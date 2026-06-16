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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबेटे अकाय के साथ दिखे विराट कोहली, परिवार संग बिताया क्वालिटी टाइम; दिल खुश कर देंगी तस्वीरें

बेटे अकाय के साथ दिखे विराट कोहली, परिवार संग बिताया क्वालिटी टाइम; दिल खुश कर देंगी तस्वीरें

Virat Kohli With Son Akaay: सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर में विराट कोहली बेटे अकाय के साथ दिख रहे हैं. यह तस्वीर वाकई आपका दिल खुश कर देगी.

Reported By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Edited By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 16 Jun 2026 03:27 PM (IST)
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विराट कोहली (Virat Kohli) इन दिनों इंजरी के चलते अफगानिस्तान वनडे सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर कोहली की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं, जिसमें वह परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताते दिखे. इन तस्वीरों में फैंस का सबसे ज्यादा ध्यान अकाय (Akaay) के साथ उनकी तस्वीर ने खींचा. 

अकाय के साथ 2 तस्वीरें दिख रही हैं. एक में किंग कोहली बेटे को पीठ पर लिए हुए हैं. दूसरी तस्वीर में उन्होंने अकाय को गोद में ले रखा है. तस्वीरें किसी गार्डन या पार्क की लग रही हैं. कुछ पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा गया कि फोटो लंदन के किसी पार्क की हैं. लेकिन इस बारे में कुछ साफ पता नहीं चल सका है कि तस्वीरें कहां की हैं. 

गौर करने वाली बात यह भी है, बेटे के साथ आई तस्वीरों में अकाय का चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है. अब तक कोहली और उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा ने दोनों ही बच्चों (अकाय और वामिका) को पब्लिक की नजरों से दूर रखा है. वहीं देखा जा सकता है कि कोहली ब्लैक शर्ट में दिख रहे हैं. 

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इंग्लैंड दौरे पर वापसी की उम्मीद 

इंजरी के चलते अफगानिस्तान वनडे सीरीज मिस करने वाले कोहली इंग्लैंड दौरे पर होने वाली वनडे सीरीज में खेलते हुए दिख सकते हैं. भारत और इंग्लैंड के बीच व्हाइट बॉल सीरीज खेली जाएगी, जिसकी शुरुआत 01 जुलाई से होगी. पहले पांच टी20 मैच होंगे. इसके बाद 14 जुलाई से तीन मैचों की वनडे सीरीज होगी.

कुछ दिन पहले समाप्त हुए आईपीएल 2026 में कोहली के बल्ले से जमकर रन निकले थे. उन्होंने 16 मैचों की 16 पारियों में 56.25 की औसत और 165.84 के स्ट्राइक रेट से 675 रन बनाकर टीम को लगातार दूसरी ट्रॉफी जिताने में अहम योगदान दिया था. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 5 अर्धशतक निकले थे. सीजन में कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे पायदान पर रहे थे. 

 

यह भी पढ़ें: ICC ने जारी की टी20 इंटरनेशनल की ताजा रैंकिंग, भारतीय खिलाड़ियों का जलवा; जानें क्या बदलाव हुआ

Published at : 16 Jun 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
London VIRAT KOHLI Akaay
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