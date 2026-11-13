IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटजिस गेंदबाज ने किया भारतीय बल्लेबाजी को तहस-नहस, विराट कोहली ने उसे दिया स्पेशल गिफ्ट

जिस गेंदबाज ने किया भारतीय बल्लेबाजी को तहस-नहस, विराट कोहली ने उसे दिया स्पेशल गिफ्ट

बेन ओवल में मैट हेनरी ने गेंद से कहर बरपाया, उन्होंने विराट कोहली समेत भारत के 3 बल्लेबाजों को पहले ही ओवर में आउट कर दिया था. कोहली ने मैच के बाद हेनरी को स्पेशल गिफ्ट दिया.

Written By : शिवम |  Updated at : 13 Nov 2026 05:37 PM (IST)
Preferred Sources

बे ओवल में खेले गए चौथे वनडे में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने कुल 6 विकेट चटकाए. उनके स्पेल की सबसे खास बात रही कि उन्होंने पहले ही ओवर में 3 बल्लेबाजों को आउट कर दिया था, जिससे टीम इंडिया पर दबाव बन गया. इसमें विराट कोहली का विकेट भी शामिल था, जो विकेट वाली गेंद को बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए. गेंद टप्पा खाकर अंदर आई और सीधा स्टंप को उड़ा दिया.

विराट कोहली विकेट के बाद पूरी तरह हैरान थे, जो उनके रिएक्शन से पता चल रहा था. इससे पहले उन्होंने रोहित शर्मा को स्लिप में कैच आउट कराया. कोहली को पांचवीं गेंद पर आउट करने के बाद अंतिम गेंद पर श्रेयस अय्यर को एलबीडबल्यू आउट किया, जो इस मैच में कप्तानी कर रहे थे.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
Watch: लाइव मैच में टिम सीफर्ट से भिड़े गुरनूर बरार, बीच में कूदे विराट कोहली
Watch: लाइव मैच में टिम सीफर्ट से भिड़े गुरनूर बरार, बीच में कूदे विराट कोहली
क्रिकेट
इन 3 बड़े कारणों से टीम इंडिया को मिली 244 रनों की हार, कोच गंभीर से भी हुआ ब्लंडर
इन 3 बड़े कारणों से टीम इंडिया को मिली 244 रनों की हार, कोच गंभीर से भी हुआ ब्लंडर
क्रिकेट
बल्लेबाजों पर भड़के गौतम गंभीर, 89 रन पर ऑल आउट होने के बाद दिया ये बयान
बल्लेबाजों पर भड़के गौतम गंभीर, 89 रन पर ऑल आउट होने के बाद दिया ये बयान
क्रिकेट
भारत को 244 रन से रौंदकर मिचेल सेंटनर का बड़ा बयान, जानें क्या बोले NZ के कप्तान
भारत को 244 रन से रौंदकर मिचेल सेंटनर का बड़ा बयान, जानें क्या बोले NZ के कप्तान

मैच के बाद कोहली ने दिया गिफ्ट

चौथे वनडे में न्यूजीलैंड की जीत के बाद विराट कोहली न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम में गए. न्यूजीलैंड ने अपने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो शेयर किया. कोहली ने मैट हेनरी को अपने ऑटोग्राफ वाली जर्सी गिफ्ट दी और उनकी गेंदबाजी की तारीफ भी की.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BLACKCAPS (@blackcapsnz)

मैट हेनरी को मिला POTM अवार्ड

चौथे वनडे में मैट हेनरी को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला, जिन्होंने 9.4 ओवरों में 27 रन देकर 6 विकेट लिए. उनकी घातक गेंदबाजी के चलते भारतीय टीम 89 रनों पर ऑल आउट हो गई. न्यूजीलैंड 244 रनों के बड़े अंतर से जीत गई, जो भारत की रनों के आधार पर वनडे में दूसरी सबसे बड़ी हार है. अब भारत सीरीज में 2-1 से आगे है. न्यूजीलैंड सीरीज जीत नहीं सकती, लेकिन अंतिम मैच जीतकर ड्रा पर खत्म कर सकती है.

यह भी पढ़ें- बल्लेबाजों पर भड़के गौतम गंभीर, 89 रन पर ऑल आउट होने के बाद दिया ये बयान

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 13 Nov 2026 05:37 PM (IST)
Tags :
Matt Henry VIRAT KOHLI IND VS NZ
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
Watch: लाइव मैच में टिम सीफर्ट से भिड़े गुरनूर बरार, बीच में कूदे विराट कोहली
Watch: लाइव मैच में टिम सीफर्ट से भिड़े गुरनूर बरार, बीच में कूदे विराट कोहली
क्रिकेट
इन 3 बड़े कारणों से टीम इंडिया को मिली 244 रनों की हार, कोच गंभीर से भी हुआ ब्लंडर
इन 3 बड़े कारणों से टीम इंडिया को मिली 244 रनों की हार, कोच गंभीर से भी हुआ ब्लंडर
क्रिकेट
बल्लेबाजों पर भड़के गौतम गंभीर, 89 रन पर ऑल आउट होने के बाद दिया ये बयान
बल्लेबाजों पर भड़के गौतम गंभीर, 89 रन पर ऑल आउट होने के बाद दिया ये बयान
क्रिकेट
भारत को 244 रन से रौंदकर मिचेल सेंटनर का बड़ा बयान, जानें क्या बोले NZ के कप्तान
भारत को 244 रन से रौंदकर मिचेल सेंटनर का बड़ा बयान, जानें क्या बोले NZ के कप्तान
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत में SCO फोरम में शामिल होगा पाकिस्तान? मंत्री ने जताई ये उम्मीद
भारत में SCO फोरम में शामिल होगा पाकिस्तान? मंत्री ने जताई ये उम्मीद
बिहार
'मिलने से वो सातवीं फेल से PhD...', सम्राट चौधरी से मुलाकात पर बोले प्रशांत किशोर
'मिलने से वो सातवीं फेल से PhD...', सम्राट चौधरी से मुलाकात पर बोले प्रशांत किशोर
इंडिया
मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस CS कर्णन का चेन्नई में निधन, हुआ था काफी विवाद
मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस CS कर्णन का चेन्नई में निधन, हुआ था काफी विवाद
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस पर भिड़ेंगे सलमान खान और श्रद्धा कपूर, दौलत के मामले में किसका पलड़ा भारी?
सलमान खान या श्रद्धा कपूर, कौन है ज्यादा अमीर? बॉक्स ऑफिस पर होगी टक्कर
क्रिकेट
इन 3 बड़े कारणों से टीम इंडिया को मिली 244 रनों की हार, कोच गंभीर से भी हुआ ब्लंडर
इन 3 बड़े कारणों से टीम इंडिया को मिली 244 रनों की हार, कोच गंभीर से भी हुआ ब्लंडर
इंडिया
राहुल ने राजीव गांधी का लिखा खत किया शेयर, ‘मेरे पिता की दी गई सीख...’
राहुल ने राजीव गांधी का लिखा खत किया शेयर, ‘मेरे पिता की दी गई सीख...’
झारखंड
झारखंड: कांग्रेस विधायक पर नाबालिग से यौन उत्पीड़न का आरोप, POCSO एक्ट में FIR
झारखंड: कांग्रेस विधायक पर नाबालिग से यौन उत्पीड़न का आरोप, POCSO एक्ट में FIR
ऐस्ट्रो
Nvidia, जासूसी विवाद और अफेयर: अमेरिका-चीन की कुंडली में छिपा है असली राज, भारत के लिए क्या हैं इसके मायने?
Nvidia, जासूसी विवाद और अफेयर: अमेरिका-चीन की कुंडली में छिपा है असली राज, 31 दिसंबर तक क्या होगा?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget