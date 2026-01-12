विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में मिली प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किसको किया समर्पित

Virat Kohli Got 71 PoTM Awards In International Cricket: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में शानदार पारी खेली. उन्हें 71वीं बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. वडोदरा में खेले गए साल के पहले वनडे में विराट ने 91 गेंदों पर 93 रन बनाए. कोहली की इस धमाकेदार पारी की बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. विराट ने इस दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 28 हजार रन भी पूरे कर लिए हैं. इस दौरान उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा. हालांकि, विराट अपनी 85वें इंटरनेशनल शतक से सात रन से चूक गए.

विराट कोहली अपनी मां को भेजते हैं अवार्ड

मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में विराट कोहली से पूछा गया कि क्या उन्हें खुद पता है कि उनके पास कितने ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ अवॉर्ड हैं, जिस पर कोहली ने जवाब देते हुए कहा, ‘सच कहूं तो, मुझे कोई अंदाजा नहीं है. मैं अपने सभी प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड को अपनी मां को भेज देता हूं. उन्हें अवॉर्ड रखना बहुत पसंद है.’

‘मुझे हमेशा अपनी काबिलियत पर भरोसा था’

विराट कोहली ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, ‘अगर मैं अपने पूरे सफर को देखूं, तो ये मेरे लिए किसी सपने के सच होने से कम नहीं है. मुझे हमेशा अपनी काबिलियत पर भरोसा था, मैं आज जहां हूं, उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है. भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं दिल से बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं, मुझे गर्व महसूस होता है. अगर मैं बिल्कुल सच कहूं तो मैं माइलस्टोन के बारे में नहीं सोच रहा हूं. अगर हम पहले बैटिंग कर रहे होते तो मैं और ज्यादा मेहनत करता, अनुभव मायने रखता है.’

विराट कोहली ने तोड़े कई रिकॉर्ड

विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में इंटरनेशनल क्रिकेट में 28,000 रन पूरे किए. उन्होंने ये कारनामा सिर्फ 624 पारियों में हासिल किया. उन्होंने सचिन तेंदुलकर (644 पारियां) और कुमार संगकारा (666 पारियां) को पीछे छोड़ दिया है. विराट ने 28,017 रनों के साथ संगकारा के 28,016 रनों के आकड़े को भी पीछे छोड़ दिया और इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं, जिनके 34,357 रन हैं.