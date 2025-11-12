हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटBCCI की दो टूक, विराट कोहली और रोहित शर्मा को खेलना होगा घरेलू क्रिकेट, हिटमैन ने दिया जवाब

BCCI की दो टूक, विराट कोहली और रोहित शर्मा को खेलना होगा घरेलू क्रिकेट, हिटमैन ने दिया जवाब

बीसीसीआई ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर सख्त रुख अपनाया है. BCCI ने साफ संदेश दिया है कि अगर वे टीम इंडिया में खेलना चाहते हैं, तो उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना अनिवार्य होगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 12 Nov 2025 11:33 AM (IST)
Preferred Sources

टीम इंडिया के दो सबसे बड़े सितारे विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर BCCI ने सख्त रुख अपनाया है. बोर्ड ने दोनों दिग्गज खिलाड़ियों को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि अगर वे भारत के लिए खेलना चाहते हैं, तो उन्हें घरेलू क्रिकेट (Domestic Cricket) खेलना ही होगा. बीसीसीआई ने कहा है कि दोनों खिलाड़ी अब दो फॉर्मेट (T20 और टेस्ट) से रिटायर हो चुके हैं, इसलिए फिटनेस और फॉर्म बनाए रखने के लिए घरेलू टूर्नामेंट में हिस्सा लेना जरूरी है.

रोहित शर्मा ने साफ की अपनी बात

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, रोहित शर्मा ने पहले ही मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) को सूचित कर दिया है कि वे विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे. यही नहीं, रोहित ने ये भी संकेत दिया है कि अगर जरूरत हुई, तो वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (T20 टूर्नामेंट) में भी मुंबई की ओर से खेलने उतर सकते हैं.  यह फैसला बताता है कि रोहित शर्मा अपने फिटनेस और खेल की लय बनाए रखने के लिए पूरी तरह गंभीर हैं.

विराट कोहली की उपलब्धता पर सस्पेंस

वही दूसरी ओर, विराट कोहली को लेकर अभी भी अटकलें बनी हुई है. कोहली ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह घरेलू वनडे टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे या नही. हालांकि, बोर्ड का इशारा साफ है की अगर वह भारत की वनडे टीम में जगह बनाए रखना चाहते हैं, तो उन्हें  घरेलू टूर्नामेंट में मैदान पर वापसी करनी ही होगी.

BCCI का कड़ा फरमान

BCCI के सूत्रों ने बताया, “टीम मैनेजमेंट और बोर्ड ने दोनों खिलाड़ियों को अपनी फरमान सुना दिया है. उन्हें अगर  भारतीय टीम के लिए चयनित होना है, तो उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रदर्शन करना होगा. लंबे ब्रेक के बाद खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट के जरिए ही मैच फिटनेस हासिल करनी चाहिए.”

दरअसल, इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खराब प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई ने ऐसा ही आदेश दिया था. उस समय कोहली और रोहित दोनों ने रणजी ट्रॉफी में एक-एक मैच खेला था. जिसके बाद उन्होंने इंग्लैंड दौरे से पहले कुछ फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया था.

अजित अगरकर का बयान फिर आया चर्चा में

BCCI के चयन समिति प्रमुख अजित अगरकर ने कुछ समय पहले कहा था, “हमने एक साल पहले ही साफ कर दिया था कि जब भी खिलाड़ी उपलब्ध हों, उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए. यही एक तरीका है खुद को फिट और शार्प बनाए रखने का.”

कब से शुरू होगा टूर्नामेंट

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की शुरुआत 24 दिसंबर 2025 से होगी. अगर कोहली भी इसमें खेलने उतरते हैं, तो यह दोनों दिग्गजों को एक साथ भारतीय डोमेस्टिक मंच पर देखने का दुर्लभ मौका होगा.

टीम इंडिया के फैंस के लिए यह खबर राहत भरी है, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली की घरेलू मैदान पर वापसी न सिर्फ टूर्नामेंट को रोमांचक बनाएगी, बल्कि युवा खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा का काम करेगी. 

Published at : 12 Nov 2025 11:33 AM (IST)
Tags :
Vijay Hazare Trophy BCCI VIRAT KOHLI Rohit SHarma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत-अमेरिका व्यापार समझौता जल्द होने की संभावना, बातचीत लगभग पूरी; जानिए किसे होगा फायदा?
भारत-अमेरिका व्यापार समझौता जल्द होने की संभावना, बातचीत लगभग पूरी; जानिए किसे होगा फायदा?
बिहार
Bihar Exit Poll: सारे एग्जिट पोल छोड़िए, इसे देखिए… बिहार में बढ़ी टेंशन! माथा पकड़ लेंगे NDA-MGB के नेता
सारे एग्जिट पोल छोड़िए, इसे देखिए… बिहार में बढ़ी टेंशन! माथा पकड़ लेंगे NDA-MGB के नेता
इंडिया
Delhi Car Blast: पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
ओटीटी
Thamma OTT Release Date: 'थामा' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म! जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये हॉरर-कॉमेडी फिल्म?
'थामा' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म! जानें- कब और कहां देख सकेंगे फिल्म?
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र ATS की कार्रवाई...इब्राहिम आबिदी के घर पर छापा
Breaking: डॉक्टरों की निगरानी में अभिनेता गोविंदा, जुहू स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल में कराया गया भर्ती
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा! घटनास्थल से मिले जिंदा कारतूस
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में अब तक क्या कुछ हुआ? इन 8 तस्वीरों से समझिए | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली कार धमाके में fsl ने इकठ्ठा किए 42 सैंपल | Bomb Blast
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत-अमेरिका व्यापार समझौता जल्द होने की संभावना, बातचीत लगभग पूरी; जानिए किसे होगा फायदा?
भारत-अमेरिका व्यापार समझौता जल्द होने की संभावना, बातचीत लगभग पूरी; जानिए किसे होगा फायदा?
बिहार
Bihar Exit Poll: सारे एग्जिट पोल छोड़िए, इसे देखिए… बिहार में बढ़ी टेंशन! माथा पकड़ लेंगे NDA-MGB के नेता
सारे एग्जिट पोल छोड़िए, इसे देखिए… बिहार में बढ़ी टेंशन! माथा पकड़ लेंगे NDA-MGB के नेता
इंडिया
Delhi Car Blast: पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
ओटीटी
Thamma OTT Release Date: 'थामा' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म! जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये हॉरर-कॉमेडी फिल्म?
'थामा' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म! जानें- कब और कहां देख सकेंगे फिल्म?
क्रिकेट
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Anaya Bangar Motherhood: बच्चे को कैसे जन्म देंगी अनाया बांगड़, मां बनेंगी या पिता? जानें यह कैसे होगा पॉसिबल
बच्चे को कैसे जन्म देंगी अनाया बांगड़, मां बनेंगी या पिता? जानें यह कैसे होगा पॉसिबल
Results
UPSC Mains Result 2025: सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी, 2736 उम्मीदवार सफल, अब होगी इंटरव्यू राउंड की तैयारी
सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी, 2736 उम्मीदवार सफल, अब होगी इंटरव्यू राउंड की तैयारी
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget