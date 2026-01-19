हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटजिस खिलाड़ी की वजह से भारत को मिली शर्मनाक हार, उसे विराट कोहली ने गिफ्ट में दी अपनी जर्सी, जानिए क्यों

जिस खिलाड़ी की वजह से भारत को मिली शर्मनाक हार, उसे विराट कोहली ने गिफ्ट में दी अपनी जर्सी, जानिए क्यों

विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी वनडे में शतक लगाया लेकिन भारत को सीरीज में हार मिली. न्यूजीलैंड के लिए मैच जिताऊ पारी खेलने वाले डेरिल मिचेल को मैच के बाद विराट ने अपनी जर्सी भी दी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 19 Jan 2026 02:42 PM (IST)
Preferred Sources

Virat Kohli Gifted Signed Jersey To Daryl Mitchell: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार यानी 18 जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया. इस निर्णायक मुकाबले में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने शानदार शतक लगाया, लेकिन फिर भी भारतीय टीम को जीत नहीं दिला पाए.

न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर ये भारत की पहली हार है. इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम ऐसा नहीं कर पाई थी. विराट ने सीरीज के आखिरी मुकाबले के बाद कुछ ऐसा किया. जिसके लिए उनको जाना जाता है. उन्होंने लगातार दूसरे मैच में शतक लगाने वाले डेरिल मिचेल को मैच के बाद अपनी साइन की हुई जर्सी गिफ्ट दी और उन्हें गले लगाया. इसको लेकर क्रिकेट जगत में चर्चा हो रही है और लोग विराट कोहली के खेल भावना की तारीफ कर रहे हैं.

डेरिल मिचेल की वजह से भारत को मिली शर्मनाक हार

डेरिल मिचेल ने भारतीय टीम के हाथ से लगातार दोनों मैचों को छीना. उन्होंने पिछले मैच में भी मुश्किल हालात में आकर शतक लगा मैच जिताया था. अब आखिरी मुकाबले में न्यूजीलैंड टीम के 5 रन पर दो विकेट गिरने के बाद भी आकर बेहतरीन शतक लगाते हुए मुकाबले में टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाया. मिचेल की पारी की बदौलत ही न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 337 रन का स्कोर खड़ा किया. जवाब में भारतीय टीम 252 रन पर ऑल आउट हो गई. विराट की 124 रन की शानदार पारी के बावजूद भारत तीसरा वनडे 41 रन से हार गया. तीन मैचों की सीरीज को टीम इंडिया ने 1-2 से गंवा दी. मिशेल ने 131 गेंद में 137 रन बनाकर न्यूजीलैंड के जीत की नींव रखी थी.

मिचेल-विराट ने इस सीरीज में बनाए सबसे ज्यादा रन 

डेरिल मिचेल और विराट कोहली तीन मैचों की इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. मिशेल 176 की औसत से 352 रन बनाए. जिसके के लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ चुना गया, वहीं, आखिरी मुकाबले में विराट कोहली ने 124 रन की पारी के साथ सीरीज में 80 की औसत से 240 रू बनाए. इंदौर में खेले गए तीसरे वनडे में विराट ने कंट्रोल्ड एग्रेसन और धैर्य का शानदार उदाहरण दिखाया. उन्होंने लगभग अकेले ही टीम इंडिया को संभाला, न्यूजीलैंड की कसी हुई  गेंदबाजी के खिलाफ बेहतरीन ड्राइव, पुल और चौके-छक्के लगाए. लेकिन जब विराट आखिर में आउट हुए, तब भारत की सभी उम्मीदें भी टूट गईं. 

Published at : 19 Jan 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
Daryl Mitchell VIRAT KOHLI IND VS NZ CRICKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Balochistan On Pakistan: 'टैंकों से गोले दागे, 40 मस्जिदें कर दीं तबाह', बलूच नेता मीर यार बलूच ने खोल दिया PAK सेना का डार्क सीक्रेट
'टैंकों से गोले दागे, 40 मस्जिदें कर दीं तबाह', बलूच नेता मीर यार बलूच ने खोल दिया PAK सेना का डार्क सीक्रेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ये बीजेपी की संगत का असर...', अपर्णा-प्रतीक यादव की तलाक की खबर पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया
'ये बीजेपी की संगत का असर...', अपर्णा-प्रतीक यादव की तलाक की खबर पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया
विश्व
86 प्रतिशत अमेरिकी नहीं चाहते ग्रीनलैंड पर कब्जा, ट्रंप के वोटर्स भी खिलाफ, देखें क्या कहते हैं CBS के आंकड़े
86 प्रतिशत अमेरिकी नहीं चाहते ग्रीनलैंड पर कब्जा, ट्रंप के वोटर्स भी खिलाफ, देखें क्या कहते हैं CBS के आंकड़े
स्पोर्ट्स
‘मैम क्या बोल रहा है? भाभी बोल!’ ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली ने ली हर्षित राणा की चुटकी
‘मैम क्या बोल रहा है? भाभी बोल!’ ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली ने ली हर्षित राणा की चुटकी
Advertisement

वीडियोज

Noida Software Engineer Death:सिस्टम की लापरवाही ने लेली इंजीनियर की जान | ABP News
Noida Software Engineer Death:बचाई जा सकती थी Yuvraj की जान, सिस्टरम की लापरवाही से हो गया बड़ा हादसा
Breaking News: Aparna Yadav से जल्द तलाक लेंगे Prateek Yadav | UP News | ABP News
Kota News: चलती ट्रेन में दिखा सांप, यात्रियों में मच गया हड़कंप | Dayodaya Express | ABP NEWS
Congress पार्टी पर Shivraj Singh Chouhan ने किया तीखा प्रहार | BJP | AI | Letter | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Balochistan On Pakistan: 'टैंकों से गोले दागे, 40 मस्जिदें कर दीं तबाह', बलूच नेता मीर यार बलूच ने खोल दिया PAK सेना का डार्क सीक्रेट
'टैंकों से गोले दागे, 40 मस्जिदें कर दीं तबाह', बलूच नेता मीर यार बलूच ने खोल दिया PAK सेना का डार्क सीक्रेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ये बीजेपी की संगत का असर...', अपर्णा-प्रतीक यादव की तलाक की खबर पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया
'ये बीजेपी की संगत का असर...', अपर्णा-प्रतीक यादव की तलाक की खबर पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया
विश्व
86 प्रतिशत अमेरिकी नहीं चाहते ग्रीनलैंड पर कब्जा, ट्रंप के वोटर्स भी खिलाफ, देखें क्या कहते हैं CBS के आंकड़े
86 प्रतिशत अमेरिकी नहीं चाहते ग्रीनलैंड पर कब्जा, ट्रंप के वोटर्स भी खिलाफ, देखें क्या कहते हैं CBS के आंकड़े
स्पोर्ट्स
‘मैम क्या बोल रहा है? भाभी बोल!’ ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली ने ली हर्षित राणा की चुटकी
‘मैम क्या बोल रहा है? भाभी बोल!’ ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली ने ली हर्षित राणा की चुटकी
बॉलीवुड
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
जनरल नॉलेज
तलाक के प्रोसेस में पत्नी पर नहीं लगा सकते ये आरोप, वरना हो सकती है जेल
तलाक के प्रोसेस में पत्नी पर नहीं लगा सकते ये आरोप, वरना हो सकती है जेल
हेल्थ
Solar Eclipse Health Effects:सूर्य ग्रहण देखने से आंखें ही नहीं, ये अंग भी हो जाते हैं खराब, ऐसे समझें खतरा
सूर्य ग्रहण देखने से आंखें ही नहीं, ये अंग भी हो जाते हैं खराब, ऐसे समझें खतरा
शिक्षा
NEET UG 2026 Exam Guide: NEET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें, पूरा प्रोसेस यहां जानें
NEET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें, पूरा प्रोसेस यहां जानें
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Embed widget