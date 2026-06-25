क्रिकेट ही नहीं, बिजनेस के भी उस्ताद हैं विराट कोहली, जानें BCCI से अलग कितनी करते हैं कमाई
Virat Kohli One8 Shoes Revenue: विराट कोहली बतौर क्रिकेटर BCCI से सालाना करोड़ों रुपयों की कमाई करते हैं, लेकिन अपने 'One8' ब्रांड के जारी उन्होंने 24 घंटे के भीतर करोड़ों रुपये कमाए हैं.
दुनिया के सबसे सफल और प्रतिष्ठित क्रिकेटरों में से एक विराट कोहली ने कुछ समय पहले कहा था कि उन्हें बिजनेस का 'बी' भी नहीं आता. मगर हम उनकी कमाई के आंकड़े आपके सामने रखें, तो आप भी कहेंगे कि विराट केवल क्रिकेट नहीं बल्कि बिजनेस के भी उस्ताद हैं.
यह बात सब जानते हैं कि विराट को सालभर में BCCI से करोड़ों रुपयों की सैलरी मिलती है, लेकिन क्रिकेट से अलग उन्होंने एक बेहतरीन बिजनेस इन्वेस्टमेंट की है, जिससे उन्होंने करोड़ों रुपयों की कमाई की है. एक तरफ विराट कहते हैं कि उन्हें बिजनेस का 'बी' भी नहीं मालूम, लेकिन उनके द्वारा चंद घंटों में कई सौ करोड़ रुपये की कमाई कुछ और ही बयां करती है.
300 करोड़ की डील ठुकराई
ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा पिछले 8 साल से विराट कोहली को स्पॉन्सर कर रहा था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्यूमा ने विराट को अगले 8 साल के लिए एक नई डील ऑफर की थी, जिसके लिए उन्हें करीब 35 मिलियन यूएस डॉलर मिलने वाले थे. यह रकम भारतीय मुद्रा में करीब 300 करोड़ रुपये के बराबर है.
चूंकि विराट बिजनेस के अवसर तलाश रहे थे, इसलिए उन्होंने प्यूमा की 300 करोड़ रुपये की डील को ठुकरा दिया. दरअसल विराट कोहली ने अपना ब्रांड 'One8' बेंगलुरू स्थित एगिलिटास कंपनी को बेच दिया था, जिसके बाद उन्होंने एगिलिटास में 40 करोड़ रुपये का निवेश करते हुए कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी और विराट इसके सह-संस्थापक भी हैं.
पहले 24 घंटे में 138.45 करोड़
21 जून को विराट कोहली ने लॉन्च इवेंट किया था. जिसके बाद One8 के जूते मार्केट में उतारे गए तो पहले 24 घंटे में ही कंपनी ने करीब 138.45 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जनरेट किया. बताया जा रहा है कि पहले 24 घंटों के भीतर 1,50,000 जोड़ी जूतों की सेल हो चुकी थी.
दूसरी ओर क्रिकेट करियर की बात करें तो BCCI ने साल 2026 में नई ग्रेड प्रणाली लागू की थी, जिसके तहत खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सूची में तीन वर्गों में बांटा गया था. चूंकि विराट ग्रेड बी में आते हैं, इसके लिए उन्हें सालाना 3 करोड़ रुपये की सैलरी मिलती है.
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