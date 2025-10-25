IND vs AUS ODI: विराट ने चीते की तरह लपका शार्प कैच, स्टेडियम में लगे कोहली-कोहली के नारे, वीडियो वायरल
Virat Kohli Catch In IND vs AUS ODI: विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में शानदार कैच पकड़ा. विराट ने तेजी से जाती गेंद को चीते की तरह पकड़ लिया. कोहली के बाद अय्यर ने भी कमाल दिखाया.
IND vs AUS 3rd ODI In Sydney: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में आज 25 अक्टूबर को तीसरा वनडे खेला जा रहा है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. इस मैच में विराट कोहली ने एक शानदार कैच पकड़ा है. विराट के बल्ले से भले ही इस सीरीज में अभी तक रन न आए हों, लेकिन कोहली का ये सुपरहिट कैच खूब वायरल हो रहा है. विराट ने तेजी से जाती गेंद को पलक झपकते ही पकड़ लिया और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया का तीसरा विकेट गिर गया.
Those who ever questioned Virat Kohli's fitness or age should just watch that catch!— Space Recorder (@1spacerecorder) October 25, 2025
At this stage, no one in the team can match his reflexes, intensity, and commitment.
He is still the fittest, and most reliable player in this Indian side.
pic.twitter.com/nIKkJ8m26D
विराट कोहली का सुपरहिट कैच
भारतीय क्रिकेट टीम में विराट कोहली सबसे फिट प्लेयर में से एक हैं. विराट की यही फिटनेस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में भी नजर आई, जब 22वें ओवर की तीसरी गेंद पर कोहली ने शानदार कैच पकड़ा. वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी कर रहे थे और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट स्ट्राइक पर थे. शॉर्ट ने जैसे ही शॉट खेला, वैसे ही स्क्वायर लेग में खड़े विराट कोहली के हाथ में जाकर गेंद फंस गई. इस विकेट के साथ ही मैथ्यू शॉर्ट 41 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुए और ऑस्ट्रेलिया का 124 के स्कोर पर तीसरा विकेट गिर गया.
श्रेयस अय्यर ने भी किया कमाल
विराट कोहली के बाद भारतीय टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर ने भी कमाल का कैच पकड़ा. 33वें ओवर में जब हर्षित राणा गेंदबाजी करने आए, तब इस ओवर की चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एलेक्स कैरी का शानदार कैच पकड़ा और भारत को एक बड़ी विकेट दिलाई. ऑस्ट्रेलिया ने 183 के स्कोर पर अपना चौथा विकेट खो दिया.
Shreyas Iyer taking the outstanding catch.#ShreyasIyer #INDvsAUS @ShreyasIyer15 @JioHotstar @BCCI pic.twitter.com/0FwAcsyJWA— itzsecondself (@itzsecondself) October 25, 2025
यह भी पढ़ें
ODI में सबसे ज्यादा बार 'जीरो' पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट में विराट किस नंबर पर?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL