Virat Kohli Net Worth In 2025: टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली की साल 2025 में कुल नेटवर्थ लगभग 1050 करोड़ रुपये है, जो विराट को दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों में से एक बनाती है. उनकी ये कमाई बीसीसीआई और आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट, ब्रांड एंडोर्समेंट और उनके कई सफल बिजनेस से होती है. आइए जानते हैं कि विराट कोहली कहां से कितनी कमाई करते हैं?

विराट कोहली की कमाई का जरिया

1. क्रिकेट से कमाई: क्रिकेट से विराट कोहली हर साल मोटी कमाई करते हैं. विराट बीसीसीआई और आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट से करोड़ों की कमाई करते हैं.

* बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट: विराट बीसीसीआई के ग्रेड A+ के कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल हैं, जिससे उन्हें सालाना 7 करोड़ रुपये की सैलरी मिलती है.

* आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट: आईपीएल में विराट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हैं. साल 2025 आईपीएल सीजन के लिए आरसीबी ने विराट को 21 करोड़ रुपये में रिटेन किया था.

2. ब्रांड एंडोर्समेंट: विराट कोहली की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा ब्रांड एंडोर्समेंट से आता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2025 में विराट 30 से अधिक ब्रैंड्स को एंडोर्स करते हैं.

* MRF: विराट अपने बैट पर MRF का स्टीकर लगाते हैं, जिसके लिए उन्हें MRF सालाना 12.5 करोड़ रुपये देता है.

* अन्य ब्रांड: विराट कई बड़े ब्रैंड्स के ब्रांड एंबेसडर हैं. कोहली Audi India, Blue Star, Vivo और Myntra जैसी कंपनियों के साथ जुड़े हैं.

महंगे घर और गाड़ियों के मालिक हैं विराट

विराट कोहली काफी लक्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं. उनके पास गुड़गांव में DLF सिटी में एक बेहद शानदार बंगला है, जिसकी कीमत लगभग 80 करोड़ रुपये है और उनके पास मुंबई में एक लक्जरी सी-फेसिंग अपार्टमेंट, अलीबाग में एक शानदार हॉलिडे होम और लंदन में भी एक लग्जरी घर है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये बताई जाती है. विराट के पास लक्जरी कार कलेक्शन हैं, जिसमें उनके पास Range Rover Vogue, Audi Q7 और Audi R8 LMX जैसी कई और महेंगी गाड़ियां हैं.