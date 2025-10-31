Virat Kohli Praises Jemimah Rodrigues: भारत ने वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया. ऑस्ट्रेलियाई टीम इस टूर्नामेंट में कोई भी मैच नहीं हारी थी, वहीं ऑस्ट्रेलिया सात बार वर्ल्ड कप विजेता भी रह चुकी है. 2022 में खेला गया वीमेंस वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था. भारत की इस जीत पर सभी दिग्गज क्रिकेटरों ने टीम इंडिया को बधाई दी. वहीं अब भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का रिएक्शन भी सामने आया है. विराट ने ऑस्ट्रेलिया जैसी ताकतवर टीम को वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हराने पर टीम इंडिया को बधाई दी है. इसके साथ ही इस मुकाबले की मैच विनर जेमिमा रोड्रिगेज की बल्लेबाजी की भी खूब तारीफ की है.

विराट कोहली ने की टीम इंडिया की तारीफ

विराट कोहली ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि 'ऑस्ट्रेलिया जैसी ताकतवर टीम पर हमारी क्या शानदार जीत हुई. लड़कियों ने बहुत शानदार चेज किया और इस बड़े मुकाबले में जेमिमा ने एक अलग बल्लेबाजी की. ये दृढ़ता, विश्वास और जुनून का सच्चा प्रदर्शन है. शाबाश, टीम इंडिया'.

What a victory by our team over a mighty opponent like Australia. A great chase by the girls and a standout performance by Jemimah in a big game. A true display of resilience, belief, and passion. Well done, Team India! 🇮🇳 — Virat Kohli (@imVkohli) October 31, 2025

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया

वीमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया. ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 339 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था. महिला वनडे क्रिकेट में अब से पहले कभी भी इतना बड़ा रन चेज नहीं किया गया था. लेकिन जेमिमा रोड्रिगेज और कप्तान हरमनप्रीत कौर की धाकड़ बल्लेबाजी और पूरी टीम के शानदार प्रदर्शन ने ये लक्ष्य 9 गेंद पहले हासिल कर लिया. ऑस्ट्रेलिया को हराकर टीम इंडिया वीमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है.

