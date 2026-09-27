विराट तोड़ेंगे सचिन तेंदुलकर का 19 साल पुराना रिकॉर्ड, सिर्फ इतने रन की जरूरत

भारत और वेस्टइंडीज का पहला वनडे मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा. यह मुकाबला ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम पर दोपहर 2 बजे शुरू होगा. इस मुकाबले में विराट कोहली कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर खड़े हैं. इसी बीच वो सचिन तेंदुलकर का एक 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

दरअसल विराट कोहली अपने वनडे करियर में 15000 रन पूरे करने से सिर्फ 59 रन दूर हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में 59 रन बनाते ही विराट दुनिया के ऐसे केवल दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 15 हजार रनों का आंकड़ा छुआ हो. मगर यहां बात सिर्फ 15 हजार रन बनाने की नहीं, बल्कि सबसे तेज इस मुकाम तक पहुंचने की हो रही है.

टूटेगा सचिन का 19 साल पुराना रिकॉर्ड

सचिन तेंदुलकर ने जून 2007 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 93 रनों की पारी खेलकर 15,000 रन पूरे किए थे. वो दुनिया में अब तक ऐसा करने वाले अकेले बल्लेबाज बने हुए हैं. सचिन ने अपने वनडे करियर की 377वीं पारी में 15 हजार रनों का आंकड़ा छुआ था. 19 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक 'गॉड ऑफ क्रिकेट' के इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया है.

विराट कोहली ने अब तक 302 पारियों में 14941 रन बना लिए हैं. आज विराट अगर वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में 59 रन बना लेते हैं, तो वे 303 पारियों में 15 हजार रन पूरे कर लेंगे. विराट, सचिन से 74 पारी कम खेलकर यह कीर्तिमान बना देंगे. हालांकि इसके लिए उन्हें आज तिरुवनंतपुरम में कम से कम 59 रन की पारी खेलनी होगी.

एक और विश्व रिकॉर्ड की बराबरी

विराट कोहली एक और विश्व रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर खड़े हैं. विराट ने अब तक अपने 350 मैचों के लिस्ट-ए करियर में 59 शतक लगाए हैं. बताते चलें कि घरेलू और इंटरनेशनल क्रिकेट में खेले गए सभी वनडे मैच लिस्ट-ए क्रिकेट के अधीन आते हैं. सचिन तेंदुलकर ने अपने लिस्ट-ए करियर में 60 शतक लगाए थे. आज वेस्टइंडीज के खिलाफ 100 रन बनाते ही विराट, सचिन के सबसे ज्यादा लिस्ट-ए शतकों की बराबरी कर लेंगे.

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