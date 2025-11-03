हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को इतिहास रचा. टीम ने साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराकर पहला महिला वनडे वर्ल्ड कप ख़िताब जीता, इससे पहले टीम 2 बार फाइनल (2005 और 2017) तक पहुंची थी लेकिन कभी चैंपियन नहीं बन पाई थी. चैंपियन टीम इंडिया को सभी जीत की बधाई दे रहे हैं. विराट कोहली से लेकर सुंदर पिचाई, सचिन तेंदुलकर से लेकर मिताली राज ने जानिए क्या कुछ लिखा.

विराट कोहली ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा, आपने अपने निडर क्रिकेट और पूरे आत्मविश्वास से हर भारतीय को गौरवान्वित किया है. आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं और इस पल का भरपूर आनंद लें. हरमन और टीम को शाबाशी. जय हिंद."

Inspiration for generations to come, you’ve made every Indian proud with your fearless cricket and belief throughout. You guys deserve all the accolades and enjoy the moment to the fullest. Well done Harman and the team. Jai Hind 🇮🇳🇮🇳 pic.twitter.com/f9J34QIMuP — Virat Kohli (@imVkohli) November 2, 2025

पूर्व कप्तान मिताली राज वर्ल्ड कप फाइनल के समय नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में ही थीं, वह काफी भावुक थी और जीत के बाद ट्रॉफी के साथ सेलिब्रेट भी किया. उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "विश्व चैंपियन भारत. मैंने दो दशकों से भी ज़्यादा समय से यह सपना देखा है कि भारतीय महिलाओं को विश्व कप ट्रॉफी उठाते हुए देखूं. आज रात, वह सपना आखिरकार साकार हो गया. 2005 के दिल टूटने से लेकर 2017 के संघर्ष तक, हर आंसू, हर बलिदान, हर युवा लड़की जिसने यह मानकर बल्ला उठाया कि हम यहीं के हैं, ये सब इस पल तक ले आए. विश्व क्रिकेट की नई चैंपियनों, आपने सिर्फ़ एक ट्रॉफी ही नहीं जीती, बल्कि आपने भारतीय महिला क्रिकेट के लिए धड़कते हर दिल को जीत लिया. जय हिंद."

Champions of the World 💙🇮🇳



I’ve seen this dream for over two decades, to watch the Indian women lift that World Cup trophy.



Tonight, that dream finally came true.



From the heartbreak of 2005 to the fight of 2017, every tear, every sacrifice, every young girl who picked up a… pic.twitter.com/MgClC7QE9J — Mithali Raj (@M_Raj03) November 2, 2025

सचिन तेंदुलकर ने यूं दी बधाई

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर लिखा, "1983 ने एक पूरी पीढ़ी को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए प्रेरित किया. आज, हमारी महिला क्रिकेट टीम ने सचमुच कुछ खास किया है. उन्होंने देश भर की अनगिनत युवा लड़कियों को बल्ला और गेंद उठाकर मैदान में उतरने और यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया है कि वे भी एक दिन ट्रॉफी उठा सकती हैं. यह भारतीय महिला क्रिकेट के सफ़र का एक निर्णायक क्षण है. शाबाश, टीम इंडिया. आपने पूरे देश को गौरवान्वित किया है."

That was a nail biting women's world cup cricket final, memories of 1983 and 2011 indeed. Congrats to team India, am sure will inspire a whole generation. Great tournament from South Africa too! — Sundar Pichai (@sundarpichai) November 2, 2025

1983 और 2011 की यादें ताजा हो गई- सुंदर पिचाई

सुंदर पिचाई ने एक्स पर लिखा, "महिला विश्व कप क्रिकेट का फ़ाइनल वाकई रोमांचक था, 1983 और 2011 की यादें ताज़ा हो गईं. टीम इंडिया को बधाई, मुझे यकीन है कि यह पूरी पीढ़ी को प्रेरित करेगा. टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका के लिए भी शानदार रहा!"