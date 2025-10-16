विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के साथ अभी पर्थ में हैं, जहां भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा. इस साल मार्च में हुए चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद पहली बार कोहली इंटरनेशनल मैच खेलेंगे. बता दें कि वह आईपीएल फाइनल के बाद लंदन चले गए थे, 14 अक्टूबर को वह दिल्ली लौटे और फिर 15 अक्टूबर को टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए. लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले वह कुछ ऐसा कर गए, जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है. दरअसल उन्होंने अपनी गुरुग्राम वाली प्रॉपर्टीज को अपने भाई विकास कोहली के नाम GPA (जनरल पावर ऑफ़ अटॉर्नी) कर दी है.

भाई के नाम क्यों की पावर ऑफ़ अटॉर्नी?

विराट कोहली अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ लंदन में रहते हैं. वह जब क्रिकेट नहीं खेल रहे होते तो अधिकतर समय लंदन में ही बिताते हैं. कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि कोहली लंदन शिफ्ट हो गए हैं, हालांकि विराट ने कभी खुद इस बात को कंफर्म नहीं किया.

अधिकतर समय देश से बाहर बिताने के चलते कोहली ने अपने बड़े भाई विकास कोहली को जनरल पावर ऑफ़ अटॉर्नी दिया है ताकि प्रॉपर्टीज से संबंधित किसी तरह के सरकारी काम या कोई कानूनी फैसला लेने में कोहली को बार-बार परेशान न होना पड़े.

तहसील ऑफिस में 1 घंटे तक रहे विराट कोहली

15 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले विराट 14 अक्टूबर को लंदन से दिल्ली आए थे. उन्होंने गुरुग्राम के तहसील ऑफिस में जाकर कागजों पर हस्ताक्षर किए. इस दौरान उन्हें देखने के लिए वहां भी भीड़ जमा हो गई थी. कर्मचारियों ने भी उनके साथ फोटो और सेल्फी ली.

गुरुग्राम में विराट कोहली की प्रॉपर्टी

विराट की गुरुग्राम के DLF सिटी फेज-1 में एक आलीशान कोठी है. इस कोठी को विराट ने साल 2021 में खरीदा था. इसके आलावा गुरुग्राम में ही उनके पास एक लग्जरी फ्लैट भी है. अब ये दोनों प्रॉपर्टी उनके बड़े भाई विकास कोहली संभालेंगे.

बता दें कि विराट का मुंबई में भी घर है, इसके आलावा भी उनकी कई प्रॉपर्टी हैं. देशभर में विराट के कई रेस्टोरेंट (One8 Commune) भी हैं.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज 2025

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम कुल 8 मैच खेलेगी, शुरुआत 3 मैचों की वनडे सीरीज से होगी. इसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा भी खेलेंगे, जबकि टी20 से दोनों संन्यास ले चुके हैं. संभावना है कि कोहली ऑस्ट्रेलिया से ही लंदन चले जाएंगे. वनडे सीरीज की बात करें तो पहला मैच 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा. दूसरा 23 अक्टूबर को एडिलेड और तीसरा मैच 25 अक्टूबर को सिडनी में होगा. तीनों मुकाबले भारतीय समयनुसार सुबह 9 बजे से शुरू होंगे.