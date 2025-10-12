कोहली हैं किंग, तो स्मृति मंधाना बनीं ODI क्रिकेट की 'क्वीन', ऐसा करने वाली पहली क्रिकेटर बनीं

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकोहली हैं किंग, तो स्मृति मंधाना बनीं ODI क्रिकेट की 'क्वीन', ऐसा करने वाली पहली क्रिकेटर बनीं

Smriti Mandhana Stats ODI: स्मृति मंधाना महिला वनडे क्रिकेट इतिहास में मंधाना दुनिया की ऐसी पहली क्रिकेटर बन गई हैं, जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में 1000 रन बनाए हों.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 12 Oct 2025 04:38 PM (IST)
स्मृति मंधाना ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है, जो इससे पहले कोई नहीं कर पाया. महिला वनडे क्रिकेट इतिहास में मंधाना दुनिया की ऐसी पहली क्रिकेटर बन गई हैं, जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में (Most ODI Runs in a Calender Year) 1000 रन बनाए हों. उन्होंने यह मुकाम वर्ल्ड कप 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में हासिल किया. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में 18 रन बनाते ही विश्व रिकॉर्ड बना दिया.

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन

भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने दक्षिण अफ्रीका की बेलिंडा क्लार्क का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने एक ही साल में 970 ODI रन बनाने का कीर्तिमान बनाया था. यह रिकॉर्ड लगभग 28 साल तक क्लार्क के नाम रहा, लेकिन मंधाना अब उनसे आगे निकल गई हैं. बताते चलें कि मंधाना ने साल 2025 में अभी तक चार शतक और 3 फिफ्टी लगाई हैं.

  • स्मृति मंधाना - 1,000+ रन
  • बेलिंडा क्लार्क - 970 रन
  • लॉरा वुल्वार्ट - 882 रन

स्मृति मंधाना साल 2025 में अभी सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं. वो हजार रन का आंकड़ा पार कर चुकी हैं. 2025 में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर भी भारत की प्रतिका रावल हैं, जो इस साल 800 से अधिक रन बना चुकी हैं.

इसी मैच में स्मृति मंधाना महिला वनडे क्रिकेट में 5,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की सिर्फ पांचवीं बल्लेबाज भी बनी हैं. उनसे पहले सिर्फ स्टैफनी टेलर, सूजी बेट्स, शार्लेट एडवर्ड्स और मिताली राज ऐसा कर सकी हैं. ODI में दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज भारत की मिताली राज हैं. उन्होंने अपने करियर में 7805 रन बनाए थे.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 12 Oct 2025 04:02 PM (IST)
Tags :
Indw Vs Ausw Smriti Mandhana IND VS AUS
