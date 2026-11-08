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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: कैमरे पर दिखी विराट कोहली की नाराजगी, फैंस को दिखाई उंगली, देखें वीडियो

Watch: कैमरे पर दिखी विराट कोहली की नाराजगी, फैंस को दिखाई उंगली, देखें वीडियो

भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे वनडे मैच में विराट कोहली फैंस से नाराज दिखाई दिए. विराट ने नाराजगी जाहिर करने के लिए फैंस को उंगली से इशारा भी किया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 08 Nov 2026 07:26 AM (IST)
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भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे वनडे मैच में ऐसी घटना घटी, जिसकी वजह से विराट कोहली का बेहद गंभीर अवतार देखने को मिला. दूसरा वनडे मैच भारतीय टीम ने DLS पद्धति से 4 रन से जीत लिया था. इसी बीच विराट बाउंड्री के पास खड़े होकर फील्डिंग कर रहे थे, तभी कुछ फैंस ने इस उम्मीद में प्लास्टिक का छोटा बैट मैदान में फेंक दिया कि उसपर विराट का ऑटोग्राफ मिल जाएगा. मगर इसपर विराट का रिएक्शन देखने लायक रहा.

विराट कोहली ने पहले उंगली दिखाते हुए फैंस से इशारा किया कि ऐसा करना गलत है और फिर बैट उठाकर मैदान के भीतर रख दिया. विराट अक्सर फील्डिंग के दौरान क्राउड को चीयर करते रहते हैं, लेकिन इस बार उनका एक अलग ही अवतार देखने को मिला.

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दूसरा वनडे मैच वेलिंगटन में खेला गया था. बारिश के दखल के बीच मएच 47-47 ओवर का हुआ, जहां बल्लेबाजी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था. न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 134 रन बनाए थे. जवाब में टीम इंडिया भी 114 रनों के स्कोर तक 7 विकेट खो चुकी थी और पूरी संभावना थी कि भारत यह मुकाबला हार सकता है.

मगर जब टीम इंडिया का स्कोर 113 रन था, तभी तेज बारिश आ गई. मैच ऑफिशियल्स ने काफी देर इंतजार के बाद DLS पद्धति से भारत को 4 रन से विजेता घोषित कर दिया गया. यह सीरीज में भारतीय टीम की लगातार दूसरी जीत रही. 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 08 Nov 2026 07:26 AM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ
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