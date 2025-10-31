हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत की जीत पर विराट कोहली का आया रिएक्शन, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराने पर जेमिमा की जमकर तारीफ

भारत की जीत पर विराट कोहली का आया रिएक्शन, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराने पर जेमिमा की जमकर तारीफ

Virat Kohli Reaction On Team India Win In Semi Final: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की जीत पर विराट कोहली का रिएक्शन सामने आया है. विराट ने जेमिमा की खूब तारीफ की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 31 Oct 2025 11:04 AM (IST)
Virat Kohli Praises Jemimah Rodrigues: भारत ने वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया. ऑस्ट्रेलियाई टीम इस टूर्नामेंट में कोई भी मैच नहीं हारी थी, वहीं ऑस्ट्रेलिया सात बार वर्ल्ड कप विजेता भी रह चुकी है. 2022 में खेला गया वीमेंस वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था. भारत की इस जीत पर सभी दिग्गज क्रिकेटरों ने टीम इंडिया को बधाई दी. वहीं अब भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का रिएक्शन भी सामने आया है. विराट ने ऑस्ट्रेलिया जैसी ताकतवर टीम को वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हराने पर टीम इंडिया को बधाई दी है. इसके साथ ही इस मुकाबले की मैच विनर जेमिमा रोड्रिगेज की बल्लेबाजी की भी खूब तारीफ की है.

विराट कोहली ने की टीम इंडिया की तारीफ

विराट कोहली ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि 'ऑस्ट्रेलिया जैसी ताकतवर टीम पर हमारी क्या शानदार जीत हुई. लड़कियों ने बहुत शानदार चेज किया और इस बड़े मुकाबले में जेमिमा ने एक अलग बल्लेबाजी की. ये दृढ़ता, विश्वास और जुनून का सच्चा प्रदर्शन है. शाबाश, टीम इंडिया'.

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया

वीमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया. ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 339 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था. महिला वनडे क्रिकेट में अब से पहले कभी भी इतना बड़ा रन चेज नहीं किया गया था. लेकिन जेमिमा रोड्रिगेज और कप्तान हरमनप्रीत कौर की धाकड़ बल्लेबाजी और पूरी टीम के शानदार प्रदर्शन ने ये लक्ष्य 9 गेंद पहले हासिल कर लिया. ऑस्ट्रेलिया को हराकर टीम इंडिया वीमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है.

