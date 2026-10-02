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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगांगुली ने चुनी ODI WC 2027 के लिए भारत की प्लेइंग 11, बेंच पर बैठे खिलाड़ी को किया शामिल

गांगुली ने चुनी ODI WC 2027 के लिए भारत की प्लेइंग 11, बेंच पर बैठे खिलाड़ी को किया शामिल

सौरव गांगुली ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारत की प्लेइंग 11 चुनी. उन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल समेत टॉप-5 बल्लेबाजों को चुनते हुए कहा कि इसमें बदलाव की कोई जरुरत नहीं है.

Written By : शिवम |  Updated at : 02 Oct 2026 08:55 PM (IST)
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सौरव गांगुली ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारत की प्लेइंग 11 चुनते हुए ऐसे खिलाड़ी को शामिल किया, जिसे वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरूआती दोनों वनडे में बेंच पर बैठना पड़ा. ऐसे में सवाल उठे हैं कि क्या वह वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा नहीं है. पूर्व कप्तान गांगुली ने टॉप-5 बल्लेबाजों में शुभमन, रोहित शर्मा और विराट कोहली को रखते हुए कहा कि इसमें बदलाव की कोई जरुरत नहीं है.

सौरव गांगुली ने स्टार स्पोर्ट्स पर प्लेइंग 11 का चयन किया, जिसके साथ भारत वर्ल्ड कप जीत सकता है. उन्होंने कहा कि टॉप-5 बल्लेबाजों में किसी तरह के बदलाव की जरुरत नजर नहीं आती. उन्होंने ओपनर्स के तौर पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल को चुना, तीसरे नंबर पर विराट कोहली को रखा. चौथे और पांचवें स्थान पर क्रमश श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को शामिल किया.

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छठे नंबर पर उन्होंने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को रखा, जो चोट के कारण काफी समय से बाहर चल रहे हैं. सातवें स्थान के लिए उन्होंने 3 प्लेयर्स का विकल्प दिया, जिसमें से किसी एक को खिलाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि 7 नंबर पर बल्लेबाज या बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए होगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की कंडीशन में निचले क्रम तक बल्लेबाजी की जरूरत पड़ सकती है. नहीं पता कि रविंद्र जडेजा के नाम पर विचार किया जाएगा या नहीं. अगर किया जाता है तो उनके साथ शिवम् दुबे, वॉशिंगटन सुंदर में से किसी एक को इस पोजीशन पर खिलाया जा सकता है.

बेंच पर बैठे खिलाड़ी को किया शामिल

अक्षर पटेल को उन्होंने आठवें स्थान पर रखा, जो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हिन्. 3 तेज गेंदबाजों के रूप में उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज का चयन किया. सिराज को वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरूआती 2 वनडे में नहीं खिलाया गया, जबकि जसप्रीत बुमराह एशियन गेम्स में होने के कारण इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिराज वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा नहीं हैं?

सौरव गांगुली द्वारा चुनी गई प्लेइंग 11

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, शिवम् दुबे/वॉशिंगटन सुंदर/रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज.

यह भी पढ़ें- इतिहास में दर्ज होगी 3 अक्टूबर की तारीख, एक दिन में दो अलग-अलग देशों से खेलेगी टीम इंडिया

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 02 Oct 2026 08:55 PM (IST)
Tags :
Sourav Ganguly VIRAT KOHLI Rohit SHarma ODI World Cup INDIAN CRICKET TEAM
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