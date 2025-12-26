हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविजय हजारे ट्रॉफी में तीसरा मैच भी खेलेंगे विराट कोहली! तारीख भी आई सामने; जानें क्या है अपडेट

विजय हजारे ट्रॉफी में तीसरा मैच भी खेलेंगे विराट कोहली! तारीख भी आई सामने; जानें क्या है अपडेट

Virat Kohli Vijay Hazare Trophy: विराट कोहली और रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी में आगे भी मैच खेलेंगे या नहीं? जानिए क्या है अपडेट.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 26 Dec 2025 11:01 PM (IST)
Preferred Sources

Virat Kohli Next Match: विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली और रोहित शर्मा की बैटिंग का फैंस ने खूब आनंद लिया. 24 दिसंबर को दोनों ने अपने-अपने पहले मैच में शतकीय पारी खेली थी. वहीं दूसरे मैच में विराट ने 77 रन बनाए, लेकिन रोहित गोल्डन डक का शिकार बने थे. अब सवाल है कि क्या रोहित और विराट, फिर से विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते दिखेंगे क्योंकि यह टूर्नामेंट 18 जनवरी तक चलने वाला है.

विराट एक और मैच के लिए तैयार!

दैनिक जागरण की एक अन्य रिपोर्ट अनुसार विराट कोहली भी पहले रोहित शर्मा की तरह विजय हजारे ट्रॉफी में 2 ही मैच खेलने वाले थे. लेकिन वो अब 6 जनवरी को रेलवे के खिलाफ मैच में खेलते दिख सकते हैं. रिपोर्ट अनुसार फिलहाल विराट बेंगलुरु से चले गए हैं, लेकिन उनकी वापसी की उम्मीद बरकरार है.

बताया जा रहा है कि विराट कोहली के कपड़े और सामान अभी दिल्ली टीम के साथ ही हैं. वहीं विराट कोहली 6 जनवरी को दिल्ली टीम के लिए खेलेंगे या नहीं, यह भारतीय टीम के ट्रेनिंग कैम्प पर निर्भर करेगा. क्योंकि 11 जनवरी से भारत बनाम न्यूजीलैंड 3 मैचों की ODI सीरीज शुरू हो रही है. विराट अभी तक विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के दो मैचों में 208 रन बना चुके हैं.

रोहित शर्मा पर क्या है अपडेट?

इंडियन एक्स्प्रेस की मानें तो रोहित शर्मा अब विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में दोबारा नहीं दिखेंगे. वो उत्तराखंड के खिलाफ मैच के बाद वापस घर के लिए रवाना हो गए हैं. रोहित ने असम के खिलाफ मैच में 155 रनों की पारी खेली थी, लेकिन उत्तराखंड के खिलाफ खाता तक नहीं खोल पाए. रिपोर्ट अनुसार रोहित घर वापस लौट गए हैं और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) जल्द उनके रिप्लेसमेंट की घोषणा कर सकता है. बताते चलें कि मुंबई का अगला मैच 29 दिसंबर को छतीसगढ़ के खिलाफ होना है.

यह भी पढ़ें:

Year Ender: टेस्ट में फुस्सी बम, सफेद गेंद से पूरी दुनिया में मचा दिया हल्ला, 2025 में कोच गौतम गंभीर का रिपोर्ट कार्ड

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 26 Dec 2025 11:01 PM (IST)
Tags :
Vijay Hazare Trophy VIRAT KOHLI Rohit SHarma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इस मुस्लिम देश में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में ब्लास्ट, जमींदोज हुई बिल्डिंग; कम से कम 8 की मौत
इस मुस्लिम देश में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में ब्लास्ट, जमींदोज हुई बिल्डिंग; कम से कम 8 की मौत
महाराष्ट्र
BMC चुनाव: बातचीत में उलझे महाराष्ट्र के बड़े दल, अखिलेश यादव की सपा ने उतार दिए उम्मीदवार
BMC चुनाव: बातचीत में उलझे महाराष्ट्र के बड़े दल, अखिलेश यादव की सपा ने उतार दिए उम्मीदवार
विश्व
पाकिस्तान में 21 तोपों की सलामी... प्लेन से उतरे UAE के राष्ट्रपति, तुरंत गले मिलते ही आसिम मुनीर ने कान में क्या फुस-फुसाया?
पाकिस्तान में 21 तोपों की सलामी... प्लेन से उतरे UAE के राष्ट्रपति, तुरंत गले मिलते ही आसिम मुनीर ने कान में क्या फुस-फुसाया?
क्रिकेट
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat: 'पंडित पॉलिटिक्स' से क्यों परेशान BJP? | Brahmin Vs Thakur | CM Yogi | Akhilesh
Stree Suraksha Scheme: केरल सरकार की Women Empowerment योजना, हर महीने होगा ₹1000 DBT | Paisa Live
Sandeep Chaudhary: 'बटेंगे तो कटेंगे' का योगी संदेश...UP में जाति पर क्लेश? | Brahmin Vs Thakur
Riding Market Phases: How Business Cycle Funds Work
YRKKH:🤔Armaan के वादे से क्या Poddar Firm ki पलटेगी कहानी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इस मुस्लिम देश में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में ब्लास्ट, जमींदोज हुई बिल्डिंग; कम से कम 8 की मौत
इस मुस्लिम देश में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में ब्लास्ट, जमींदोज हुई बिल्डिंग; कम से कम 8 की मौत
महाराष्ट्र
BMC चुनाव: बातचीत में उलझे महाराष्ट्र के बड़े दल, अखिलेश यादव की सपा ने उतार दिए उम्मीदवार
BMC चुनाव: बातचीत में उलझे महाराष्ट्र के बड़े दल, अखिलेश यादव की सपा ने उतार दिए उम्मीदवार
विश्व
पाकिस्तान में 21 तोपों की सलामी... प्लेन से उतरे UAE के राष्ट्रपति, तुरंत गले मिलते ही आसिम मुनीर ने कान में क्या फुस-फुसाया?
पाकिस्तान में 21 तोपों की सलामी... प्लेन से उतरे UAE के राष्ट्रपति, तुरंत गले मिलते ही आसिम मुनीर ने कान में क्या फुस-फुसाया?
क्रिकेट
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
बॉलीवुड
Salman Khan Birthday: एक्शन, रोमांस और जबरदस्त डायलॉग्स, सलमान खान ने खास अंदाज से हिट कराई फिल्में
एक्शन, रोमांस और जबरदस्त डायलॉग्स, सलमान खान ने खास अंदाज से हिट कराई फिल्में
इंडिया
'जो भी भगोड़े हैं, हम उन्हें वापस लाएंगे', विजय माल्या और ललित मोदी के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
'जो भी भगोड़े हैं, हम उन्हें वापस लाएंगे', विजय माल्या और ललित मोदी के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
शिक्षा
वर्दी के सितारों में छुपी पहचान, पुलिस की यूनिफॉर्म कैसे बताती है रैंक और रुतबा; जानें डिटेल्स
वर्दी के सितारों में छुपी पहचान, पुलिस की यूनिफॉर्म कैसे बताती है रैंक और रुतबा; जानें डिटेल्स
यूटिलिटी
खुद की एयरलाइन शुरू करने के लिए कहां-कहां से लेनी होती है NOC, जान लीजिए पूरा प्रोसीजर
खुद की एयरलाइन शुरू करने के लिए कहां-कहां से लेनी होती है NOC, जान लीजिए पूरा प्रोसीजर
ENT LIVE
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget