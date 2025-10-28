हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AUS: विराट हैं नंबर-1, ये रहे भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, जानें रोहित का नंबर

IND vs AUS: विराट हैं नंबर-1, ये रहे भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, जानें रोहित का नंबर

टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. वहीं इस लिस्ट में कई और स्टार बल्लेबाजों का भी नाम शामिल है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 28 Oct 2025 07:59 PM (IST)
India Vs Australia T20I Matches: भारतीय टीम इस समय ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर है. जहां वो 3 मैचों की वनडे सीरीज खेल चुकी है, जिसमें भारतीय टीम को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. वहीं 5 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत 29 अक्टूबर से हो रही है, टीम इंडिया का पहला टी20 इंटरनेशनल मैच कैनबरा में भारतीय समयानुसार 1:45 PM से खेला जाएगा. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 मुकाबलों में हमेशा ही कांटे की टक्कर देखने को मिलती है. दोनों टीमों के बीच खेली जाने वाली टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली हैं. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज कौन हैं?

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 इंटरनेशनल मैचों सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

1. विराट कोहली (भारत) - 794 रन 

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. विराट ने 23 टी20 मैचों में लगभग 50 की बेहतरीन औसत से 794 रन बनाए हैं.

2. ग्लेन मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया) - 574 रन 

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल दूसरे नंबर पर हैं. मैक्सवेल ने 22 टी20 मैचों में 152.25 की शानदार स्ट्राइक रेट से 574 रन बनाए हैं.

3. एरॉन फिंच (ऑस्ट्रेलिया) - 500 रन 

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरॉन फिंच भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. फिंच ने 18 टी20 मुकाबले में 500 रन बनाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 89 रनों का है.

4. मैथ्यू वेड (ऑस्ट्रेलिया) - 488 रन 

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड चौथे नंबर पर हैं. वेड ने 17 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 54.22 की बेहतरीन औसत से 488 रन बनाए हैं.

5. रोहित शर्मा (भारत) - 484 रन 

भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. रोहित ने 23 टी20 मैचों में 484 रन बनाए हैं, जिसमें उनका 150.31 का शानदार स्ट्राइक रेट रहा है.

Published at : 28 Oct 2025 07:59 PM (IST)
T20Is VIRAT KOHLI Rohit SHarma INDIA VS AUSTRALIA CRICKET
