने एक बयान को लेकर भारतीय फैंस के निशाने पर हैं. गुवाहाटी टेस्ट के बाद कोनराड ने कहा था कि उनकी टीम ने भारत को “grovel” कराने की रणनीति बनाई थी. ‘Grovel’ शब्द का अपने आप में एक विवादित इतिहास है. 1976 में इंग्लैंड के कप्तान टोनी ग्रेग ने इसी शब्द का इस्तेमाल वेस्टइंडीज टीम को नीचा दिखाने के लिए किया था. ऐसे में इस बयान पर पहले ही भारी नाराजगी देखने को मिली थी.
कोनराड का पूरा बयान था कि उनकी टीम चाहती थी कि भारत लंबे समय तक मैदान पर खड़ी रहे. उनका लक्ष्य था कि भारतीय खिलाड़ियों को “really grovel” करवाया जाए ताकि आखिरी दिन की चुनौती और कठिन हो जाए. स्वाभाविक है, यह बयान क्रिकेट जगत को पसंद नहीं आया और नस्लीय सन्दर्भों के कारण इसे बेहद असंवेदनशील बताया गया.
क्या सच में था कोहली का इरादा?
अब इस वायरल वीडियो को उसी बयान से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन कोहली की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. विराट मैदान पर गरिमा और खेलभावना के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में अधूरी क्लिप पर आधारित दावे कितने सही हैं, यह कहना मुश्किल है.
