Virat Kohli Gifted Signed Jersey To Daryl Mitchell: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार यानी 18 जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया. इस निर्णायक मुकाबले में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने शानदार शतक लगाया, लेकिन फिर भी भारतीय टीम को जीत नहीं दिला पाए.

न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर ये भारत की पहली हार है. इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम ऐसा नहीं कर पाई थी. विराट ने सीरीज के आखिरी मुकाबले के बाद कुछ ऐसा किया. जिसके लिए उनको जाना जाता है. उन्होंने लगातार दूसरे मैच में शतक लगाने वाले डेरिल मिचेल को मैच के बाद अपनी साइन की हुई जर्सी गिफ्ट दी और उन्हें गले लगाया. इसको लेकर क्रिकेट जगत में चर्चा हो रही है और लोग विराट कोहली के खेल भावना की तारीफ कर रहे हैं.

डेरिल मिचेल की वजह से भारत को मिली शर्मनाक हार

डेरिल मिचेल ने भारतीय टीम के हाथ से लगातार दोनों मैचों को छीना. उन्होंने पिछले मैच में भी मुश्किल हालात में आकर शतक लगा मैच जिताया था. अब आखिरी मुकाबले में न्यूजीलैंड टीम के 5 रन पर दो विकेट गिरने के बाद भी आकर बेहतरीन शतक लगाते हुए मुकाबले में टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाया. मिचेल की पारी की बदौलत ही न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 337 रन का स्कोर खड़ा किया. जवाब में भारतीय टीम 252 रन पर ऑल आउट हो गई. विराट की 124 रन की शानदार पारी के बावजूद भारत तीसरा वनडे 41 रन से हार गया. तीन मैचों की सीरीज को टीम इंडिया ने 1-2 से गंवा दी. मिशेल ने 131 गेंद में 137 रन बनाकर न्यूजीलैंड के जीत की नींव रखी थी.

Virat Kohli gives his signed jersey to Daryl Mitchell during the post-match presentation.



A truly heart-warming gesture by King Kohli 👑❤️ pic.twitter.com/B1ktwKtgXM — Sonu (@Cricket_live247) January 19, 2026

मिचेल-विराट ने इस सीरीज में बनाए सबसे ज्यादा रन

डेरिल मिचेल और विराट कोहली तीन मैचों की इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. मिशेल 176 की औसत से 352 रन बनाए. जिसके के लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ चुना गया, वहीं, आखिरी मुकाबले में विराट कोहली ने 124 रन की पारी के साथ सीरीज में 80 की औसत से 240 रू बनाए. इंदौर में खेले गए तीसरे वनडे में विराट ने कंट्रोल्ड एग्रेसन और धैर्य का शानदार उदाहरण दिखाया. उन्होंने लगभग अकेले ही टीम इंडिया को संभाला, न्यूजीलैंड की कसी हुई गेंदबाजी के खिलाफ बेहतरीन ड्राइव, पुल और चौके-छक्के लगाए. लेकिन जब विराट आखिर में आउट हुए, तब भारत की सभी उम्मीदें भी टूट गईं.