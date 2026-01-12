हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में मिली प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किसको किया समर्पित

विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में मिली प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किसको किया समर्पित

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 93 रन की मैच विनिंग पारी खेली. उन्हें 71वीं बार इंटरनेशनल क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 12 Jan 2026 07:40 AM (IST)
Preferred Sources

Virat Kohli Got 71 PoTM Awards In International Cricket: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में शानदार पारी खेली.  उन्हें 71वीं बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. वडोदरा में खेले गए साल के पहले वनडे में विराट ने 91 गेंदों पर 93 रन बनाए. कोहली की इस धमाकेदार पारी की बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. विराट ने इस दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 28 हजार रन भी पूरे कर लिए हैं. इस दौरान उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा. हालांकि, विराट अपनी 85वें इंटरनेशनल शतक से सात रन से चूक गए.

विराट कोहली अपनी मां को भेजते हैं अवार्ड 

मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में विराट कोहली से पूछा गया कि क्या उन्हें खुद पता है कि उनके पास कितने ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ अवॉर्ड हैं, जिस पर कोहली ने जवाब देते हुए कहा, ‘सच कहूं तो, मुझे कोई अंदाजा नहीं है. मैं अपने सभी प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड को अपनी मां को भेज देता हूं. उन्हें अवॉर्ड रखना बहुत पसंद है.’

‘मुझे हमेशा अपनी काबिलियत पर भरोसा था’

विराट कोहली ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, ‘अगर मैं अपने पूरे सफर को देखूं, तो ये मेरे लिए किसी सपने के सच होने से कम नहीं है. मुझे हमेशा अपनी काबिलियत पर भरोसा था, मैं आज जहां हूं, उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है. भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं दिल से बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं, मुझे गर्व महसूस होता है. अगर मैं बिल्कुल सच कहूं तो मैं माइलस्टोन के बारे में नहीं सोच रहा हूं. अगर हम पहले बैटिंग कर रहे होते तो मैं और ज्यादा मेहनत करता, अनुभव मायने रखता है.’

विराट कोहली ने तोड़े कई रिकॉर्ड

विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में इंटरनेशनल क्रिकेट में 28,000 रन पूरे किए. उन्होंने ये कारनामा सिर्फ 624 पारियों में हासिल किया. उन्होंने सचिन तेंदुलकर (644 पारियां) और कुमार संगकारा (666 पारियां) को पीछे छोड़ दिया है. विराट ने 28,017 रनों के साथ संगकारा के 28,016 रनों के आकड़े को भी पीछे छोड़ दिया और इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं, जिनके 34,357 रन हैं.

Published at : 12 Jan 2026 07:40 AM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Kumar Sangakkara VIRAT KOHLI IND VS NZ CRICKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Iran Indian Students: भारतीय नागरिकों को क्या ईरान में किया गया गिरफ्तार? वहां के राजदूत ने खुद बताया सच
भारतीय नागरिकों को क्या ईरान में किया गया गिरफ्तार? वहां के राजदूत ने खुद बताया सच
बिहार
पटना एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान अचानक गिर पड़ी महिला, मौके पर ही मौत
पटना एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान अचानक गिर पड़ी महिला, मौके पर ही मौत
स्पोर्ट्स
WPL 2026 DC vs GG: WPL में अनोखी हैट्रिक, नंदिनी शर्मा बनीं ऐसा ऐतिहासिक कारनामा करने वाली पहली खिलाड़ी
WPL में अनोखी हैट्रिक, नंदिनी शर्मा बनीं ऐसा ऐतिहासिक कारनामा करने वाली पहली खिलाड़ी
बॉलीवुड
Golden Globes 2026: स्ट्रैपलेस गाउन में प्रियंका चोपड़ा का सिजलिंग अवतार, पति निक जोनस पर यूं लुटाया प्यार
गोल्डन ग्लोब 2026: स्ट्रैपलेस गाउन में प्रियंका चोपड़ा का सिजलिंग अवतार, पति निक जोनस पर यूं लुटाया प्यार
Advertisement

वीडियोज

Crime News :प्रेमानंद महाराज की 'बिगड़ैल ब्रिगेड' | Sansani
BMC Election: Maharashtra में 'बुर्के वाली प्रधानमंत्री' पर गरमाया माहौल.. | Asaduddin Owaisi
Bengal Politics: फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क.. ममता ने छीनकर लिया बड़ा रिस्क ! | TMC Protest | ED Raid
Janhit: हिंदुत्व की पिच पर विपक्ष...पीएम मोदी को उन्हीं की भाषा में देगा चुनौती? | Romana Isar Khan
Janhit: 2026 में मुमकिन...मुसलमान प्रधानमंत्री बन पाएगा? | Asaduddin Owaisi | Election 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran Indian Students: भारतीय नागरिकों को क्या ईरान में किया गया गिरफ्तार? वहां के राजदूत ने खुद बताया सच
भारतीय नागरिकों को क्या ईरान में किया गया गिरफ्तार? वहां के राजदूत ने खुद बताया सच
बिहार
पटना एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान अचानक गिर पड़ी महिला, मौके पर ही मौत
पटना एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान अचानक गिर पड़ी महिला, मौके पर ही मौत
स्पोर्ट्स
WPL 2026 DC vs GG: WPL में अनोखी हैट्रिक, नंदिनी शर्मा बनीं ऐसा ऐतिहासिक कारनामा करने वाली पहली खिलाड़ी
WPL में अनोखी हैट्रिक, नंदिनी शर्मा बनीं ऐसा ऐतिहासिक कारनामा करने वाली पहली खिलाड़ी
बॉलीवुड
Golden Globes 2026: स्ट्रैपलेस गाउन में प्रियंका चोपड़ा का सिजलिंग अवतार, पति निक जोनस पर यूं लुटाया प्यार
गोल्डन ग्लोब 2026: स्ट्रैपलेस गाउन में प्रियंका चोपड़ा का सिजलिंग अवतार, पति निक जोनस पर यूं लुटाया प्यार
इंडिया
पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ी नजदीकी पर आया लश्कर-ए-तैयबा का पहला रिएक्शन, क्या बोला आतंकी संगठन?
पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ी नजदीकी पर आया लश्कर-ए-तैयबा का पहला रिएक्शन, क्या बोला आतंकी संगठन?
जनरल नॉलेज
India Names: इतिहास में इतने नामों से पहचाना गया है भारत, जानें कैसे पड़े देश के इतने सारे नाम?
इतिहास में इतने नामों से पहचाना गया है भारत, जानें कैसे पड़े देश के इतने सारे नाम?
शिक्षा
परीक्षा पे चर्चा 2026 में बना अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, 4.3 करोड़ हुए रजिस्ट्रेशन
परीक्षा पे चर्चा 2026 में बना अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, 4.3 करोड़ हुए रजिस्ट्रेशन
हेल्थ
Carrot Benefits In Winter: सर्दियों में गाजर को क्यों कहा जाता है सेहत का सुपरफूड? जानिए इसके बड़े फायदे
सर्दियों में गाजर को क्यों कहा जाता है सेहत का सुपरफूड? जानिए इसके बड़े फायदे
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget