विजय हजारे ट्रॉफी में तीसरा मैच भी खेलेंगे विराट कोहली! तारीख भी आई सामने; जानें क्या है अपडेट

Virat Kohli Next Match: विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली और रोहित शर्मा की बैटिंग का फैंस ने खूब आनंद लिया. 24 दिसंबर को दोनों ने अपने-अपने पहले मैच में शतकीय पारी खेली थी. वहीं दूसरे मैच में विराट ने 77 रन बनाए, लेकिन रोहित गोल्डन डक का शिकार बने थे. अब सवाल है कि क्या रोहित और विराट, फिर से विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते दिखेंगे क्योंकि यह टूर्नामेंट 18 जनवरी तक चलने वाला है.

विराट एक और मैच के लिए तैयार!

दैनिक जागरण की एक अन्य रिपोर्ट अनुसार विराट कोहली भी पहले रोहित शर्मा की तरह विजय हजारे ट्रॉफी में 2 ही मैच खेलने वाले थे. लेकिन वो अब 6 जनवरी को रेलवे के खिलाफ मैच में खेलते दिख सकते हैं. रिपोर्ट अनुसार फिलहाल विराट बेंगलुरु से चले गए हैं, लेकिन उनकी वापसी की उम्मीद बरकरार है.

बताया जा रहा है कि विराट कोहली के कपड़े और सामान अभी दिल्ली टीम के साथ ही हैं. वहीं विराट कोहली 6 जनवरी को दिल्ली टीम के लिए खेलेंगे या नहीं, यह भारतीय टीम के ट्रेनिंग कैम्प पर निर्भर करेगा. क्योंकि 11 जनवरी से भारत बनाम न्यूजीलैंड 3 मैचों की ODI सीरीज शुरू हो रही है. विराट अभी तक विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के दो मैचों में 208 रन बना चुके हैं.

रोहित शर्मा पर क्या है अपडेट?

इंडियन एक्स्प्रेस की मानें तो रोहित शर्मा अब विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में दोबारा नहीं दिखेंगे. वो उत्तराखंड के खिलाफ मैच के बाद वापस घर के लिए रवाना हो गए हैं. रोहित ने असम के खिलाफ मैच में 155 रनों की पारी खेली थी, लेकिन उत्तराखंड के खिलाफ खाता तक नहीं खोल पाए. रिपोर्ट अनुसार रोहित घर वापस लौट गए हैं और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) जल्द उनके रिप्लेसमेंट की घोषणा कर सकता है. बताते चलें कि मुंबई का अगला मैच 29 दिसंबर को छतीसगढ़ के खिलाफ होना है.

