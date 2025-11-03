हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWomen's World Cup 2025: विराट-सचिन से सुंदर पिचाई तक, जानें टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पर किस दिग्गज ने क्या कहा?

Women's World Cup 2025: विराट-सचिन से सुंदर पिचाई तक, जानें टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पर किस दिग्गज ने क्या कहा?

Women's World Cup 2025: जानिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पहले वर्ल्ड कप खिताब जीतने पर दिग्गजों ने कैसे बधाई दी. विराट कोहली ने लिखा कि 'आप आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा हो.'

By : शिवम | Updated at : 03 Nov 2025 04:52 PM (IST)
हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को इतिहास रचा. टीम ने साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराकर पहला महिला वनडे वर्ल्ड कप ख़िताब जीता, इससे पहले टीम 2 बार फाइनल (2005 और 2017) तक पहुंची थी लेकिन कभी चैंपियन नहीं बन पाई थी. चैंपियन टीम इंडिया को सभी जीत की बधाई दे रहे हैं. विराट कोहली से लेकर सुंदर पिचाई, सचिन तेंदुलकर से लेकर मिताली राज ने जानिए क्या कुछ लिखा.

विराट कोहली ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा, आपने अपने निडर क्रिकेट और पूरे आत्मविश्वास से हर भारतीय को गौरवान्वित किया है. आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं और इस पल का भरपूर आनंद लें. हरमन और टीम को शाबाशी. जय हिंद."

पूर्व कप्तान मिताली राज वर्ल्ड कप फाइनल के समय नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में ही थीं, वह काफी भावुक थी और जीत के बाद ट्रॉफी के साथ सेलिब्रेट भी किया. उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "विश्व चैंपियन भारत. मैंने दो दशकों से भी ज़्यादा समय से यह सपना देखा है कि भारतीय महिलाओं को विश्व कप ट्रॉफी उठाते हुए देखूं. आज रात, वह सपना आखिरकार साकार हो गया. 2005 के दिल टूटने से लेकर 2017 के संघर्ष तक, हर आंसू, हर बलिदान, हर युवा लड़की जिसने यह मानकर बल्ला उठाया कि हम यहीं के हैं, ये सब इस पल तक ले आए. विश्व क्रिकेट की नई चैंपियनों, आपने सिर्फ़ एक ट्रॉफी ही नहीं जीती, बल्कि आपने भारतीय महिला क्रिकेट के लिए धड़कते हर दिल को जीत लिया. जय हिंद."

सचिन तेंदुलकर ने यूं दी बधाई 

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर लिखा, "1983 ने एक पूरी पीढ़ी को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए प्रेरित किया. आज, हमारी महिला क्रिकेट टीम ने सचमुच कुछ खास किया है. उन्होंने देश भर की अनगिनत युवा लड़कियों को बल्ला और गेंद उठाकर मैदान में उतरने और यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया है कि वे भी एक दिन ट्रॉफी उठा सकती हैं. यह भारतीय महिला क्रिकेट के सफ़र का एक निर्णायक क्षण है. शाबाश, टीम इंडिया. आपने पूरे देश को गौरवान्वित किया है."

1983 और 2011 की यादें ताजा हो गई- सुंदर पिचाई

सुंदर पिचाई ने एक्स पर लिखा, "महिला विश्व कप क्रिकेट का फ़ाइनल वाकई रोमांचक था, 1983 और 2011 की यादें ताज़ा हो गईं. टीम इंडिया को बधाई, मुझे यकीन है कि यह पूरी पीढ़ी को प्रेरित करेगा. टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका के लिए भी शानदार रहा!"

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 03 Nov 2025 04:51 PM (IST)
Sachin Tendulkar Sundar Pichai Indian Women Cricket Team World Cup Champion VIRAT KOHLI Women's ODI World Cup 2025
