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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटRCB VS SRH: विराट ने पहले आरसीबी को जिताया मैच, फिर अनुष्का शर्मा को दिया फ्लाइंग किस, जीत के जश्न का वीडियो देखिए

RCB VS SRH: विराट ने पहले आरसीबी को जिताया मैच, फिर अनुष्का शर्मा को दिया फ्लाइंग किस, जीत के जश्न का वीडियो देखिए

आईपीएल 2026 के ओपनिंग मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ विराट कोहली ने बेहतरीन पारी खेलकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जिताया. इसके बाद विराट और अनुष्का शर्मा का रोमांटिक मोमेंट कैमरे में कैद हो गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 29 Mar 2026 09:53 AM (IST)
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Virat Kohli Blew Flying Kiss To His Wife Anushka Sharma: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का आगाज बीती रात यानी 28 मार्च को हो गया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच इस सीजन का ओपनिंग मैच खेला गया. आईपीएल 2026 के पहले ही मैच में चेज मास्टर विराट कोहली ने एक बार फिर साबित किया कि लक्ष्य का पीछा करने में उनका कोई सानी नहीं है. बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस सीजन के पहले मुकाबले में आरसीबी ने सनराइजर्स को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी. हैदराबाद के 202 रनों के बड़ेलक्ष्य का पीछा करते हुए विराट ने 38 गेंदों में नाबाद 69 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 5 चौके और इतने ही गगनचुंबी छक्के शामिल थे.

विराट को पडिक्कल और पाटीदार का मिला साथ

हैदराबाद द्वारा दिए गए 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम को देवदत्त पडिक्कल ने तूफानी शुरुआत दिलाई. पडिक्कल ने सिर्फ 26 गेंदों में 61 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर हैदराबाद के गेंदबाजों की लाइन-लेंथ बिगाड़ दी. उनके आउट होने के बाद कप्तान रजत पाटीदार ने भी बहती गंगा में अपने हाथ धोए. उन्होंने महज 12 गेंदों में 31 रनों का धुंआधार पारी खेलकर टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया. हालांकि, पूरे मैच के दौरान विराट कोहली एक छोर पर जमे रहे और आरसीबी की जीत को सुनिश्चित किया. टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से दूरी बनाने के बावजूद विराट की लय में कोई कमी नजर नहीं आ रही है.

कोहली ने अनुष्का शर्मा को दी फ्लाइंग किस

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच जीतने के बाद चिन्नास्वामी का मैदान एक बेहद खास पल का गवाह बना. मैच जिताऊ पारी खेलने के बाद विराट कोहली ने स्टैंड्स में बैठी अपनी पत्नी और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की ओर फ्लाइंग किस किया. सोशल मीडिया पर ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया. स्टेडियम में मौजूद फैंस ने इस पल का जमकर लुत्फ उठाया. स्टैंड्स में स्मृति मंधाना, श्रेयंका पाटिल और जेमिमा रोड्रिगेज जैसी महिला क्रिकेटर्स की मौजूदगी ने भी इस ओपनिंग मैच की चमक को और बढ़ाया. 

Published at : 29 Mar 2026 09:53 AM (IST)
Tags :
Anushka Sharma Devdutt Padikkal Rajat Patidar Cricket News VIRAT KOHLI RCB Vs SRH IPL 2026
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