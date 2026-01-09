हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपहले ही ODI में विराट कोहली के पास इतिहास रचने का मौका, तोड़ सकते हैं सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड

पहले ही ODI में विराट कोहली के पास इतिहास रचने का मौका, तोड़ सकते हैं सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड

IND vs NZ 1st ODI: विराट कोहली (Virat Kohli) न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे वडोदरा में खेला जाएगा.

By : शिवम | Updated at : 09 Jan 2026 03:31 PM (IST)
विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी को होने वाले पहले वनडे में सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे 11 जनवरी को वडोदरा में खेला जाएगा. ये दिन कोहली के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन उनकी बेटी का जन्मदिन भी है.

विराट कोहली का बल्ला पिछली सीरीज में खूब चला था, विजय हजारे ट्रॉफी में भी उनका शानदार फॉर्म जारी रहा. उम्मीद है यही फॉर्म न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज में भी जारी रहेगा. कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में 2 शतक लगाए थे, अन्य में उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली थी. अब अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में उन्होंने 94 रन बना लिए तो वह सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ देंगे.

न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन

एकदिवसीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय अभी सचिन तेंदुलकर हैं. सचिन ने इस टीम के खिलाफ 1990 से 2009 के बीच 42 वनडे खेले, जिसमे उन्होंने 1750 रन बनाए. इसमें 5 शतक और 8 अर्धशतक शामिल हैं.

कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी तक 33 मैचों में 1657 रन बनाए हैं, इसमें 6 शतक और 9 अर्धशतक शामिल हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले भारतीय बनने के लिए कोहली को 94 रन और बनाने हैं. जिस फॉर्म में कोहली हैं, जिस तरह का उनका इस टीम के खिलाफ प्रदर्शन रहा है, उसे देखते हुए संभावना है कि सचिन का ये रिकॉर्ड पहले ही मैच में टूट जाएगा.

कब-कहां पर है पहला वनडे?

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे बीसीए स्टेडियम (कोटांबी, वडोदरा) पर रविवार, 11 जनवरी को खेला जाएगा. मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा. टॉस 1 बजे होगा.

भारतीय वनडे स्क्वाड

रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

न्यूजीलैंड स्क्वाड

हेनरी निकोल्स, निक केली, विल यंग, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, जोश क्लार्कसन, क्रिस क्लार्क, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), जकारी फौल्कस, डेव्हन कॉनवे, मिशेल है (विकेटकीपर), आदित्य अशोक, जेडन लेनोक्स, काइल जैमीसन, माइकल रे.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 09 Jan 2026 03:31 PM (IST)
Sachin Tendulkar Virat Kohli Record VIRAT KOHLI IND Vs NZ 1st ODI INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ
India–US Tariff War | 500% Duty का खतरा, Indian Economy पर कितना बड़ा असर? | Paisa Live
Budget 2026 में AI Revolution | India बनेगा Global AI Hub? | Paisa Live
Land For Job Case में नप गई Lalu Family, कोर्ट ने किया साफ पूरा परिवार इस खेल में शामिल
सिख धर्मगुरू अपमान मामले में Delhi BJP और AAP हुई आमने सामने, जमकर शुरू हुआ विरोध
कैमरे पर बोलीं Mahua Moitra, Mamata Banerjee शेरनी है, वो डरने वालों में से नहीं । Bengal ED Raid
