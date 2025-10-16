विराट कोहली वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले गुरुग्राम में एक आलीशान प्रॉपर्टी की GPA (General Power of Attorney) अपने बड़े भाई विकास कोहली के नाम कर गए हैं. इसका मतलब है कि इस संपत्ति से जुड़ा जो भी वित्तीय कामकाज होगा, उसके लिए विराट को लंदन से भारत आने की जरूरत नहीं होगी. यहां आप उनकी नेटवर्थ के बारे में जानेंगे. यह तथ्य आपको चौंका सकता है कि शुभमन गिल, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे टॉप क्रिकेटरों की कुल कमाई मिलाकर भी विराट कोहली की नेट वर्थ (Virat Kohli Net Worth in Rupees) से कम है.

गिल-रोहित और हार्दिक पांड्या की कुल संपत्ति

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की बात करें तो उनकी कुल संपत्ति करीब 215-230 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है. वो BCCI से एक साल में 7 करोड़ रुपये की तंख्वाह लेते हैं, जबकि एंडोर्समेंट डील्स से उनकी सालाना 50-60 करोड़ रुपये की कमाई हो जाती है.

हार्दिक पांड्या बहुत आलीशान जिंदगी जीना पसंद करते हैं. महंगी घड़ियों के शौकीन हैं. उनकी नेटवर्थ 91-98 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है. वो BCCI से सालाना 5 करोड़ रुपये की तंख्वाह लेते हैं, और IPL से मोटी कमाई करने के अलावा भी वो एंडोर्समेंट डील्स से बढ़िया कमाई करते हैं.

शुभमन गिल की बात करें तो उनकी कुल संपत्ति 32 करोड़ रुपये आंकी गई है. वो सालभर में BCCI और IPL से ही 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर लेते हैं. इसके अलावा एंडोर्समेंट डील भी उनकी कमाई का बड़ा स्रोत हैं.

रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल की नेट वर्थ को मिलाकर देखा जाए तो यह करीब 350 करोड़ रुपये होगी. इस रकम को तीन गुना कर दिया जाए, तब भी विराट कोहली की नेटवर्थ गिल, रोहित और पांड्या से ज्यादा होगी.

विराट कोहली की नेट वर्थ

मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार विराट कोहली की नेट वर्थ 1050 करोड़ रुपये है. बीसीसीआई से उन्हें एक साल में 7 करोड़ रुपये की सैलरी मिलती है, जबकि IPL 2025 में RCB ने उन्हें 21 करोड़ रुपये दिए थे. इसके अलावा एंडोर्समेंट डील, कई ब्रांड्स में इन्वेस्टमेंट भी उनकी कमाई का अच्छा स्रोत हैं. इतनी नेट वर्थ होने के बावजूद विराट सबसे अमीर भारतीय क्रिकेटर नहीं हैं. सचिन तेंदुलकर करीब 1300 करोड़ की कुल संपत्ति के साथ सबसे अमीर भारतीय क्रिकेटर कहे जाते हैं.

