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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटOTD: 6 छक्के, 12 चौके और 200 का स्ट्राइक रेट, विराट कोहली के 'शतक' से झूम उठे फैंस

OTD: 6 छक्के, 12 चौके और 200 का स्ट्राइक रेट, विराट कोहली के 'शतक' से झूम उठे फैंस

Virat Kohli Century: विराट कोहली ने 1021 दिन के सूखे को खत्म करते हुए चार साल पहले आज ही के दिन 8 सितंबर को शतक लगाया था. यह टी20 इटंरनेशनल में उनका पहला शतक था.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 08 Sep 2026 03:39 PM (IST)
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विराट कोहली ने चार साल पहले आज ही के दिन यानी 08 सितंबर को 2022 के एशिया कप में शतक लगाकर 1021 दिनों का सूखा खत्म किया था. अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए सुपर-4 के मुकाबले में कोहली ने 61 गेंदों में 200 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 122* रन बनाए थे, जिसमें 12 चौके और 6 छक्के शामिल रहे. फैंस के लिए किंग कोहली का यह शतक बहुत खास था, क्योंकि उन्होंने लगभग 3 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक जड़ा था. 

इससे पहले उन्होंने 2019 में इंटरनेशनल सेंचुरी लगाई थी, जो 70वां शतक था. 71वें शतक का आंकड़ा छूने में विराट को लंबा इंतजार करना पड़ा था. इस शतक से फैंस झूम उठे थे. यह कोहली के लिए टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में पहला शतक था. वह इस इकलौते शतक के साथ ही फॉर्मेट से रिटायर भी हो गए. 

कोहली के शतक ने भारत को दिलाई जीत 

मैच में पहले बैटिंग के लिए उतरी टीम इंडिया ने कोहली के शतक की बदौलत बड़ा टोटल बोर्ड पर लगाया था. टीम ने पहले बैटिंग करने के बाद 20 ओवर में 2 विकेट पर 212 रन बनाए थे. इस दौरान कोहली के अलावा उनके साथ ओनिंग पर उतरे कप्तान केएल राहुल ने 41 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्के लगाकर 62 रन बनाए. दोनों ने पहले विकेट के लिए 119 (76 गेंद) रनों की साझेदारी की. 

यह भी पढ़ें: 10 साल, फर्जी स्पोर्ट्स कोटा सर्टिफिकेट बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़

फिर चेज के लिए उतरी अफगानिस्तान 20 ओवर में 8 विकेट पर सिर्फ 111 रन ही बना सकी. टीम के लिए इब्राहिम जादरान ने 4 चौके और 2 छक्के लगाकर 64 रन स्कोर किए. इसके अलावा बाकी सभी बल्लेबाज फ्लॉप रहे, जो टीम की हार की बड़ी वजह बनी. इस दौरान भारत के लिए भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए. 

85 अंतर्राष्ट्रीय शतक पर पहुंच चुके हैं विराट कोहली 

कोहली ने अब तक अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 85 शतक लगा लिए हैं. वह सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं. पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर 100 शतकों के साथ पहले पायदान पर हैं. कोहली को उनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 16 शतक और बनाने होंगे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कोहली सिर्फ वनडे फॉर्मेट में एक्टिव हैं. टेस्ट और टी20 इटंरनेशनल से वह संन्यास ले चुके हैं. 

 

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Published at : 08 Sep 2026 03:39 PM (IST)
Tags :
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