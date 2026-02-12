हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'कौन है फोटो वाला, आ जाओ...', 1100 करोड़ के मालिक विराट कोहली ने खुद बुलाकर फैंस के साथ खिंचवाई फोटो; वीडियो वायरल 

'कौन है फोटो वाला, आ जाओ...', 1100 करोड़ के मालिक विराट कोहली ने खुद बुलाकर फैंस के साथ खिंचवाई फोटो; वीडियो वायरल 

Virat Kohli: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विराट कोहली खुद फैंस को बुलाकर फोटो खिंचवा रहे हैं. उनका यह अंदाज लोगों को काफी पसंद आया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 12 Feb 2026 03:59 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय टीम इन दिनों 2026 टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2026) खेल रही है. कोहली ने 2012 से 2024 तक टी20 वर्ल्ड कप खेला. उन्होंने पिछले यानी 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था. वहीं 2026 के टी20 टूर्नामेंट के बीच किंग कोहली को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. 

इस दौरान कोहली ने सबका दिल जीत लिया. दरअसल कोहली ने खुद फैंस को बुलाकर फैंस के साथ फोटो खिंचवाई. कथित तौर पर तकरीबन 1100 करोड़ रुपये की नेटवर्थ के आदमी का इस तरह से फैंस को बुलाकर फोटो क्लिक करवाना वाकई दिलचस्प है. भारतीय बल्लेबाज का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह फैंस को फोटो के लिए बुला रहे हैं. 

'कौन है फोटो वाला, आ जाओ'

वीडियो में देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट से निकलने के बाद कोहली अपना बैग पकड़ाते हैं. इसके बाद वह कहते हैं, "कौन है फोटो वाला? आ जाओ." इसके आगे वह कहते हैं, "आराम से-आराम से." फिर कोहली फैन को बुलाकर फोटो क्लिक करवाते हैं. विराट के इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है. वीडियो को कई लोग लाइक कर चुके हैं. इसके अलावा कुछ लोगों ने कमेंट भी किए. 

कोहली का पिछला मैच 

बात करें कोहली के पिछले मुकाबले की, तो वह साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आए थे, जिसमें उनका बल्ला खूब गरजा था. तीन वनडे में विराट ने क्रमश: 93, 23 और 124 रनों की पारियां खेली थीं. इस सीरीज से पहले उन्होंने दिल्ली के लिए विजय हजारे ट्रॉफी के 2 मैच खेले थे. 

भारत के लिए सिर्फ वनडे फॉर्मेट में उपलब्ध

गौरतलब है कि मौजूदा वक्त में विराट कोहली भारत के लिए सिर्फ वनडे फॉर्मेट में उपलब्ध हैं. बात करें उनके वनडे करियर की, तो अब तक कोहली ने 311 वनडे मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों की 299 पारियों में बैटिंग करते उन्होंने 14797 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 54 शतक और 77 अर्धशतक निकले हैं. 

Published at : 12 Feb 2026 03:18 PM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI INDIAN CRICKET TEAM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Kim Jong Un Successor: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया अपने उत्तराधिकारी का ऐलान, किसे सौंप दी अपनी विरासत?
उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया उत्तराधिकारी का ऐलान, किसे सौंप दी अपनी विरासत?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: लातूर पिटाई मामले पर सियासत गर्म, उद्धव गुट बोला- 'टोपी पहनकर सफर करना...'
महाराष्ट्र: लातूर पिटाई मामले पर सियासत गर्म, उद्धव गुट बोला- 'टोपी पहनकर सफर करना...'
विश्व
भारत से ज्यादा बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ, पड़ोसी देश संग डील कर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को फंसा दिया!
भारत से ज्यादा बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ, पड़ोसी देश संग डील कर ट्रंप ने भारत को फंसा दिया!
स्पोर्ट्स
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh Election 2026 : बांग्लादेश के Gen G ने बता दिया भारत के साथ कैसे होने चाहिए रिश्ते ?
BHEL Stake Sale Explained | Green Shoe Option क्या है? | Paisa Live
Bangladesh Election 2026 : Sheikh Hasina के तख्तापलट के बाद पहली बार चुनाव..किसकी बनेगी सरकार ?
Bangladesh Election 2026 : बांग्लादेश पहुंचा ABP News ... समझिए ये चुनाव कैसे तय करेगा भविष्य ?
India-US Trade Deal के बीच Oil Game बदला | US, Venezuela vs Russia| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Kim Jong Un Successor: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया अपने उत्तराधिकारी का ऐलान, किसे सौंप दी अपनी विरासत?
उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया उत्तराधिकारी का ऐलान, किसे सौंप दी अपनी विरासत?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: लातूर पिटाई मामले पर सियासत गर्म, उद्धव गुट बोला- 'टोपी पहनकर सफर करना...'
महाराष्ट्र: लातूर पिटाई मामले पर सियासत गर्म, उद्धव गुट बोला- 'टोपी पहनकर सफर करना...'
विश्व
भारत से ज्यादा बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ, पड़ोसी देश संग डील कर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को फंसा दिया!
भारत से ज्यादा बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ, पड़ोसी देश संग डील कर ट्रंप ने भारत को फंसा दिया!
स्पोर्ट्स
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
बॉलीवुड
O' Romeo First Review Out: आ गया 'ओ रोमियो' का फर्स्ट रिव्यू, 'बाप लेवल की है ये फिल्म', शाहिद-तृप्ति ने कर दिया कमाल
आ गया 'ओ रोमियो' का फर्स्ट रिव्यू, 'बाप लेवल की है ये फिल्म'
विश्व
Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश के जिस नेता ने की थी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की बात, वो किस पार्टी से लड़ा चुनाव?
बांग्लादेश के जिस नेता ने की थी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की बात, वो किस पार्टी से लड़ा चुनाव?
हेल्थ
अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड लोगों को बना रहा शुगर का मरीज, नेपाल में शुरू हुई रिसर्च बनेगी गेम-चेंजर
अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड लोगों को बना रहा शुगर का मरीज, नेपाल में शुरू हुई रिसर्च बनेगी गेम-चेंजर
शिक्षा
सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, UPSC ने IES और ISS पदों पर निकाली भर्ती; जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स
सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, UPSC ने IES और ISS पदों पर निकाली भर्ती; जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget