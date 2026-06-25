हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्रिकेट ही नहीं, बिजनेस के भी उस्ताद हैं विराट कोहली, जानें BCCI से अलग कितनी करते हैं कमाई

क्रिकेट ही नहीं, बिजनेस के भी उस्ताद हैं विराट कोहली, जानें BCCI से अलग कितनी करते हैं कमाई

Virat Kohli One8 Shoes Revenue: विराट कोहली बतौर क्रिकेटर BCCI से सालाना करोड़ों रुपयों की कमाई करते हैं, लेकिन अपने 'One8' ब्रांड के जारी उन्होंने 24 घंटे के भीतर करोड़ों रुपये कमाए हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 25 Jun 2026 04:39 PM (IST)
Preferred Sources

दुनिया के सबसे सफल और प्रतिष्ठित क्रिकेटरों में से एक विराट कोहली ने कुछ समय पहले कहा था कि उन्हें बिजनेस का 'बी' भी नहीं आता. मगर हम उनकी कमाई के आंकड़े आपके सामने रखें, तो आप भी कहेंगे कि विराट केवल क्रिकेट नहीं बल्कि बिजनेस के भी उस्ताद हैं.

यह बात सब जानते हैं कि विराट को सालभर में BCCI से करोड़ों रुपयों की सैलरी मिलती है, लेकिन क्रिकेट से अलग उन्होंने एक बेहतरीन बिजनेस इन्वेस्टमेंट की है, जिससे उन्होंने करोड़ों रुपयों की कमाई की है. एक तरफ विराट कहते हैं कि उन्हें बिजनेस का 'बी' भी नहीं मालूम, लेकिन उनके द्वारा चंद घंटों में कई सौ करोड़ रुपये की कमाई कुछ और ही बयां करती है.

300 करोड़ की डील ठुकराई

ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा पिछले 8 साल से विराट कोहली को स्पॉन्सर कर रहा था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्यूमा ने विराट को अगले 8 साल के लिए एक नई डील ऑफर की थी, जिसके लिए उन्हें करीब 35 मिलियन यूएस डॉलर मिलने वाले थे. यह रकम भारतीय मुद्रा में करीब 300 करोड़ रुपये के बराबर है.

चूंकि विराट बिजनेस के अवसर तलाश रहे थे, इसलिए उन्होंने प्यूमा की 300 करोड़ रुपये की डील को ठुकरा दिया. दरअसल विराट कोहली ने अपना ब्रांड 'One8' बेंगलुरू स्थित एगिलिटास कंपनी को बेच दिया था, जिसके बाद उन्होंने एगिलिटास में 40 करोड़ रुपये का निवेश करते हुए कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी और विराट इसके सह-संस्थापक भी हैं.

पहले 24 घंटे में 138.45 करोड़

21 जून को विराट कोहली ने लॉन्च इवेंट किया था. जिसके बाद One8 के जूते मार्केट में उतारे गए तो पहले 24 घंटे में ही कंपनी ने करीब 138.45 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जनरेट किया. बताया जा रहा है कि पहले 24 घंटों के भीतर 1,50,000 जोड़ी जूतों की सेल हो चुकी थी.

दूसरी ओर क्रिकेट करियर की बात करें तो BCCI ने साल 2026 में नई ग्रेड प्रणाली लागू की थी, जिसके तहत खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सूची में तीन वर्गों में बांटा गया था. चूंकि विराट ग्रेड बी में आते हैं, इसके लिए उन्हें सालाना 3 करोड़ रुपये की सैलरी मिलती है.

यह भी पढ़ें:

टीम इंडिया के खिलाफ खेलेगा यह भारतीय खिलाड़ी, आयरलैंड टीम तक कैसे पहुंचा राजस्थान का क्रिकेटर

विराट कोहली और एमएस धोनी को शादी में क्यों नहीं बुलाया? आकाश दीप ने खुद किया खुलासा; वीडियो वायरल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 25 Jun 2026 04:39 PM (IST)
Tags :
BCCI VIRAT KOHLI One 8
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
क्रिकेट ही नहीं, बिजनेस के भी उस्ताद हैं विराट कोहली, जानें BCCI से अलग कितनी करते हैं कमाई
क्रिकेट ही नहीं, बिजनेस के भी उस्ताद हैं विराट कोहली, जानें BCCI से अलग कितनी करते हैं कमाई
क्रिकेट
टीम इंडिया के खिलाफ खेलेगा यह भारतीय खिलाड़ी, आयरलैंड टीम तक कैसे पहुंचा राजस्थान का क्रिकेटर
टीम इंडिया के खिलाफ खेलेगा यह भारतीय खिलाड़ी, आयरलैंड टीम तक कैसे पहुंचा राजस्थान का क्रिकेटर
क्रिकेट
विराट कोहली और एमएस धोनी को शादी में क्यों नहीं बुलाया? आकाश दीप ने खुद किया खुलासा; वीडियो वायरल
विराट कोहली और एमएस धोनी को शादी में क्यों नहीं बुलाया? आकाश दीप ने खुद किया खुलासा; वीडियो वायरल
क्रिकेट
श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में साई सुदर्शन का शतक, नहीं चला देवदत्त पडिक्कल का बल्ला; गायकवाड़ भी फ्लॉप
श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में साई सुदर्शन का शतक, नहीं चला देवदत्त पडिक्कल का बल्ला
Advertisement

वीडियोज

₹5 लाख की कार आज ₹10 लाख की क्यों? आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? #autolive
Bharat Tiwari Encounter पर कवि इंस्पेक्टर Dharmraj Upadhyay का बड़ा बयान | Bihar Latest News
Shirdi Sai Baba Temple: सावधान! शिर्डी में बिक रहा था नकली पेड़ा! वीडियो देख उड़ जाएंगे होश
Japan Earthquake: जापान में 6.9 तीव्रता के झटकों से दहल उठे लोग | Breaking | ABP News
Venezuela Earthquake: भूकंप से थर्राया वेनेजुएला, सैकड़ों इमारतें जमींदोज, देखिए लाइव तस्वीरें
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जम्मू कश्मीर थाने में पुलिसवाले को आर्मी ने पीटा, कमांडिग ऑफिसर समेत 40 जवानों पर FIR
जम्मू कश्मीर थाने में पुलिसवाले को आर्मी ने पीटा, कमांडिग ऑफिसर समेत 40 जवानों पर FIR
मध्य प्रदेश
सिया बनी सोनम! अब राजा रघुवंशी की मां बोलीं, 'लड़कियों को हिम्मत इसलिए मिल रही है क्योंकि...'
सिया बनी सोनम! अब राजा रघुवंशी की मां बोलीं, 'लड़कियों को हिम्मत इसलिए मिल रही है क्योंकि...'
विश्व
PoK Protest: पाकिस्तानी सेना नीचता पर उतरी, गुस्से में आई PoK इन्फ्लुएंसर रनिमा शाजमा, बोली- 'हिंदुस्तान से हाथ मिला लो...'
पाकिस्तानी सेना नीचता पर उतरी, गुस्से में आई PoK इन्फ्लुएंसर रनिमा शाजमा, बोली- 'हिंदुस्तान से हाथ मिला लो...'
क्रिकेट
श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में साई सुदर्शन का शतक, नहीं चला देवदत्त पडिक्कल का बल्ला; गायकवाड़ भी फ्लॉप
श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में साई सुदर्शन का शतक, नहीं चला देवदत्त पडिक्कल का बल्ला
बॉलीवुड
104 डिग्री फीवर में अक्षय कुमार ने शूट किया था 'वेलकम टू द जंगल' का 'घिस घिस' सॉन्ग, अक्षरा सिंह का खुलासा, बोलीं- 'मैं ब्लैंक हो गई थी'
104 डिग्री फीवर में अक्षय ने शूट किया था 'वेलकम टू द जंगल' का गाना, अक्षरा सिंह का खुलासा
इंडिया
पासपोर्ट विवाद पर भड़की कांग्रेस, गोगोई ने सरकार पर दागे सवाल, सलमान खुर्शीद का आरोप - 'ये डराने की...'
पासपोर्ट विवाद पर भड़की कांग्रेस, गोगोई ने सरकार पर दागे सवाल, खुर्शीद का आरोप - 'ये डराने की...'
इंडिया
देश के करोड़ों युवाओं से तुरंत माफ़ी मांगिए और दीजिए इस्तीफा, राहुल का धर्मेन्द्र प्रधान पर बड़ा हमला
देश के करोड़ों युवाओं से तुरंत माफ़ी मांगिए और दीजिए इस्तीफा, राहुल का धर्मेन्द्र प्रधान पर बड़ा हमला
इंडिया
ताश के पत्तों की तरह ढहा गोदाम, 8 की मौत... मलबे में दबी चीखों ने दहला दिया कोलकाता, PM ने किया मदद का ऐलान
ताश के पत्तों की तरह ढहा गोदाम, 8 की मौत... मलबे में दबी चीखों ने दहला दिया कोलकाता, PM ने किया मदद का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
ABP NEWS
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
ABP NEWS
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
ABP NEWS
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
ABP NEWS
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Embed widget