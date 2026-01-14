हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअजब विराट कोहली का फैन, सूरत से राजकोट लाया लाखों का गिफ्ट; कीमत आपके होश उड़ा देगी

अजब विराट कोहली का फैन, सूरत से राजकोट लाया लाखों का गिफ्ट; कीमत आपके होश उड़ा देगी

Virat Kohli: विराट कोहली के एक फैन की तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. ये फैन विराट के लिए एक अनोखा गिफ्ट लेकर आया था.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 14 Jan 2026 06:15 PM (IST)
Preferred Sources

दुनियाभर में विराट कोहली के करोड़ों फैंस हैं, जो इस स्टार बल्लेबाज की एक झलक पाने को तरसते हैं. कुछ लोगों पर ऐसा जुनून सवार होता है, जो अपने पसंदीदा एथलीट के लिए सारी हदें पार कर देते हैं. एक ऐसा ही फैन मोमेंट राजकोट में खेले गए भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे वनडे मैच से पहले देखा गया.

15 लाख का फोन कवर

विराट कोहली के एक फैन की तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. दरअसल ये फैन खास Iphone कवर के साथ दिखाई दिया, जो सूरत से राजकोट आया था. इस कवर पर विराट कोहली की तस्वीर तराशी गई थी. विराट के फैंस पहले भी उन्हें ब्रेसलेट और पेंटिंग जैसे कीमती तोहफे देते रहे हैं.

बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति इस खास IPhone कवर को विराट कोहली को गिफ्ट करना चाहता था. ये कोई आम कवर नहीं है, बल्कि इसे सोने (गोल्ड) से बनाया गया है और इसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपये बताई जा रही है.

विराट कोहली अपनी पिछली 5 ODI पारियों में कुल मिलाकर 469 रन बना चुके थे. उन्होंने लगातार 5 पारियों में पचास से अधिक स्कोर बनाया था, लेकिन राजकोट में ऐसा नहीं कर पाए.

दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बने विराट कोहली

आईसीसी ने ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें विराट दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं. विराट के अब 785 रेटिंग अंक हो गए हैं, वहीं दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल हैं, उन्हें भी एक स्थान का फायदा हुआ है. न्यूजीलैंड के खिलाफ दोनों वनडे मैचों में फ्लॉप रहने वाले रोहित शर्मा पहले से तीसरे स्थान पर चले गए हैं. शुभमन गिल ने वनडे की बल्लेबाजी रैंकिंग में पांचवें स्थान को बरकरार रखा है. वहीं उपकप्तान श्रेयस अय्यर ने भी 10वें स्थान को सुरक्षित रखा है.

यह भी पढ़ें:

क्या दूसरे देशों से खेलने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सच में नहीं मिल रहा भारत का वीजा? जानें वायरल दावों में कितनी सच्चाई

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 14 Jan 2026 06:15 PM (IST)
Tags :
Virat Kohli News VIRAT KOHLI INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'ममता बनर्जी ने किया अपराध, इस रेड का TMC से कोई लेना-देना नहीं', I-PAC मामले में कोलकाता HC में ED की दलील
'ममता बनर्जी ने किया अपराध, रेड का TMC से कोई लेना-देना नहीं', I-PAC मामले में हाई कोर्ट में ED की दलील
मध्य प्रदेश
मुस्लिम शख्स ने स्कूल के नाम पर बनाई इमारत, प्रशासन ने अवैध बताकर एक हिस्से को तोड़ा
मुस्लिम शख्स ने स्कूल के नाम पर बनाई इमारत, प्रशासन ने अवैध बताकर एक हिस्से को तोड़ा
इंडिया
Exclusive: 'हिंदुओं की गर्दन काटने से मिलेगी आजादी', लश्कर कमांडर ने भड़काया, भारत पर बड़े हमले की तैयारी में PAK!
'हिंदुओं की गर्दन काटने से मिलेगी आजादी', लश्कर कमांडर ने भड़काया, भारत पर हमले की तैयारी में PAK!
बॉलीवुड
जानें कितने अमीर हैं बॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश, नेटवर्थ जानकर चौंक जाएंगे
जानें कितने अमीर हैं बॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश, नेटवर्थ जानकर चौंक जाएंगे
Advertisement

वीडियोज

World Bank का बड़ा बयान | Global Tension के बीच India बनेगा Growth Engine? | Paisa Live
Gujarati Blockbuster Laalo के Director ने कैसे कम बजट में बनाई 100 Cr से ज्यादा की फिल्म?
Laalo | Krishna Ji पर बनी Gujarati Film की Actress क्यों 3 साल तक नहीं गईं मंदिर?
Seher Hone Ko Hai: Seher-Mahid की शादी के रास्ते में Kausar और Pervez का चाल (14.01.2026)
2026 में Silver की तेजी | Motilal Oswal और ICICI Direct की Expert Analysis | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ममता बनर्जी ने किया अपराध, इस रेड का TMC से कोई लेना-देना नहीं', I-PAC मामले में कोलकाता HC में ED की दलील
'ममता बनर्जी ने किया अपराध, रेड का TMC से कोई लेना-देना नहीं', I-PAC मामले में हाई कोर्ट में ED की दलील
मध्य प्रदेश
मुस्लिम शख्स ने स्कूल के नाम पर बनाई इमारत, प्रशासन ने अवैध बताकर एक हिस्से को तोड़ा
मुस्लिम शख्स ने स्कूल के नाम पर बनाई इमारत, प्रशासन ने अवैध बताकर एक हिस्से को तोड़ा
इंडिया
Exclusive: 'हिंदुओं की गर्दन काटने से मिलेगी आजादी', लश्कर कमांडर ने भड़काया, भारत पर बड़े हमले की तैयारी में PAK!
'हिंदुओं की गर्दन काटने से मिलेगी आजादी', लश्कर कमांडर ने भड़काया, भारत पर हमले की तैयारी में PAK!
बॉलीवुड
जानें कितने अमीर हैं बॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश, नेटवर्थ जानकर चौंक जाएंगे
जानें कितने अमीर हैं बॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश, नेटवर्थ जानकर चौंक जाएंगे
क्रिकेट
क्या दूसरे देशों से खेलने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सच में नहीं मिल रहा भारत का वीजा? जानें वायरल दावों में कितनी सच्चाई
क्या दूसरे देशों से खेलने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सच में नहीं मिल रहा भारत का वीजा? जानें वायरल दावों में कितनी सच्चाई
इंडिया
किसने बंद किया मेरा माइक? I-PAC रेड केस की सुनवाई में क्यों भड़क गए ASG राजू, जज को भी आया गुस्सा
किसने बंद किया मेरा माइक? I-PAC रेड केस की सुनवाई में क्यों भड़क गए ASG राजू, जज को भी आया गुस्सा
यूटिलिटी
BHIM ऐप से निकलेंगे PF के पैसे, जानें कब से मिलेगी ये सुविधा?
BHIM ऐप से निकलेंगे PF के पैसे, जानें कब से मिलेगी ये सुविधा?
ट्रेंडिंग
"बिजनौर का अनोखा भक्त" घंटों तक हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा करता रहा कुत्ता, देखने वालों की लगी भीड़
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Embed widget