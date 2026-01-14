156 के औसत से बनाए 469 रन, राजकोट में इतिहास रचने से चूके विराट कोहली, नहीं बना पाए विश्व रिकॉर्ड
Most Consecutive 50+ Scores in ODI: विराट कोहली लगातार सबसे ज्यादा वनडे पारियों में 50 से अधिक स्कोर बनाने वाले भारतीय बनने का रिकॉर्ड हासिल करने से चूक गए हैं.
विराट कोहली इतिहास रचने से चूक गए हैं. राजकोट में खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में विराट 23 रन बनाकर आउट हो गए हैं. दरअसल 'किंग कोहली' अब तक लगातार पांच वनडे पारियों में 50 या उससे अधिक स्कोर बना चुके थे. वो न्यूजीलैंड के खिलाफ एक पचासा और जड़ देते तो लगातार सबसे ज्यादा वनडे पारियों में कम से कम 50 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन जाते. उन्हें क्रिस्टियन क्लार्क ने क्लीन बोल्ड किया.
इतिहास रचने से चूके विराट कोहली
भारत के लिए अब तक सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने लगातार 5 वनडे पारियों में 50 से अधिक स्कोर बनाया हो. विराट कोहली का लगातार पचास से अधिक रन बनाने का यह सिलसिला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच से हुआ था.
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे मैच में नाबाद 74 रन बनाए. उसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले दोनों वनडे मैचों में शतक लगाया था. वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में भी उन्होंने नाबाद 65 रन बनाए थे. विराट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ODI में भी इस शानदार स्ट्रीक को जारी रखते हुए 93 रनों की पारी खेली. मगर कीवियों के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में वो 23 रन बनाकर आउट हो गए.
विराट की आखिरी 6 ODI पारी: 74*, 135, 102, 65*, 93, 23
भारत-न्यूजीलैंड तीसरे ODI मैच का हाल
भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा वनडे मैच राजकोट में खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था. रोहित शर्मा लगातार दूसरी पारी में फ्लॉप रहे और केवल 24 रन बना सके. वहीं कप्तान शुभमन गिल ने लगातार दूसरे मैच में अर्धशतक लगाया. गजब का संयोग है कि गिल, लगातार 2 मैचों में 56 रन बनाकर आउट हुए हैं. वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर भी 8 रन बनाकर आउट हो गए. जब विराट कोहली का विकेट गिरा, तब तक भारतीय टीम ने 23.3 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 118 रन बना लिए.
