विराट कोहली ने यूं दी नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि, 2 लाइन में दिया आखिरी सलाम

विराट कोहली ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी. भारतीय क्रिकेटर ने कहा कि उनके काम और उनकी विरासत को पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा. दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन 8 अक्टूबर, 2026 को 75 साल की उम्र में हुआ. उनके निधन की खबर से सभी दुखी और हैरान भी हैं, क्योंकि उनके बीमार होने की कोई खबर नहीं थी. जानकारी के अनुसार वह गोवा स्थित अपने फ्लैट पर थे, रात में उन्होंने सीने में तेज दर्ज की शिकायत की. मेडिकल टीम उनके फ्लैट पर पहुंची तो वह बेहोश थे. बचाने की कोशिश करने के बाद उन्हें मणिपाल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने सुबह 5:20 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया.

विराट कोहली ने एक्स पर नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, "वह भारतीय सिनेमा के सच्चे लीजेंड थे. उनक काम और उनकी विरासत पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। नाना पाटेकर जी, आपकी आत्मा को शांति मिले. ओम शांति.

A true legend of Indian cinema. His work and legacy will live on for generations. Rest in peace, Nana Patekar ji. Om Shanti. 🙏 — Virat Kohli (@imVkohli) October 8, 2026

नाना के फेवरेट थे कोहली

नाना पाटेकर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं. उन्होंने यहां तक कहा था कि जब वह मैच देख रहे हों और कोहली जल्दी आउट हो जाते हैं तो उन्हें खाना तक अच्छा नहीं लगता. सचिन तेंदुलकर, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, युवराज सिंह और कई क्रिकेटर्स ने नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि दी.

पुणे में होगा नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार

नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार आज पुणे में स्थित उनके फार्म हाउस पर किया जाएगा. उनका पार्थिव शरीर शाम 5 बजे पुणे लाया जाएगा, जिसके बाद अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा. इससे पहले गोवा मेडिकल कॉलेज में उनका पोस्टमार्टम होगा.

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