विराट का बैंक बैलेंस, गिल-रोहित और हार्दिक पांड्या के कुल नेटवर्थ से भी ज्यादा; फिर भी सबसे अमीर नहीं कोहली

विराट का बैंक बैलेंस, गिल-रोहित और हार्दिक पांड्या के कुल नेटवर्थ से भी ज्यादा; फिर भी सबसे अमीर नहीं कोहली

Virat Kohli Net Worth 2025: विराट कोहली की नेट वर्थ आपके होश उड़ा सकती है, क्योंकि रोहित शर्मा, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या की नेट वर्थ को मिला लिया जाए, तो भी विराट उनसे अमीर हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 16 Oct 2025 06:03 PM (IST)
Preferred Sources

विराट कोहली वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले गुरुग्राम में एक आलीशान प्रॉपर्टी की GPA (General Power of Attorney) अपने बड़े भाई विकास कोहली के नाम कर गए हैं. इसका मतलब है कि इस संपत्ति से जुड़ा जो भी वित्तीय कामकाज होगा, उसके लिए विराट को लंदन से भारत आने की जरूरत नहीं होगी. यहां आप उनकी नेटवर्थ के बारे में जानेंगे. यह तथ्य आपको चौंका सकता है कि शुभमन गिल, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे टॉप क्रिकेटरों की कुल कमाई मिलाकर भी विराट कोहली की नेट वर्थ (Virat Kohli Net Worth in Rupees) से कम है.

गिल-रोहित और हार्दिक पांड्या की कुल संपत्ति

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की बात करें तो उनकी कुल संपत्ति करीब 215-230 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है. वो BCCI से एक साल में 7 करोड़ रुपये की तंख्वाह लेते हैं, जबकि एंडोर्समेंट डील्स से उनकी सालाना 50-60 करोड़ रुपये की कमाई हो जाती है.

हार्दिक पांड्या बहुत आलीशान जिंदगी जीना पसंद करते हैं. महंगी घड़ियों के शौकीन हैं. उनकी नेटवर्थ 91-98 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है. वो BCCI से सालाना 5 करोड़ रुपये की तंख्वाह लेते हैं, और IPL से मोटी कमाई करने के अलावा भी वो एंडोर्समेंट डील्स से बढ़िया कमाई करते हैं.

शुभमन गिल की बात करें तो उनकी कुल संपत्ति 32 करोड़ रुपये आंकी गई है. वो सालभर में BCCI और IPL से ही 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर लेते हैं. इसके अलावा एंडोर्समेंट डील भी उनकी कमाई का बड़ा स्रोत हैं.

रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल की नेट वर्थ को मिलाकर देखा जाए तो यह करीब 350 करोड़ रुपये होगी. इस रकम को तीन गुना कर दिया जाए, तब भी विराट कोहली की नेटवर्थ गिल, रोहित और पांड्या से ज्यादा होगी.

विराट कोहली की नेट वर्थ

मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार विराट कोहली की नेट वर्थ 1050 करोड़ रुपये है. बीसीसीआई से उन्हें एक साल में 7 करोड़ रुपये की सैलरी मिलती है, जबकि IPL 2025 में RCB ने उन्हें 21 करोड़ रुपये दिए थे. इसके अलावा एंडोर्समेंट डील, कई ब्रांड्स में इन्वेस्टमेंट भी उनकी कमाई का अच्छा स्रोत हैं. इतनी नेट वर्थ होने के बावजूद विराट सबसे अमीर भारतीय क्रिकेटर नहीं हैं. सचिन तेंदुलकर करीब 1300 करोड़ की कुल संपत्ति के साथ सबसे अमीर भारतीय क्रिकेटर कहे जाते हैं.

एशिया कप में धमाकेदार प्रदर्शन का अभिषेक शर्मा को मिला इनाम, कुलदीप को पछाड़कर जीता ICC का स्पेशल अवॉर्ड

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 16 Oct 2025 06:03 PM (IST)
VIRAT KOHLI Rohit SHarma Virat Kohli Net Worth SHUBMAN GILL HARDIK PANDYA
