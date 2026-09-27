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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविराट तोड़ेंगे सचिन तेंदुलकर का 19 साल पुराना रिकॉर्ड, सिर्फ इतने रन की जरूरत

विराट तोड़ेंगे सचिन तेंदुलकर का 19 साल पुराना रिकॉर्ड, सिर्फ इतने रन की जरूरत

आज वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में विराट कोहली रिकॉर्ड्स की बारिश कर सकते हैं. इसी मैच में विराट, सचिन तेंदुलकर का एक 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 27 Sep 2026 01:00 PM (IST)
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भारत और वेस्टइंडीज का पहला वनडे मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा. यह मुकाबला ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम पर दोपहर 2 बजे शुरू होगा. इस मुकाबले में विराट कोहली कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर खड़े हैं. इसी बीच वो सचिन तेंदुलकर का एक 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

दरअसल विराट कोहली अपने वनडे करियर में 15000 रन पूरे करने से सिर्फ 59 रन दूर हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में 59 रन बनाते ही विराट दुनिया के ऐसे केवल दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 15 हजार रनों का आंकड़ा छुआ हो. मगर यहां बात सिर्फ 15 हजार रन बनाने की नहीं, बल्कि सबसे तेज इस मुकाम तक पहुंचने की हो रही है.

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टूटेगा सचिन का 19 साल पुराना रिकॉर्ड

सचिन तेंदुलकर ने जून 2007 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 93 रनों की पारी खेलकर 15,000 रन पूरे किए थे. वो दुनिया में अब तक ऐसा करने वाले अकेले बल्लेबाज बने हुए हैं. सचिन ने अपने वनडे करियर की 377वीं पारी में 15 हजार रनों का आंकड़ा छुआ था. 19 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक 'गॉड ऑफ क्रिकेट' के इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया है.

विराट कोहली ने अब तक 302 पारियों में 14941 रन बना लिए हैं. आज विराट अगर वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में 59 रन बना लेते हैं, तो वे 303 पारियों में 15 हजार रन पूरे कर लेंगे. विराट, सचिन से 74 पारी कम खेलकर यह कीर्तिमान बना देंगे. हालांकि इसके लिए उन्हें आज तिरुवनंतपुरम में कम से कम 59 रन की पारी खेलनी होगी.

एक और विश्व रिकॉर्ड की बराबरी

विराट कोहली एक और विश्व रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर खड़े हैं. विराट ने अब तक अपने 350 मैचों के लिस्ट-ए करियर में 59 शतक लगाए हैं. बताते चलें कि घरेलू और इंटरनेशनल क्रिकेट में खेले गए सभी वनडे मैच लिस्ट-ए क्रिकेट के अधीन आते हैं. सचिन तेंदुलकर ने अपने लिस्ट-ए करियर में 60 शतक लगाए थे. आज वेस्टइंडीज के खिलाफ 100 रन बनाते ही विराट, सचिन के सबसे ज्यादा लिस्ट-ए शतकों की बराबरी कर लेंगे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 27 Sep 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Ind Vs Wi 1st Odi VIRAT KOHLI
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