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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविराट कोहली 19वीं बार 'गोल्डन डक' पर आउट, बन गया शर्मनाक रिकॉर्ड

विराट कोहली 19वीं बार 'गोल्डन डक' पर आउट, बन गया शर्मनाक रिकॉर्ड

Virat Kohli 19th Golden Duck: वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में विराट कोहली 'गोल्डन डक' पर आउट हुए, यानी वह पहली गेंद पर ही पवेलियन लौट गए. इसके साथ उनके नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 03 Oct 2026 03:54 PM (IST)
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विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में 'गोल्डन डक' पर आउट हुए. शनिवार (03 अक्टूबर) को चंडीगढ़ के मुकाबले में जायन सील्स ने कोहली को पहली गेंद पर बोल्ड कर दिया. इसके साथ कोहली वनडे में सबसे ज्यादा गोल्डन डक पर आउट होने वाले संयुक्त रूप से दूसरे भारतीय बन गए. यह वाकई किंग कोहली के लिए शर्मनाक रिकॉर्ड है. 

27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले वनडे में कोहली ने नाबाद 139* रनों की पारी खेली थी. इसके बाद 30 सितंबर को गुवाहाटी के दूसरे वनडे में कोहली ने 29 रन स्कोर किए थे. दोनों ही पारियों में कोहली तेज-तर्रार बैटिंग करते नजर आए थे. 

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सबसे ज्यादा गोल्डन डक पर आउट होने वाले भारतीय खिलाड़ी 

सचिन तेंदुलकर भारत के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा गोल्डन डक पर आउट होने वाले बल्लेबाज हैं. वह अपने करियर में 20 बार पहली गेंद पर आउट हुए. लिस्ट में कोहली दूसरे नंबर पर आ गए हैं. कोहली के अलावा जवागल श्रीनाथ के नाम पर भी 19 बार पहली गेंद पर आउट होने का अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज है.

सचिन तेंदुलकर- 20 बार
विराट कोहली - 19 बार
जवागल श्रीनाथ - 19 बार
अनिल कुंबले- 18 बार
युवराज सिंह - 18 बार

फैंस को कोहली से 100 शतकों की उम्मीद बरकरार 

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोहली के 86 शतक पूरे हो चुके हैं. फैंस को अब भी पूरी उम्मीद है कि कोहली अपने करियर में 100 शतक पूरे कर लेंगे. लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि कोहली अब भारत के लिए सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेल रहे हैं. वह टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं. लिहाजा कोहली को बाकी शतक वनडे फॉर्मेट में ही पूरे करने होंगे. 

विराट कोहली का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

कोहली ने अब तक अपने करियर में 123 टेस्ट, 316 वनडे और 125 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. टेस्ट में उन्होंने 9230 रन बनाए. वनडे में कोहली के बल्ले से 15109 रन निकल चुके हैं. टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 4188 रन स्कोर किए. इसके अलावा वह वनडे में 5 और टी20 इंटरनेशनल में 4 विकेट चटका चुके हैं. 

 

यह भी पढ़ें: एशियन गेम्स: अमन सहरावत ने वर्ल्ड नंबर-1 पहलवान को किया चित्त, भारत को दिलाया 20वां गोल्ड

Published at : 03 Oct 2026 03:54 PM (IST)
Tags :
India Vs West Indies 3rd Odi Golden Duck VIRAT KOHLI
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