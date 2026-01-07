हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: एयरपोर्ट पर विराट कोहली को भीड़ ने घेरा, भारी सुरक्षा के बीच जैसे-तैसे निकले; वीडियो वायरल

Watch: एयरपोर्ट पर विराट कोहली को भीड़ ने घेरा, भारी सुरक्षा के बीच जैसे-तैसे निकले; वीडियो वायरल

Virat Kohli Reaches Vadodara: भारत और न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज का पहला मैच 11 जनवरी को वडोदरा में खेला जाएगा. एयरपोर्ट पर विराट कोहली को देखने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 07 Jan 2026 06:00 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज का पहला मैच 11 जनवरी को वडोदरा में खेला जाएगा. उसके लिए विराट कोहली वडोदरा पहुंच गए हैं, जहां फैंस ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एयरपोर्ट पर विराट कोहली को देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई थी और फैंस ने कोहली! कोहली! के नारे लगाकर उनका स्वागत किया.

विराट कोहली काली टी-शर्ट और काला चश्मा पहने नजर आए. एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मचारियों ने विराट कोहली को घेरते हुए भीड़ से निकालते हुए उन्हें कार तक पहुंचाया. लोग विराट की एक झलक पाने के लिए कोहली, कोहली के नारे लगाते नजर आए. बता दें कि कोहली से पहले ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी भी वडोदरा पहुंच चुके हैं और अन्य खिलाड़ियों के भी जल्द यहां पहुंचने की उम्मीद है.

भारत के स्टार बल्लेबाज हाल ही में दिल्ली के लिए खेलते दिखे थे. उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 टूर्नामेंट में दिल्ली के लिए 2 मैचों में 208 रन बना डाले थे. उन्होंने आंध्र के खिलाफ 131 रन और गुजरात के खिलाफ 77 रन बनाए थे. इसी दौरान विराट ने लिस्ट-A क्रिकेट में 16,000 रन भी पूरे कर लिए थे. सबसे तेज 16 हजार लिस्ट-A रन बनाने के मामले में उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है.

बेहद शानदार फॉर्म में हैं कोहली

विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में वापसी की थी, जहां पहले 2 मैचों में वो बिना खाता खोले आउट हो गए थे. मगर उसके बाद विराट का बल्ला रनों का अंबार लगाता आ रहा है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों में उन्होंने 2 शतक और एक अर्धशतक समेत 302 रन बना डाले थे. वहीं विजय हजारे ट्रॉफी के केवल 2 मैचों में 208 रन बनाए.

कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रनों का आंकड़ा छूने से केवल 25 रन दूर हैं. वो ऐसा करते ही सचिन तेंदुलकर और कुमार संगाकारा के बाद दुनिया के केवल तीसरे बल्लेबाज बन जाएंगे.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 07 Jan 2026 06:00 PM (IST)
Virat Kohli News VIRAT KOHLI INDIA VS NEW ZEALAND
