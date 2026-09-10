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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट8 चौके 7 छक्के और 192 का स्ट्राइक रेट, जब विराट कोहली ने ठोका ODI का सबसे तेज शतक

8 चौके 7 छक्के और 192 का स्ट्राइक रेट, जब विराट कोहली ने ठोका ODI का सबसे तेज शतक

Fastest ODI Century By Indian: वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड पिछले 13 साल से विराट कोहली के नाम है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तूफानी पारी में उन्होंने 7 छक्के लगाए थे.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 10 Sep 2026 01:02 PM (IST)
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विराट कोहली एक पावर हिटर नहीं हैं, उनकी टाइमिंग ही इतनी जबरदस्त होती है कि उन्हें जोर से शॉट मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती. फॉर्मेट कोई भी हो, विराट ऐसे बल्लेबाज हैं टेस्ट, वनडे और टी20 के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं. इसमें कोई शक नहीं कि विराट ODI क्रिकेट के सबसे महानतम बल्लेबाजों में से एक हैं. यह फैक्ट भी आपको चौंका सकता है कि वनडे क्रिकेट के 54 साल के इतिहास में विराट कोहली से तेज शतक कोई और भारतीय नहीं लगा पाया है.

विराट के नाम सबसे तेज शतक

वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है. उन्होंने साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंद में शतक पूरा किया था, यह आज 13 साल बाद भी टीम इंडिया के लिए ODI में सबसे तेज सेंचुरी है. उनसे पहले यह भारतीय रिकॉर्ड वीरेंदर सहवाग के नाम था, जिन्होंने 2009 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध 60 गेंदों में सेंचुरी लगाई थी.

विराट कोहली ने 52 गेंद में सेंचुरी तब लगाई, जब वनडे मैच में टीम इंडिया को 360 रनों का लक्ष्य हासिल करना था. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस मैच में कोहली 27वें ओवर में बैटिंग करने आए थे. उन्होंने आते ही तबाही मचानी शुरू कर दी. उन्होंने 27 बॉल में फिफ्टी पूरी की और अगले पचास रन 25 गेंदों में बनाए. इस तूफानी पारी में उन्होंने 8 चौके और 7 छक्के लगाए थे. उन्होंने 192.30 के स्ट्राइक रेट से यह शतकीय पारी खेली थी.

दरअसल 360 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा और शिखर धवन पहले विकेट के लिए 176 रनों की साझेदारी कर चुके थे. धवन 95 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रोहित 141 रन बनाकर नाबाद लौटे थे. विराट भी 100 रन बनाकर नाबाद लौटे.

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भारत के लिए सबसे तेज शतक (ODI)

  • 52 गेंद - विराट कोहली
  • 60 गेंद - वीरेंदर सहवाग
  • 61 गेंद - विराट कोहली
  • 62 गेंद - मोहम्मद अजहरुद्दीन

ICC के फुल मेंबर देशों की बात करें तो अब तक 16 बार किसी बल्लेबाज ने 50 या उससे कम गेंद में वनडे शतक लगाया है. दुर्भाग्यवश भारत का एक भी बल्लेबाज आज तक ODI क्रिकेट के इतिहास में 50 या उससे कम गेंद में सेंचुरी नहीं लगा पाया है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 10 Sep 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI ODI Cricket
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