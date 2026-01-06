कमियां नहीं सुधारीं..., पूर्व क्रिकेटर ने विराट पर साधा निशाना; कहा- कोहली चाहते तो...
विराट कोहली ने पिछले साल टेस्ट से संन्यास लिया था. वह अब सिर्फ वनडे में खेलते हैं. पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा कि उन्हें निराशा हुई कि कोहली ने टेस्ट छोड़कर वनडे खेलना जारी रखा.
विराट कोहली ने पिछले साल मई में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था. इससे पहले वह टी20 फॉर्मेट को भी अलविदा कह चुके थे. अब वह सिर्फ वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए खेलते हैं. अब कोहली के टेस्ट संन्यास पर बात करते हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने कहा कि उन्हें दुख होता है कोहली ने टेस्ट छोड़कर वनडे खेलना जारी रखा.
संजय मांजरेकर ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने इस बारे में अपनी राय दी. उन्होंने कहा कि जिस समय जो रुट टेस्ट क्रिकेट में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, उसी दौर में विराट कोहली का टेस्ट से चले जाना खलता है. उन्होंने कहा कि रुट, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ अपने टेस्ट करियर को मजबूत कर रहे हैं.
'कमियां सुधारने की कोशिश नहीं की'
संजय मांजरेकर ने कहा कि टेस्ट से संन्यास से पहले 5 सालों में विराट कोहली का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने अपनी तकनीकी और मानसिक खामियों को सुधारने की कोशिश नहीं की. उनके अनुसार अगर कोहली चाहते तो इन कमियों पर काम कर सकते थे, कुछ समय से टीम से बाहर भी बैठ सकते थे. पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि उन्हें ज्यादा निराशा इस बात से भी हुई कि विराट ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ वनडे में खेल जारी रखने का फैसला किया.
संजय मांजरेकर के मुताबिक टॉप-आर्डर बल्लेबाज के लिए वनडे के मुकाबले टेस्ट ज्यादा कठिन है. इसमें ज्यादा धैर्य, तकनीकी और मानसिक मजबूती चाहिए होती है. टेस्ट सबसे कठिन है. 'अगर वह तीनों फॉर्मेट से संन्यास लेते तो समझ आता, लेकिन टेस्ट छोड़कर वनडे में खेल जारी रखना उन्हें सही नहीं लगा.'
विराट कोहली ने अपने टेस्ट करियर में 123 मैच खेले, जिनमे खेली 210 पारियों में कुल 9230 रन बनाए. टेस्ट में उनके नाम 30 शतक और 31 अर्धशतक हैं.
