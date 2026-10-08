कब-कब विवादों में घिरे विराट कोहली और दी सफाई, क्या है प्रेमानंद महाराज वाला मामला?

फलाहारी महाराज ने दावा किया कि विराट कोहली को भी एक साजिश के तहत प्रेमानंद महाराज के आश्रम लाया गया, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ सके. इस पर कोहली के आधिकारिक प्रवक्ता ने बयान जारी कर इसे झूठा और बेबुनियाद बताया. चलिए आपको ये पूरा मामला समझाते हैं, लेकिन पहले जानिए कि कब कब विराट ऐसे विवादों में घिरे जिस पर उन्हें सफाई देनी पड़ी हो.

यहां हम विराट कोहली के 3 ऐसे पुराने विवादों के बारे में बता रहे हैं, जिस पर कोहली की तरफ से सफाई या स्पष्टीकरण दिया गया हो. हाल ही में कोहली के आधिकारिक पेज से अवनीत कौर के फैनपेज के एक पोस्ट पर लाइक किया गया था, इस पर कोहली को सफाई देनी पड़ी थी कि उन्होंने खुद से ये पोस्ट लाइक नहीं किया.

फैन को ट्रोल करने की कोशिश पर मचा बवाल

2018 में विराट कोहली का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह एक क्रिकेट फैन का कमेंट पढ़ते हुए दिख रहे थे. जिसमें लिखा गया था कि उन्हें मौजूद भारतीय बल्लेबाजों से ज्यादा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को देखना पसंद है. इसमें 'ये भारतीय' कहकर लिखा गया था, जिससे कोहली गुस्सा हो गए. जवाब में कोहली ने कहा था कि दूसरे देशों को पसंद करते हो तो हमारे देश में क्यों रह रहे हो? उनका ये कहना कई लोगों को पसंद नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने सफाई में एक पोस्ट भी लिखा.

कोहली ने सफाई देते हुए कहा था कि वह तो सिर्फ ट्रोल करना चाहते थे, लेकिन शायद उन्हें इसका तरीका नहीं पता. उन्होंने लिखा था, 'मुझे लगता है ट्रोलिंग मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो ट्रोल होने में ही खुश हूं! मैंने बस इस बात का जिक्र किया था कि कमेंट में "ये भारतीय" (these Indians) कहा गया था, और बस इतना है. मैं अपनी पसंद की आजादी का पूरा समर्थन करता हूं. सब लोग मज़े में रहें और त्योहारों के मौसम का आनंद लें. सभी को प्यार.

I guess trolling isn't for me guys, I'll stick to getting trolled! 😁 I spoke about how "these Indians" was mentioned in the comment and that's all. I’m all for freedom of choice. 🙏 Keep it light guys and enjoy the festive season. Love and peace to all. ✌😊 — Virat Kohli (@imVkohli) November 8, 2018

फारुख इंजीनियर के दावे पर भड़के थे कोहली

भारत के पूर्व क्रिकेटर फारुख इंजीनियर के 2019 में दिए एक बयान से हंगामा हो गया था, उन्होंने कहा था कि 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप के समय एक इंडियन सिलेक्टर कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा को चाय पीला रह था. उन्होंने चयनकर्तओं की योग्यताओं पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इंग्लैंड के खिलाफ मैच के दौरान उन्होंने खुद देखा। अनुष्का ने इसे झूठ बताया था, विराट कोहली ने भी अनुष्का का समर्थन करते हुए फारुख के बयान की आलोचना की थी.

अवनीत कौर के पोस्ट पर लाइक

पिछले साल अप्रैल में अवनीत कौर के इंस्टाग्राम फैनपेज का एक पोस्ट तेजी से वायरल होने लगा, वजह थे विराट कोहली. दरअसल इस पोस्ट पर कोहली के आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज से लाइक किया गया था. ये खबर बनी और तेजी से फैंस के बीच फैलने लगी. अवनीत के बारे में लोग सर्च करने लगे कि आखिर वो कौन हैं? इस पर इतना बवाल हुआ कि कोहली को खुद इसपर सफाई देनी पड़ी कि उन्होंने लाइक खुद से नहीं किया था.

विराट कोहली ने बताया कि ये एल्गोरिदम में ग्लिच के कारण हुआ, उन्होंने लोगों से इसे न फैलाने की अपील करते हुए कहा कि ये उन्होंने खुद से नहीं किया था.

कोहली और प्रेमानंद महाराज विवाद क्या है?

श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा उर्फ फलाहारी महाराज ने प्रेमानंद महाराज की सुरक्षा की मांग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था, जिसमें विराट कोहली का नाम भी बीच में आया. उन्होंने दावा किया कि आश्रम में भूमाफिया और नकली संतों का एक गुट सक्रिय है और कोहली को भी एक साजिश के तहत आश्रम लाया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि एक प्रॉपर्टी बिल्डर लॉबी और राजस्थान की एक प्राइवेट कंपनी ने मिलकर 5 करोड़ खर्च किए, ताकि कोहली को आश्रम तक लाया जा सके और प्रेमानंद महाराज की लोकप्रियता बढ़ जाए.

उनके इस दावे में कहा गया कि विराट कोहली को ये पैसा डायरेक्ट नहीं दिया गया, बल्कि उनकी मुलाकात को प्रचारित करने में भी खर्च किया गया. इसका उदेश्य प्रेमानंद महाराज को बहुत पॉपुलर करना था, जिससे आश्रम के आस पास चल रहे प्रॉपर्टी के कारोबार को बढ़ाया जा सके.

विराट कोहली की तरफ से आया जवाब

कोहली के आधिकारिक प्रवक्ता ने फलाहारी महाराज के इन दावों को झूठा बताया है. उन्होंने कहा कि सिर्फ गहरी आध्यात्मिक आस्था और श्रद्धा के चलते ही विराट कोहली और अनुष्का शर्मा प्रेमानंद महारज जी के आश्रम गए. पैसे देकर दर्शन करने की बात को उनकी तरफ से झूठा और निराधार बताया.

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