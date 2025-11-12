BCCI की दो टूक, विराट कोहली और रोहित शर्मा को खेलना होगा घरेलू क्रिकेट, हिटमैन ने दिया जवाब

टीम इंडिया के दो सबसे बड़े सितारे विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर BCCI ने सख्त रुख अपनाया है. बोर्ड ने दोनों दिग्गज खिलाड़ियों को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि अगर वे भारत के लिए खेलना चाहते हैं, तो उन्हें घरेलू क्रिकेट (Domestic Cricket) खेलना ही होगा. बीसीसीआई ने कहा है कि दोनों खिलाड़ी अब दो फॉर्मेट (T20 और टेस्ट) से रिटायर हो चुके हैं, इसलिए फिटनेस और फॉर्म बनाए रखने के लिए घरेलू टूर्नामेंट में हिस्सा लेना जरूरी है.

रोहित शर्मा ने साफ की अपनी बात

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, रोहित शर्मा ने पहले ही मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) को सूचित कर दिया है कि वे विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे. यही नहीं, रोहित ने ये भी संकेत दिया है कि अगर जरूरत हुई, तो वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (T20 टूर्नामेंट) में भी मुंबई की ओर से खेलने उतर सकते हैं. यह फैसला बताता है कि रोहित शर्मा अपने फिटनेस और खेल की लय बनाए रखने के लिए पूरी तरह गंभीर हैं.

विराट कोहली की उपलब्धता पर सस्पेंस

वही दूसरी ओर, विराट कोहली को लेकर अभी भी अटकलें बनी हुई है. कोहली ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह घरेलू वनडे टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे या नही. हालांकि, बोर्ड का इशारा साफ है की अगर वह भारत की वनडे टीम में जगह बनाए रखना चाहते हैं, तो उन्हें घरेलू टूर्नामेंट में मैदान पर वापसी करनी ही होगी.

BCCI का कड़ा फरमान

BCCI के सूत्रों ने बताया, “टीम मैनेजमेंट और बोर्ड ने दोनों खिलाड़ियों को अपनी फरमान सुना दिया है. उन्हें अगर भारतीय टीम के लिए चयनित होना है, तो उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रदर्शन करना होगा. लंबे ब्रेक के बाद खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट के जरिए ही मैच फिटनेस हासिल करनी चाहिए.”

दरअसल, इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खराब प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई ने ऐसा ही आदेश दिया था. उस समय कोहली और रोहित दोनों ने रणजी ट्रॉफी में एक-एक मैच खेला था. जिसके बाद उन्होंने इंग्लैंड दौरे से पहले कुछ फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया था.

अजित अगरकर का बयान फिर आया चर्चा में

BCCI के चयन समिति प्रमुख अजित अगरकर ने कुछ समय पहले कहा था, “हमने एक साल पहले ही साफ कर दिया था कि जब भी खिलाड़ी उपलब्ध हों, उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए. यही एक तरीका है खुद को फिट और शार्प बनाए रखने का.”

कब से शुरू होगा टूर्नामेंट

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की शुरुआत 24 दिसंबर 2025 से होगी. अगर कोहली भी इसमें खेलने उतरते हैं, तो यह दोनों दिग्गजों को एक साथ भारतीय डोमेस्टिक मंच पर देखने का दुर्लभ मौका होगा.

टीम इंडिया के फैंस के लिए यह खबर राहत भरी है, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली की घरेलू मैदान पर वापसी न सिर्फ टूर्नामेंट को रोमांचक बनाएगी, बल्कि युवा खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा का काम करेगी.