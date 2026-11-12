भाई दूज पर बहन ने इस तरह विराट कोहली पर लुटाया प्यार, देखे तस्वीर 

दिवाली के बाद 11 नवंबर, बुधवार को भाई दूज का त्योहार मनाया गया. इस मौके पर भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली की बड़ी बहन भावना कोहली ने भी एक बड़ी प्यारी तस्वीर शेयर की. भावना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर विराट से जुड़ी चीजें साझा करती रहती हैं. विराट की शतकीय पारी आने पर भी वह इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाती हैं.

भाई दूज के मौके पर भी उन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की. तस्वीर में बहन भावना के साथ विराट कोहली नजर आ रहे हैं. इसको कैप्शन देते हुए उन्होंने लिखा, "हैप्पी भाई दूज मेरे छोटे."

Virat Kohli Sister Bhawna Kohli Dhingra's Heartfelt Wish for Virat Kohli on Bhai Dooj ❤️🫶🧿 https://t.co/HP3cRhLhJJ — Nushkiee (@kohlifangurl18) November 11, 2026

न्यूजीलैंड वनडे सीरीज खेल रहे विराट कोहली

किंग कोहली इन दिनों न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही वनडे सीरीज में खेल रहे हैं. सीरीज के तीन मैच हो चुके हैं, जिसमें एक (तीसरा) बारिश के कारण बेनतीजा रहा. पहले और दूसरे मैच में भी बारिश का खलल देखने को मिला था. वेलिंगटन में खेले गए पहले वनडे में कोहली ने 74 रनों की पारी खेली थी. फिर दूसरे मैच में वह सिर्फ 07 रन बनाकर आउट हो गए थे.

कोहली भारत के लिए सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेल रहे हैं. वह टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं. नजर डालें कोहली के वनडे करियर पर, तो अब तक उन्होंने फॉर्मेट के 320 मैच खेल लिए हैं, जिनकी 307 पारियों में बैटिंग करते हुए 58.64 की औसत से 15190 रन बना लिए हैं. उनके बल्ले से 55 शतक और 80 अर्धशतक निकले हैं, जिसमें हाई स्कोर 183 रनों का रहा.

बाकी कोहली ने 123 टेस्ट और 125 टी20 इटंरनेशनल मैच खेले. टेस्ट की 210 पारियों में उन्होंने 46.85 की औसत से 9230 रन बनाए. यहां 30 शतक और 31 अर्धशतक लगाए, जिसमें हाई स्कोर 254* रनों का रहा. टी20 इंटरनेशनल की 117 पारियों में किंग कोहली के बल्ले से 4188 रन निकले. इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 38 अर्धशतक लगाए.

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