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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविराट कोहली के साथ पिछले 11 साल में पहली बार हुआ ऐसा, जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड

विराट कोहली के साथ पिछले 11 साल में पहली बार हुआ ऐसा, जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें वनडे मैच में विराट कोहली केवल 5 रन बनाकर आउट हो गए. इस पूरी सीरीज में विराट केवल 86 रन बना सके और उनके नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड भी जुड़ गया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 15 Nov 2026 09:36 AM (IST)
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विराट कोहली साल 2026 में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. मगर न्यूजीलैंड दौरा उनके लिए अच्छा नहीं रहा है. कोहली चार पारियों में सिर्फ 86 रन बना पाए. इसी दौरान उनके नाम तीन पारियों में दहाई का आंकड़ा ना छू पाने का अनचाहा रिकॉर्ड जुड़ गया है. इस सीरीज में कोहली तीन बार रनों के लिहाज से दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके.

विराट ने पहले वनडे में 74 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद तीन पारियों में उनका स्कोर 7 रन, 0 रन और 5 रन रहा है. कोहली के 300 से भी ज्यादा मैचों के वनडे करियर में ऐसा केवल चौथी बार हुआ जब जब वह एक सीरीज में तीन बार 10 से कम स्कोर पर आउट हो गए हों.

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11 साल में पहली बार हुआ ऐसा

आखिरी बार साल 2015 में ऐसा हुआ था, जब विराट कोहली एक ही वनडे सीरीज के 3 मैचों में 10 या उससे कम स्कोर पर आउट हो गए थे. ऑस्ट्रेलिया-भारत-इंग्लैंड के बीच ट्राई सीरीज के तीन मैचों में कोहली 3 बार 10 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाए थे. उस सीरीज की चौथी पारी में भी विराट 3 रन बनाकर नाबाद रहे थे.

उससे पहले 2011 वर्ल्ड कप और 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में भी विराट तीन पारियों में दहाई का आंकड़ा छूने से पहले आउट हो गए थे. पिछले 11 साल से विराट ODI फॉर्मेट में दबदबा बनाए हुए थे, लेकिन न्यूजीलैंड का 2026 दौरा उनके लिए कतई यादगार नहीं रहा.

नहीं रच पाए कीर्तिमान

भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज शुरू होने से पहले विराट कोहली को न्यूजीलैंड के खिलाफ 2000 ODI रन पूरे करने के लिए 103 रनों की जरूरत थी, लेकिन विराट ऐसा करने में नाकाम रहे हैं. विराट पूरी सीरीज में सिर्फ 86 रन बना पाए और न्यूजीलैंड के खिलाफ दो हजार रनों के आंकड़े से 17 रन दूर रह गए.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 15 Nov 2026 09:36 AM (IST)
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