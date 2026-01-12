IND vs NZ 1st ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे वनडे सीरीज के दौरान एक दिलचस्प नजारा फिर देखने को मिला, जिस पर खुद विराट कोहली काफी नाराज नजर आए. आमतौर पर जब टीम इंडिया का विकेट गिरता है तो स्टेडियम में मायूसी छा जाती है, लेकिन भारतीय मैदानों पर पिछले कुछ सालों से ठीक उलटा दृश्य देखने को मिल रहा है.

विकेट गिरते ही खुशी से झूम उठता है स्टेडियम

रविवार को वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में भी यही हुआ. जैसे ही नौवें ओवर में रोहित शर्मा आउट हुए और विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, पूरा स्टेडियम तालियों और शोर से गूंज उठा. फैंस की खुशी मानो किसी विकेट गिरने पर नहीं, बल्कि किसी जश्न के मौके पर हो.

फैंस की हरकत पर नाराज दिखे कोहली

मैच के बाद प्रेजेंटेशन में विराट कोहली ने इस पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि उन्हें फैंस का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगता. कोहली ने माना कि दर्शकों का उत्साह समझ में आता है, लेकिन जो खिलाड़ी आउट होकर वापस लौटता है, उसके लिए यह अच्छा अनुभव नहीं होता. विराट ने कहा कि ऐसा ही व्यवहार पहले एमएस धोनी के साथ भी देखा गया है. उन्होंने साफ कहा कि वे इसे नजरअंदाज कर अपने खेल पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं. साथ ही उन्होंने यह भी माना कि फैंस से मिलने वाला प्यार उनके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है.

कोहली ने भावुक अंदाज में कहा कि सिर्फ अपने पसंदीदा खेल को खेलकर लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है. उन्होंने कहा कि वह अपना सपना जी रहे हैं और लोगों को खुश देखकर उन्हें भी खुशी मिलती है.

भारत को मिली शानदार जीत

मैच की बात करें तो भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर सीरीज में मजबूत शुरुआत कर ली है. विराट कोहली शतक से जरूर चूक गए, लेकिन उन्होंने 91 गेंदों पर 93 रन की शानदार पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 8 चौके और 1 छक्का निकला. यह उनका लगातार पांचवां वनडे मैच रहा, जिसमें उन्होंने 50 से ज्यादा रन बनाए.

अन्य बल्लेबाजों का भी योगदान

विराट के अलावा शुभमन गिल ने 56 रन और श्रेयस अय्यर ने 49 रन की अहम पारियां खेलीं. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 रन बोर्ड पर लगाए थे. जवाब में भारतीय टीम ने एक ओवर शेष रहते 49 ओवर में 6 विकेट खोकर 301 बनाकर मैच जीत लिया.